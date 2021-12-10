أسباب آلام البطن وكيفية علاجها

آلام البطن هي ألم يحدث بين منطقتي الصدر والحوض، ويمكن أن تكون آلام البطن تشنجية أو مؤلمة أو متقطعة أو حادة، ويقتصر الألم الموضعي على منطقة واحدة من البطن.

وغالبًا ما يحدث هذا النوع من الألم بسبب مشاكل في عضو معين من أعضاء الجسم، والسبب الأكثر شيوعًا للألم الموضعي هو قرحة المعدة، وهي قروح مفتوحة على البطانة الداخلية للمعدة.

وفي الواقع، قد يرتبط الألم الشبيه بالتشنجات بالإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو انتفاخ البطن، وبالنسبة للنساء عند الولادة، يمكن أن يرتبط ذلك بالحيض أو الإجهاض أو المضاعفات الإنجابية، ويأتي هذا الألم ويذهب، وقد يختفي بمفرده دون علاج.

أنواع آلام البطن

ليست كل آلام البطن هي نفسها، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ألم حاد في البطن، فمن المرجح أنك تتعامل مع هذا الألم لمدة أسبوع تقريبًا، وربما أقل، من ناحية أخرى، فإن آلام البطن المزمنة هي ألم مستمر أو متكرر، وقد يستمر لمدة 3 أشهر أو أكثر.

ونظرًا لوجود عدد من الاضطرابات المعدية المعوية والجهازية التي تؤدي إلى آلام في البطن، يواجه الأطباء والمتخصصون في الرعاية الصحية أحيانًا صعوبة في فهم السبب الجذري للألم.

أما ألم البطن التدريجي فهو ألم يزداد سوءًا بمرور الوقت، وعادة ما تحدث أعراض أخرى مع تقدم آلام البطن، وغالبًا ما يكون ألم البطن التدريجي علامة على شيء أكثر خطورة، ولمعرفة المزيد حول الأنواع المختلفة من آلام البطن، بما في ذلك ماذا وأين يحدث الألم والأسباب المحتملة، تابعي هذه المقالة حتى النهاية.

أسباب آلام البطن

يمكن أن تسبب العديد من الحالات آلامًا في البطن، لكن الأسباب الرئيسية هي:

العدوى

الالتهاب

الاضطرابات المعوية

الأمراض التي تصيب أعضاء البطن

ويمكن أن تؤدي التهابات الحلق والأمعاء والدم إلى دخول البكتيريا إلى الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى آلام في البطن، وقد تسبب هذه العدوى أيضًا تغيرات في الهضم، مثل الإسهال أو الإمساك، كما تعتبر التقلصات المرتبطة بالحيض مصدرًا محتملاً لآلام أسفل البطن، ولكن من المعروف أنها تسبب آلامًا في الحوض.

وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى لآلام البطن ما يلي:

الإمساك

الإسهال

التهاب المعدة والأمعاء

ارتداد الحمض

القيء

الإجهاد

ويمكن أن تسبب الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي أيضًا آلامًا مزمنة في البطن، والأكثر شيوعًا هي:

مرض ارتجاع المريء المعدي

متلازمة القولون العصبي أو القولون التشنجي

مرض كرون (مرض التهاب الأمعاء)

عدم تحمل اللاكتوز

وتشمل أسباب آلام البطن الشديدة ما يلي:

تمزق الأعضاء (مثل انفجار الزائدة الدودية أو التهاب الزائدة الدودية)

حجارة المرارة (المعروفة باسم حصوات المرارة)

حصوات الكلى

عدوى الكلى

وقد يشير الألم الذي يتم تعميمه في جميع أنحاء البطن (ليس في منطقة واحدة محددة) إلى:

التهاب الزائدة الدودية (التهاب الزائدة الدودية)

مرض كرون

إصابة رضحية

متلازمة القولون العصبي

عدوى المسالك البولية

الإنفلونزا

أما بالنسبة للألم الذي يتركز في أسفل البطن فقد يشير إلى:

التهاب الزائدة الدودية

انسداد الأمعاء

الحمل خارج الرحم

وقد يحدث ألم في الجزء العلوي من البطن بسبب:

حصوات المرارة

أزمة قلبية

التهاب الكبد

أما الألم في وسط البطن يشير إلى:

التهاب الزائدة الدودية

التهاب المعدة والأمعاء

إصابة

اليوريميا (تراكم النفايات في دمك)



كيف يمكن منع آلام البطن ؟

لا يمكن الوقاية من جميع أشكال آلام البطن، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بألم في البطن عن طريق:

اتباع نظام غذائي صحي

شرب الكثير من الماء

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول وجبات أصغر

وإذا كنت تعاني من اضطراب في الأمعاء، مثل مرض كرون، فاتبع النظام الغذائي الذي يقدمه لك طبيبك لتقليل الألم، وإذا كنت تعاني من ارتجاع المريء، فلا تأكل في غضون ساعتين من وقت النوم.

أيضًا الاستلقاء في وقت مبكر جدًا بعد تناول الطعام قد يسبب حرقة معوية وآلام في البطن، لذلك حاول الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء.

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