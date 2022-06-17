أسباب آلام الرأس من الخلف وطرق العلاج

آلام الرأس من الخلف قد تكون مزعجة للغاية ومؤثرة على جودة يومك، ويمكن أن تحدث آلام الرأس من الخلف لعدد من الأسباب المختلفة، ويمكن تحديد العديد من هذه الأسباب من خلال أعراض إضافية، مثل نوع الألم الذي تعاني منه، وأماكن أخرى قد يكون فيها الألم موجودًا.

أسباب آلام الرأس من الخلف

هناك عدد من الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث آلام الرأس من الخلف، حيث في كثير من الحالات، يسبب هذا الصداع أيضًا ألمًا في مواقع أخرى، أو تسببه أحداث معينة، كما يمكن أن تساعد أنواع الألم والموقع والأعراض الأخرى التي تشعر بها أخصائي الرعاية الصحية في تشخيص سبب الصداع وكيفية علاجه.

الألم العصبي القذالي

الألم العصبي القذالي هو حالة تحدث عندما تلتهب الأعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي إلى رأسك، وغالبًا ما يكون موجودًا للأشخاص المصابين بالصداع النصفي، والألم العصبي القذالي هو حالة تسبب ألمًا حادًا ومؤلمًا وخفقًا يبدأ من قاعدة الرأس في رقبتك ويتحرك نحو رأسك.

وتشمل الأعراض الأخرى ألم خلف عينيك، وإحساس حاد بالطعن لدرجة أنه قد يبدو وكأنه صدمة كهربائية في رقبتك وظهر رأسك، حساسية من الضوء، ألم عند تحريك رقبتك، ووضعية سيئة.

وفي الواقع، يمكن أن تسبب الوضعية السيئة أيضًا آلام الرأس من الخلف وآلام الرقبة، وقد يؤدي ضعف وضع الجسم إلى حدوث إجهاد في ظهرك وكتفيك ورقبتك، وبالتالي قد يسبب هذا الإجهاد صداعًا، وقد تشعر بألم ممل ينبض في قاعدة جمجمتك.

صداع منخفض الضغط

يحدث الصداع منخفض الضغط بسبب انخفاض ضغط السائل الشوكي في الدماغ، حيث يحدث هذا عندما يتسرب السائل الشوكي من العمود الفقري، وغالبًا ما يسمى هذا أيضًا انخفاض ضغط الدم داخل الجمجمة، حيث يمكن أن تحدث هذه الحالة بشكل عفوي أو نتيجة لأي إجراء آخر تتسرب فيه السوائل من العمود الفقري، مما يؤدي إلى الصداع.

صداع التوتر

صداع التوتر هو السبب الأكثر شيوعًا للألم، حيث يحدث هذا الصداع في الجانب الخلفي والأيمن من رأسك، وقد يشمل ضيق الرقبة أو الرأس، وقد يكون الألم ممل ومزعج جدًا.

الصداع النصفي

بالنسبة لشخص يعاني من حالة الصداع النصفي، يمكن أن يظهر الصداع الناجم عن الصداع النصفي في أي مكان، ويمكن أن تكون أحادية الجانب أو جانبية التبديل، لكن الكثير من الناس يختبرون الصداع النصفي على الجانب الأيسر من الرأس أو الجزء الخلفي من الرأس.

وحالات الصداع النصفي يمكن أن يسبب ألم شديد، ونابض، الغثيان، القيء، العيون الدامعة، حساسية الضوء أو الصوت، وقد يبدأ الصداع النصفي على الجانب الأيسر من الرأس، ثم يتحرك إلى الجزء الخلفي من الرأس.

الصداع العنقودي

الصداع العنقودي نادر ولكنه مؤلم للغاية، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من نوبات متكررة، وقد تستمر هذه الفترات أو أنماط الألم لأسابيع أو شهور، وقد يسبب الصداع العنقودي آلام الرأس من الخلف أو جوانب الرأس، وقد تزداد سوءًا عند الاستلقاء.

علاج آلام الرأس من الخلف

يمكن تقليل أعراض العديد من الصداع باستخدام أدوية تخفيف الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول)، ويكون العلاج أكثر فاعلية عندما يعتمد على السبب الدقيق للصداع، لذلك تشمل العلاجات ما يلي:

علاج صداع التهاب المفاصل

من الأفضل علاج صداع التهاب المفاصل بمضادات الالتهاب والحرارة لتقليل الالتهاب.

علاج الصداع الناجم عن سوء الوضع

يمكن علاج الصداع الناجم عن سوء الوضع على الفور باستخدام الأسيتامينوفي،.و على المدى الطويل، يمكنك علاج أو محاولة منع هذا الصداع عن طريق تحسين وضعك وطريقة جلوسك أو نومك، لذلك اشترِ كرسي عمل مريح مع دعم قطني جيد، واجلس بكلتا قدميك على الأرض.

علاج الصداع الناجم عن الأقراص الغضروفية

يعتمد الصداع الناجم عن الأقراص الغضروفية على علاج الحالة الأساسية، حيث يشمل علاج الأقراص الغضروفية العلاج الطبيعي والتمدد اللطيف والحقن للالتهاب والجراحة إذا لزم الأمر، كما يمكن الحفاظ على النتائج الجيدة من خلال التمرين.

علاج الألم العصبي القذالي

يمكن علاج الألم العصبي القذالي من خلال مزيج من العلاج الحراري، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والعلاج الطبيعي، والتدليك، ومرخيات العضلات الموصوفة، وفي الحالات الشديدة، قد يقوم الطبيب بحقن مخدر موضعي في المنطقة القذالية، ويمكن أن يستمر خيار العلاج هذا لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

علاج صداع التوتر

عادة ما يتم علاج صداع التوتر بمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، حيث قد يصف الطبيب الأدوية الموصوفة للصداع الشديد المزمن، وقد يصف الطبيب أيضًا الأدوية الوقائية مثل مضادات الاكتئاب أو مرخيات العضلات لتقليل الصداع من الحدوث في المستقبل.

علاج الصداع النصفي

بالنسبة للصداع النصفي، قد يصف طبيبك دواءً وقائيًا، مثل حاصرات بيتا، ودواء فوري لتخفيف الآلام، حيث تم تصميم بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية خصيصًا لعلاج حالة الصداع النصفي، وقد تعمل هذه النوبات مع نوبات الصداع النصفي الخفيفة، ولكن ليس مع نوبات الصداع النصفي الشديدة، وقد يساعدك الطبيب أيضًا في اكتشاف سبب حالة الصداع النصفي حتى تتمكن من تجنب هذه المحفزات.

علاج الصداع العنقودي

يتم التركيز في هذه الحالة على تقصير فترة الصداع، وتقليل شدة النوبات، ومنع حدوث المزيد من النوبات، ويمكن أن يشمل العلاج القصير الأجل الحقن للتخفيف السريع من الألم، حقن مخدر موضعي، الميلاتونين، وفي الحالات الشديدة، يمكن استخدام الجراحة.

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