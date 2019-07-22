أسباب اضطراب الدورة الشهرية وطرق علاجها

هناك فئة كبيرة من النساء والفتيات ممن يعانين من العديد من الاضطرابات والمشاكل التي تؤثر سلباً في انتظام الدورة الشهرية لديهن، ويطلق على هذه المشكلة اسم الاضطرابات الحيضية حيث تظهر على عدة أشكال، وتتسبب في عدم انتظام مواعيد الحيض، ويرافقها العديد من الأعراض غير الطبيعيّة.

وتُعزى اضطرابات الدورة الشهرية إلى العديد من العوامل والمُسببات منها ما يتعلق بصحة المرأة، ومنها ما ينتج عن العادات والممارسات الحياتية غير الصّحية، والتي يتمثّل أبرزها في:

1- الإجهاد والإرهاق البدني الكبير.

2- تناول الأدوية التي تمنع الحمل، أو استخدام موانع الحمل المختلفة.

3- التقدم في السن.

4- سوء النظام الغذائي المتبع، وعدم حصول الجسم على الكمية المناسبة من احتياجاته اليومية.

5- مرض تكيس المبايض.

6- الاضطرابات الهرمونية.

7- مشاكل الحوض.

8- الإصابة بمرض السرطان، بما في ذلك سرطان المهبل، وسرطان عنق الرحم.

9- وجود مشاكل في المبايض.

10- التدخين.

11- شرب الكحول.

12- السمنة المفرطة.

13- العوامل الوراثية.

أما علاج اضطراب الدورة الشهرية:

يوجد العديد من العلاجات الطبية والشعبية الكفيلة بالحد من هذه المُشكلة، والتي تختلف تبعاً لاختلاف مُسبباتها، حيث يجب اللجوء إليها فوراً لتفادي المضاعفات الخطيرة التي ترافق اضطرابات الحيض، وعلى رأسها كل من الأنيميا، وحالات نزيف الطمث، والحمل خارج الرحم، والعقم وغيرها، ويكون العلاج حسب المشكلة بمعالجة متلازمة المبيض متعدد الكيسات، أو بتغيير طريقة منع الحمل، أو بمعالجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

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