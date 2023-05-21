البوابة - هل كنت تعمل بجد للحصول على وظيفة منذ فترة ولكن على الرغم من كل جهودك، لم تتمكن من الحصول عليها؟ قد تعتقد ان سبب ذلك هو الحظ السيء ولكنه في الواقع قد يكون بسبب عدم الكفاءة. مهاراتك أو معرفتك قد لا تكون ببساطة تصل إلى المستوى المطلوب ، وبالتالي قد تتسبب في فقدان الأدوار الوظيفية المحتملة. بدلاً من العمل الجاد الأعمى ، قم بتحليل الأسباب الحقيقية لعدم تمكنك من الحصول على وظيفة بعد. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تساعدك.

أسباب الفشل في الحصول على وظيفة جديدة



1. سوق العمل التنافسي

في سوق العمل التنافسي اليوم ، قد يكون هناك العديد من المرشحين المؤهلين الذين يتقدمون لشغل عدد محدود من الوظائف. حتى مع الجهد الكبير والمؤهلات ، قد يكون من الصعب التميز بين المنافسين. إذا كانت لديك مهارات متوسطة ، فقد لا تكون ما تبحث عنه الشركة.

2. نقص الخبرة ذات الصلة

يقدر العديد من أصحاب العمل خبرة العمل ذات الصلة عند النظر في المتقدمين للوظائف. إذا كان الفرد يفتقر إلى الخبرة أو المهارات المحددة المطلوبة لدور معين ، فيمكن أن يعيق ذلك فرصه في الحصول على عمل ، بغض النظر عن جهوده.

3. التواصل غير الكافي

تلعب الشبكات دورًا مهمًا في البحث عن عمل. يسمح للأشخاص بالتواصل مع محترفين في مجالهم ، والتعرف على فرص العمل ، واكتساب نظرة ثاقبة في الصناعة. بدون شبكة مهنية قوية ، قد يكون من الصعب الوصول إلى فرص العمل المخفية أو تلقي الإحالات.

4. ضعف محتوى طلب الوظيفة

قد يواجه الباحثون عن عمل الرفض إذا فشلت سيرهم الذاتية أو الخطابات التعريفية في إبراز مهاراتهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم بشكل فعال. يمكن أن يمنع التطبيق المصمم بشكل سيئ من أن يلاحظهم أصحاب العمل أو يجتازون مراحل الفرز الأولية.

5. أداء المقابلة

حتى مع وجود سيرة ذاتية رائعة ، يمكن أن يؤثر أداء المرشح أثناء المقابلات بشكل كبير على فرصه في التوظيف. إذا كنت تتلعثم أثناء التحدث أو توقفت لفترة طويلة قبل الإجابة على سؤال ، فقد يظهر ذلك أنك لست مستعدًا حقًا لإجراء مقابلة. في مثل هذه الحالة ، قد يتجنب أصحاب العمل تقديم عروض العمل لك.

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