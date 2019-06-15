أسباب انتفاخ عيون العروس قبل زفافها وحلول لعلاجها

تواجه كل الصبايا مشكلة انتفاخ العينين قبل الزفاف بسبب الضغط الذي تواجهه العروس عند التخطيط لزفافهان ومن أهم العوامل التي تؤدي أيضاً إلى إنتفاخ العينين هي السهر الطويل قبل وبعد تنظيم الزفاف. طالعي معنا أهم أسباب انتفاخ عيون العروس وطرق العلاج بحسب مجلة سيدتي:

أسباب انتفاخ عيون العروس

- تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الملح، وهي تتسبب بانتفاخ عينيك وجسمك ككل.

- قلة النوم، مع كثرة الإجهاد قبل حفل الزفاف، مع كثرة الخروج من أجل تحضيرات العروس.

- التوتر، مثل أي عروس تشعر ببعض الضغوطات والتوتر بسبب رغبتها في أن يسير كل شئ على ما يرام.

- قلة شرب المياه، تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي لانتفاخ عينيك، وتتسبب في احتباس الماء داخل الجسم، وقد تجعل وجهك كله يبدو متورما.

علاج انتفاخ العينين قبل الزفاف

- يفضل تناول الكثير من المياه على مدار اليوم، وإن كنت تنسين بسبب ضغوطات العمل، يمكنك ضبط المنبه على تيلفونك الخاص للتذكرة.

- الأكل الصحي لا يخفي فقط الانتفاخ تحت العينين، بل يمنحك بشرة نضرة ككل.

- كمادات الشاي الدافئة، عن طريق وضع قطعة قطنية مبللة بالشاي الدافئ تحت عينيك بشكل يومي، لتمتص الحرارة من منطقة تحت العينين، وتهدئ البشرة.

- الملعقة الباردة، ضعي دائما ملعقة صغيرة في الفريزر، واستخدميها كل يوم في الصباح، عن طريق وضعها تحت العين لمدة 2-5 دقائق، وستكون حيلة سهلة تحديدا يوم زفافك.

- المساج، بحركات نصف دائرية مع تحريك أصابعك قبل النوم كل يوم، لتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة.

- الخيار، قبل النوم ضعي شريحتي خيار فوق كل عين، لتمتص الحرارة الناتج عنها الانتفاخ، وتمنحك الترطيب اللازم.

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