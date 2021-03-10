أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم وطرق العلاج

مستوى الأكسجين في الدم هو قياس لكمية الأكسجين التي تحملها كريات الدم الحمراء لديك من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم الأخرى، حيث ينظم جسمك مستوى الأكسجين في الدم عن كثب، ويحافظ على توازنه في الدم بحيث يضمن سلامتك الجسدية.

ما هو المعدل الطبيعي لمستوى الأكسجين في الدم؟

يتراوح مستوى الأكسجين في الدم الطبيعي بين 75-100 ملليمتر من الزئبق، وأما في حال كان مستوى الأكسجين في الدم أقل من 75 ملم زئبقي، فذلك يعني أن معدل الأكسجين في دمك منخفض، لذلك قد يصف لك الطبيب مكملات أكسجين، ويكون الفرد يعاني من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

طرق الوقاية من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم

للوقاية من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم يجب الإقلاع عن التدخين.

للوقاية من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم تجنب التدخين السلبي في الأماكن التي يدخن فيها الاخرون.

للوقاية من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم تناول نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضروات.

للوقاية من انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يمكن علاج انخفاض مستوى الأكسجين في الدم من خلال تلقي كميات إضافية من الأكسجين، ومن الممكن القيام بذلك منزليًا.

أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم الربو.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم بسبب أمراض القلب.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم بسبب مرض ضغط الدم.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم بسبب فقر الدم.

مرض الانسداد الرئوي المزمن.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم مرض الرئة الخلالي.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم انتفاخ الرئة.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم الالتهاب الرئوي.

انسداد الشريان في الرئة بسبب تجلط الدم.

تليف رئوي أو ندبات وتلف في الرئتين.

وجود الهواء أو الغاز في الصدر مما يؤدي إلى انهيار الرئتين.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم السائل الزائد في الرئتين.

من أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم توقف التنفس أثناء النوم.

بعض الأدوية بما في ذلك المسكنات.

التدخين الذي يؤدي إلى تراكم أول أكسيد الكربون في دمك.

أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ضيق في التنفس.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ألم في الصدر.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم الارتباك والرجفان.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم صداع الراس.

تسارع ضربات القلب.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم الأرق.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم دوخة.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ارتفاع ضغط دم.

من أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم الاضطرابات البصرية.

ازرقاق الجسم، ففي حال استمر انخفاض مستويات الأكسجين في الدم فقد يتغير لون أظافرك والجلد والأغشية المخاطية لديك إلى اللون الأزرق.

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