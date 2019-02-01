أسباب انكماش الثدي بعد شهرين من الولادة

انكماش الثدي بعد الولادة هذا أمر طبيعي جدًا، ولا يستدعِ القلق أو الانزعاج

ستجدين بعد الولادة وبدء إدرار حليب الثدي أن ثدييكِ قد انتفخا وزاد حجمهما عن مرحلة الحمل وما قبلها، ويستمر ثدياكِ هكذا لفترة قد تصل لـ8 أسابيع، يحدث خلالها تسرب دائم لحليب الثدي وانتفاخ ملحوظ حتى وإن كان طفلك يرضع باستمرار كلما طلب الرضاعة، فدائمًا هناك ثدي ممتلئ ويسرب اللبن أحيانًا في أثناء نوم الطفل، وفجأة، يحدث أن ينكمش الثدي وينتهي التسرب الذي كان يحدث سابقًا، ونادرًا ما يعود لينتفخ كما سبق.

أغلب الأمهات هنا ينتابهن هلعًا بنفاذ مخزون الحليب، وانقطاع إدرار اللبن أو أن الرضاعة الطبيعية أصبحت غير كافية للطفل، بشكل شخصي حدث هذا الأمر معي وتخيلت أنني لم أعد قادرة على إرضاع طفلتي، فما الذي حدث فجأة؟ ولماذا؟

• أخبرني الطبيب بأن هذا الأمر طبيعي جدًا، ولا يستدعِ القلق أو الانزعاج، فبعد 8 أسابيع بدأ مخزون حليب الثدي في الاستقرار حسب حاجة طفلتي من الرضاعة، واستقر وأصبح يلائم احتياجها تمامًا للرضاعة والشبع ولم يجف أو ينفد.

• يضيف الطبيب أنّه في بداية الرضاعة ينتج الثدي كميات من الحليب كثيرة جدًا، لأن حاجة الطفلة من الرضاعة ما زالت غير مستقرة بعد، ومع الوقت تبدأ حاجتها في الرضاعة تستقر، ومن ثمّ يبدأ الثدي في إفراز الحليب بشكل يلائم احتياجاتها دون زيادة أو نقصان، وأن هذا الأمر لا يستدعِ أبدًا استخدام الحليب الصناعي، حتى لو بشكل تكميلي، طالما الطفل يزيد وزنه بشكل طبيعي.

• ومن ثمّ عزيزتي الأم، لا تنزعجي من انكماش حجم ثدييكِ في أثناء الرضاعة، وإذا كنتِ ترغبين في زيادة مخزون اللبن مرة أخرى، استخدمي مضخات حليب الثدي، وأرضعي طفلك على مدار اليوم من 8 : 10 مرات رضعات مشبعة.

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