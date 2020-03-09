أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه

يعتبر تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي تعاني منها النساء حول العالم، وتقدر دورة حياة الشعر من ثلاث إلى ست سنوات والإنسان العادي يفقد عدد شعرات يتراوح بين خمسين إلى مائة شعرة كل يوم وتحدث المشكلة حينما يزيد العدد عن هذا المقدار.

ومن الأسباب الشائعة للإصابة بتساقط الشعر:

استعمال المستحضرات الكيميائية.

الخضوع للعلاج الكيميائي.

العوامل الوراثية.

الإجهاد المزمن.

قشرة الشعر.

اختلالات الهرمونات والحمل والولادة .

ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس.

الفقدان السريع للوزن أثناء الريجيم.

ولعلاج هذه المشكلة ينصح بالحرص على تناول بعض الأغذية:

العدس والفاصولياء هما إحدى أنواع البقوليات التي تحتوي على مادة البيوتين والتي تقي الشعر من التعرض للتقصف ولذلك ينصح بتناولها ثلاث مرات في الأسبوع.

البروكلي والملوخية والجرجير هي نباتات تحتوي على فيتامين أ بكثرة وهو المسؤول عن إفراز الدهون في الشعر وحمايته من الجفاف ومنحه الترطيب كما تحتوي كذلك على الكالسيوم والحديد وينصح بتناولها ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

السبانخ يحتوي على البيوتين الهامة لصحة الشعر والدهون التي يقوم بإفرازها والتي تفرزها كذلك فروة الرأس فهذه المادة حينما تنقص في الجسم فإن الشعر يتساقط بكثرة ويتعرض للتقصف.

الجزر يحتوي على كميات وفيرة من مادة بيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين أ الذي يفيد النظر والشعر.

الدواجن والبيض تحتوي على عنصر البيوتين الذي يحتاج الشعر إليه من أجل صحته والذي يعمل عل حمايته من التقصف والتساقط.

المكسرات تحافظ على فروة الرأس وتعمل على ترطيب الشعر وتمنع تعرضه للتساقط وتعمل على نموه بشكل سليم ومن أهمها اللوز والجوز والفستق.

بذور الكتان تمنح الشعر أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لفروة الرأس.

الخضروات الورقية الداكنة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تنتج المادة الزيتية في بصيلات الشعر والتي يطلق عليها اسم sebum والتي يحتاج إليها من أجل رطوبته و حمايته من التقصف و الجفاف.

السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي لو نقصت في الجسم فإنها ستتسبب في جفاف فروة الرأس مما يؤدي إلى تساقط الشعر كما إنه يساعد في جعل الشعر ينمو بالاشتراك مع بعض أنواع الزيوت النباتية الأخرى ولذلك ينصح بتناوله ثلاث مرات في الأسبوع وأن تكون المرة الواحدة تبلغ مائة غرام.