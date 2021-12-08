يمكن أن يكون إنجاب طفل لحظة مهمة للغاية في حياتك، ونظرًا لأن تركيزك الأساسي هو الحفاظ على سلامة وصحة مولودك الجديد، فمن المفهوم أن تقلقي بشأن كل ما يتعلق بطفلك، لذلك إذا بدت بشرة طفلك جافة أو بدأت في التقشير في الأسابيع التي تلي الولادة، فقد يكون لديك بعض المخاوف.

ولكن لا تقلقي، لأن تقشر بشرة حديثي الولادة عملية طبيعية تمامًا، حيث يعاني جميع الأطفال حديثي الولادة تقريبًا من بعض التقشر، وفي الواقع، قد يخفف فهم سبب تقشر بشرة حديثي الولادة من مخاوفك، لذا إليك ما تحتاج لمعرفته حول هذا الأمر، بما في ذلك سبب حدوثه وكيفية الحماية.

أسباب تقشر بشرة حديثي الولادة

يمكن أن يتغير مظهر المولود الجديد، بما في ذلك بشرته كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحياة، ويمكن أن يتغير ألوان شعر طفلك، وقد تصبح بشرته أخف أو أغمق.

وقبل مغادرة المستشفى أو في غضون أيام من العودة إلى المنزل، قد يبدأ جلد مولودك الجديد أيضًا في التقشر، وهذا طبيعي تمامًا للأطفال حديثي الولادة، كما يمكن أن يحدث التقشير في أي جزء من الجسم، مثل اليدين وباطن القدمين والكاحلين.

وفي الحقيقة، يولد الأطفال حديثي الولادة وتكون أجسادهم مغطاة بسوائل مختلفة، وهذا يشمل السائل الأمنيوسي والدم والفيرنيكس، Vernix وهو طلاء سميك يحمي جلد الطفل من السائل الأمنيوسي.

وستمسح الممرضة السوائل من المولود الجديد بعد الولادة بوقت قصير، وبمجرد زوال الفيرنيكس، سيبدأ طفلك في التخلص من الطبقة الخارجية من بشرته في غضون 1 إلى 3 أسابيع، وتختلف كمية التقشير وتعتمد على ما إذا كان طفلك مبكرًا أو مولودًا في الوقت المحدد أو متأخرًا.

أسباب تقشر الجلد على وجه الطفل

على الرغم من أن التقشر يمكن أن يحدث في أي جزء من جسم طفلك، فقد تلاحظين المزيد من التقشير على وجه طفلك، مرة أخرى، ربما لا داعي للقلق، ويجب أن يختفي بمفرده.

ولكن ضعي في اعتبارك أن الجلد الموجود على وجه الطفل يكون أحيانًا أكثر حساسية من الجلد الموجود في أجزاء أخرى من الجسم، لذلك فهو عرضة للتهيج، وهناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب الجفاف على وجوههم الصغيرة أيضًا.

وفي الواقع، يمكن أن يجف اللعاب ويهيج بشرتهم الرقيقة، وكذلك التعرض للعناصر الأخرى (الرياح والشمس والبرد)، حيث قد تساهم هذه العوامل وتلك المذكورة أدناه في زيادة التقشر على وجوههم.

أسباب أخرى للتقشير والجفاف

الأكزيما

في بعض الحالات، يحدث تقشر بشرة حديثي الولادة بسبب حالة جلدية تسمى الأكزيما،و يمكن أن تسبب الأكزيما بقع جافة واحمرار وحكة على جلد طفلك، وهذه الحالة نادرة في الفترة التي تلي الولادة مباشرة ولكنها قد تتطور لاحقًا في مرحلة الطفولة.

وفي الواقع، السبب الدقيق لهذه الحالة الجلدية غير معروف، ولكن يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى هذه الحالة، بما في ذلك التعرض للمهيجات مثل الشامبو والمنظفات.

وقد تؤدي منتجات الألبان ومنتجات الصويا والقمح أيضًا إلى حدوث أو تفاقم الأكزيما لدى بعض الناس، لهذا إذا كان طفلك يستخدم تركيبة تعتمد على فول الصويا، فقد يوصي طبيبه بالتحول إلى تركيبة غير فول الصويا، وأيضًا قد يوصي الطبيب بكريمات ترطيب خاصة للأكزيما.

علاجات تقشر بشرة حديثي الولادة

على الرغم من أن تقشر بشرة حديثي الولادة أمر طبيعي، فقد تقلقين بشأن تشقق جلد طفلك أو الإفراط في الجفاف في مناطق معينة، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات البسيطة لحماية بشرة مولودك الجديد وتقليل الجفاف.

قللي من وقت الاستحمام

يمكن للحمامات الطويلة إزالة الزيوت الطبيعية من جلد مولودك الجديد، لذلك إذا كنت تمنحين مولودك الجديد حمامات مدتها 20 أو 30 دقيقة، فحاولي تقليص وقت الاستحمام إلى 5 أو 10 دقائق.

ويفضل أن يكون الماء فاترًا بدلاً من الماء الساخن، واستخدمي فقط منظفات خالية من العطور وخالية من الصابون، حيث تعتبر حمامات الصابون والفقاعات العادية قاسية جدًا على جلد المولود الجديد.

ضعي مرطبًا

إذا بدت بشرة طفلك جافة، فقد ترغبين في وضع مرطب مضاد للحساسية على جلد طفلك مرتين في اليوم، بما في ذلك بعد وقت الاستحمام.

وفي الواقع، يساعد وضع الكريم على بشرتهم فور الاستحمام على إغلاق الرطوبة، ويمكن أن يخفف ذلك من الجفاف ويحافظ على نعومة بشرة طفلك، كما يمكن أن يؤدي تدليك بشرة مولودك الجديد بلطف باستخدام مرطب إلى فك البشرة المتقشرة وتسهيل التقشير.

حافظي على رطوبة مولودك الجديد

أن الحفاظ على رطوبة طفلك قدر الإمكان يقلل من جفاف البشر، حيث يجب ألا يشرب الأطفال الماء حتى يبلغوا من العمر حوالي 6 أشهر ما لم يقل طبيبك خلاف ذلك.

احمي مولودك الجديد من الهواء البارد

تأكدي من عدم تعرض بشرة مولودك الجديد للبرد أو الرياح في الهواء الطلق، فمثلًا ضعي الجوارب أو القفازات على يدي وقدمي طفلك، كما يمكنك أيضًا وضع بطانية فوق مقعد السيارة لحديثي الولادة لحماية وجوههم من الرياح والهواء البارد.

تجنبي المواد الكيميائية القاسية

نظرًا لأن جلد المولود الجديد حساس، فمن المهم أيضًا تجنب المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تهيج جلد طفلك، فمثلًا لا تضعي العطور أو المنتجات المعطرة على بشرة مولودك الجديد، وبدلاً من غسل ملابس مولودك الجديد بمنظف غسيل عادي، اختاري منظفًا مصممًا خصيصًا لبشرة الطفل الحساسة.

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