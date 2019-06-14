أسباب تقصف الأظافر وكيفية الوقاية منها

يعد تقصف الأظافر كابوساً مزعجاً يثير رعب وفزع المرأة، نظراً لأن جمال المرأة يكتمل بجمال ونعومة أظافرها. فلماذا تتقصف الأظافر، وكيف يمكن مواجهة التقصف؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن تقصف الأظافر له أسباب عدة، فهو قد يرجع إلى سوء التغذية، ونقص المعادن والفيتامينات.

ويشير تقصف الأظافر أيضاً إلى بعض الأمراض الجلدية، مثل فطريات الأظافر والصدفية والإكزيما، أو أمراض الغدد، مثل قصور الغدة الدرقية.

ويرجع سبب تقصف الأظافر إلى الإصابات، التي تلحق بلوح الظفر أثناء الباديكير والمانيكير، أو استعمال الأظافر الاصطناعية، فضلاً عن تعرض الأظافر للمنظفات بشكل مفرط.

وأشارت "هاوت.دي" إلى أنه يمكن مواجهة تقصف الأظافر من خلال التغذية المتوازنة الغنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات، كالحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C. كما ينبغي العناية الجيدة بالأظافر من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بمواد الترطيب، مع مراعاة ارتداء قفازات مقاومة للماء وجيدة التهوية عند غسل الصحون والمسح والتنظيف. وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لاستبعاد الإصابة بأمراض جلدية.

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