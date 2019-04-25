أسباب تكسر الأظافر وتساقط الشعر:

هل تعانين من تساقط الشعر وتكسر الأظافر؟ هل تريد أن تحصل على شعر كثيف وأظافر جميلة وقوية؟

لذا اتبعي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً يضمن لك الحصول على أظافر قوية وطويلة وشعر لامع وقوي دون فقدانك لجسدك الممشوق، تعرفي معنا في هذا المقال على لائحة الأطعمة المفيدة لنمو الشعر والأظافر، وضميها إلى وجباتك القادمة لتحافظي على جمال شعرك وأظافرك والأهم من كل هذا صحة جسمك أيضاً:

1- تناولي السلمون للمعان الأظافر والشعر:

لسوء الحظ لا يستطيع الجسم إنتاج أحماض الأوميغا 3 إلا أنه في الوقت نفسه يحتاجه لصحة الجسم ولمعان الشعر وهو متوافر بكثرة في الأسماك، بالإضافة إلى وجود السيلينيوم ووفيتامين D المفيدان للشعر والأطراف.

2- أضيفي لبن الزبادي اليوناني لقائمة مشترياتك التالية لضمان نمو الشعر والأظافر:

يحتوي هذا اللبن على نسبة عالية من البروتين وفيتامين D الذي يعمل بدوره على تقوية جذور بصيلات الشعر، كما أنه يحتوي على فيتامين B5 الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس ويعمل على منع سقوط الشعر وتكسره.

3- لوني مائدتك بالأوراق الخضراء الداكنة لعلاج تقصف الشعر وحماية الأظافر من التكسر:

تشتهر هذه الأوراق بغناها بفيتامين A والحديد وبيتا كاروتين وفيتامين c، وجميع هذه العناصر تعمل على تغذية فروة الرأس والشعر ومن جذوره حتى أطرافه وكذلك الأظافر.

4- تناولي البيض بجميع أنواعه لنمو الشعر والأظافر:

يعتبر البيض مكون غني بفيتامين B الذي يساعد على نمو الشعر، وفي الوقت نفس فإن البروتينات المتوافرة في البيض تعمل على تقوية الأظافر الهشة بشكل واضح.

5- استمتعي بمذاق زبدة اللوز لشعر قوي وأظافر رائعة:

يحتوي اللوز على العديد من المواد المغذية بما فيها البروتين والتي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر. كما أن احتوائه على فيتامين E يعتبر عاملاً معززاً لنمو الشعر وتقويته.

6- أضيفي البرتقال لقائمة الفواكه المفضلة لمنع تكسر الشعر وتقصف الأظافر:

تحتوي فاكهة البرتقال على نسبة عالية من فيتامين c، الذي يعمل بدوره على منع تقصف الشعر وتكسر الأظافر، وكذلك الليمون والجوافة والكيوي يحتويان على كمية كبيرة من فيتامين C لذا تناولي هذه الفواكه بين الوجبات لتحصلي على شعر وأظافر قوية.

7- لا تستغني عن الحبوب الكاملة والقمح واللحوم العضوية في وجباتك لمنع تساقط الشعر:

تحتوي الحبوب الكاملة على الحديد الذي يحارب تساقط الشعر ويعمل على تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

8- البطاطا الحلوة وجبة رائعة لعلاج الشعر والأظافر الباهتة:

تحتوي البطاطا الحلوة على الكيروتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A، مما يساعد في علاج الشعر الباهت والأظافر غير اللامعة، كما تساعد على تعزيز إفراز الغدد الزهمية في البشرة على إفراز الزيوت بمعدلات طبيعية لإكساب الشعر والأظافر لمعاناً رائعاً.

9- نكهي وجباتك بالقرفة لزيادة تدفق الدم للشعر والأظافر:

تساعد القرفة على زيادة ضخ الدم مما يزيد من تدفق الأكسجين وتغذية بصيلات الشعر والأظافر. لذا لا تترددي بتنكيه وجباتك بهذه التوابل ذات الرائحة الطيبة والطعم الشهي.

10- تناولي الجزر والتوت البري لمذاق شهي وشعر وأظافر جميلين:

يعتبر نقص البيوتين عاملاً من عوامل ضعف الشعر وخشونته وترققه، كما قد يتسبب في تكسر الأظافر. يمكنكِ الحصول على البيوتين اللازم للجسم من الجزر، الحليب، المكسرات والتوت البري.

أسباب تكسر الأظافر وتساقط الشعر:

- يؤدي الإصابة بداء السكري إلى ضعف الأظافر والشعر.

- تعرض الأظافر للماء و الصابون أو المنظفات لفترات طويلة و متكررة يؤدي إلى ضعفها وهشاشتها.

- تقود المشاكل الموجودة في الجهاز الهضمي والنقص الحاد في البروتين والزّنك إلى ضعف الشعر والأظافر.

- الاختلال في الهرمونات يؤدّي إلى تساقط الشّعر وضعف الأظافر.

- التّوتر والضّغط بالإضافة إلى الغذاء السّيء يؤدّي إلى ضعف في الشّعر وتساقطه بالإضافة إلى تكسر الأظافر.

- نقص كمية الحديد في الجسم، حيث يساعد عنصر الحديد على تشكيل مادة الهيموغلوبين، وهي التي تحمل كريات الدم الحمراء المحملة بالأوكسيجين إلى البنية الداخلية للأظافر والشعر.

- استخدام الأظافر في القيام ببعض المهام كفتح علبة زجاجية أو نزع المفتاح من حلقته، وكذلك زيادة استخدام لوحة مفاتيح الكومبيوتر أو الهاتف المحمول، لأن هذا يؤثر على نسبة نموها و تكسّر حوافها سريعاً.

- عدم ترطيب اليدين وكذلك إهمال ترطيب الأظافر بشكل خاص.

- المبالغة في غسيل اليدين والشعر بالماء مما يؤدي لجفاف البشرة من الداخل و الخارج، و كذلك الأظافر والشعر.

- يزداد تكسّر و جفاف الأظافر والشعر في فصل الشتاء و درجات البرودة العالية.

- يسحب استخدام طلاء الأظافر بكثرة و تركه فترة طويلة على الأظافر الرطوبة

- عدم تناول الطعام الصحي واستبداله بالوجبات السريعة والمقالي التي تؤثر على نمو الشعر والأظافر.

- نقص الفيتامينات الأساسية الضرورية لصحة البشرة و الأظافر مثل مادة البيوتين من فيتامين B المسؤولة عن نمو الشعر

- خلل في عمل الغدة الدرقية سواء القصور أو فرط النشاط.

- الإصابة ببعض الأمراض كأمراض الرئة والأكزيما وفقر الدم والتهاب الكبد.

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