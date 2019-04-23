أسباب زيادة إنزيمات القلب ومؤشراته

إنزيمات القلب هي سلاسلٌ مجهرية من البروتين الذي تتكونُ في القلب وتُسمى بالأحماض الأمينيَّة، ويتمُّ طرحها في الدم بعدَ أداءِ مجهود أو تلفٍ في عضلة القلب، ووظيفتها تعزيز التفاعلات الكيميائيَّة الحيوية داخل خلايا محددة، ويتمُّ الكشفُ عن زيادة إنزيمات القلب من خلال إجراءِ اختبار دمٍ بسيطٍ لنوعينِ من إنزيمات القلب وهما: كرياتين الكيناس ، والتروبونين اللذان يتحكمانِ في عملية النبض، وإدارة طاقة القلب.

ويُظهر فحص الدم المستويات المُرتفعة من إنزيم القلب، والتي تُشيرُ إلى وجودِ حالةٍ طبيَّةٍ خطيرةٍ مثل احتشاء القلب، أو النوبة القلبيَّة، ثمَّ يُخضع المريض للفحص السريريّ، ومتابعة التاريخ الطبي، والعلامات الحيويَّة، والأعراض التي يشعرُ بها قبل تشخيص المرض، ووضع خطة العلاج.

أسباب زيادة إنزيمات القلب:

- نقص التروية: ونقص الأكسجين أو ما يُسمَّى بنقص التروية لعضلة القلب هي من الأسباب الرئيسيَّة لارتفاع إنزيمات القلب، والتي تُسبب أمراضاً مميتة مثل الذبحة الصدريَّة، ويكونُ مستوى الإنزيم عالياً أثناء النوبةِ القلبيَّة، وتؤدي أيضاً إلى التهاب عضلة القلب، وعدم انتظامٍ في دقات القلب، ويُمكنُ أن تؤثر في أنسجةٍ أُخرى في الجسم مثل المخ، والعضلات، والهيكل العظميّ، ومن شأنها أن تزيد نسبة الإصابة بالفشل الكلويّ المُزمن؛ لأن الكلى لا تستطيع التخلص منها من خلال البول.

- الإنتان: وهي عدوى شديدةٌ تصيب الجسم فتتراكم إنزيمات القلب في الدم كردِّ فعلٍ للالتهاب الذي يُصيبُ أجهزةً مُتعددةً في الجسم.

مؤشرات ارتفاع إنزيم القلب:

- آلامٌ في الصدر.

- ضيق شديدٌ في التنفس أثناء المشي.

- التعرق غير الطبيعيّ في جميعِ أنحاء الجسم.

- وجود كهرباء ساكنة كثيرة في الجسم.

- الشعور بالغثيان.

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