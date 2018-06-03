ما هي أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان وكيف توقفه؟

تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة

للاسف يتعامل بعض الاشخاص مع شهر الصيام بطريقة خاطئة، فيعتقدون أن موعد الافطار هو وقت لتناول كل ما لذ وطاب بكميات كبيرة في وقت قياسي، ولا يدركون أن هذه العادة الخاطئة يمكن أن تسبب التخمة، اتساع المعدة، أخيراً زيادة الوزن السريعة والخطيرة. أخي الصائم، أختي الصائمة، وجبة الإفطار يجب ان تكون متوازنة، معتدلة، ومعقولة حتى تتمكن من الاستفادة من الطعام، وكسب الاجر . الاسراف في الاكل يلغي أي معنى للصيام لذلك أحذروه.

أسباب زيادة الوزن غير الصحية في رمضان:

الأكل بلا توقف وبلا حساب طوال الوقت، خصوصاً فترة ما بين الإفطار والسحور. وغالباً ما يصاحبه الخمول طوال الليل بتأثير التخمة.

قلّة الحركة والراحة التامة عقب الإفطار.

زيادة كميات الأكل عن المعدل الاعتيادي.

تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون بكميات كبيرة مثل الكنافة، القطايف، السمبوسك والمقالي وخصوصاً في فترة المساء.

نصائح خبراء التغذية للحفاظ على وزنك خلال شهر رمضان:

عدم الإسراف في تناول الطعام. تناول إفطار متوازن وكميات طعام معتدلة.

عدم التهام الطعام بسرعة والتأني في ‏مضغه حتى لا يصاب الصائم بعسر الهضم.

التركيز على تناول الشوربة والسلطات، فهي قليلة الوحدات الحرارية وتشعرك بالشبع.

شرب 8 أكواب من الماء على الأقل ما بين الإفطار والسحور .

تناول الفاكهة الطازجة وعصائرها الطبيعية من دون إضافة السكر، بدل العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

اختيار منتجات الحليب قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهن.

تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة مثل المقالي والحلويات.

تناول الحلويات الرمضانية مرة واحدة في الاسبوع فقط وليس يومياً وبعد ساعتين من الإفطار.

ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة الى ساعة يومياً بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.