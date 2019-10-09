أسباب ظهور الشيب وعلاجه بشكل طبيعي؟

من الطبيعي أن يظهر الشيب في المراحل المتقدمة من العمر بسبب شيخوخة الخلايا في الجسم ولكن هناك أيضاً بعض الأسباب التي تسرع من ظهوره ومنها: سوء التغذية، لان بصيلات الشع تحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية كما هو الحال مع بقية أجزاء الجسم. استخدام المواد الكيميائية بكثرة مثل الصبغات والمواد المساعدة لفرد الشعر. التعرض لملوثات البيئة مثل تلوث الأتربة والهواء. التعرض للضغوطات النفسية الشديدة.

أفضل علاج:

الابتعاد عن استخدام الصبغات للقضاء على اللون الأبيض وإنما استخدام الخلطات الطبيعية وتنشيط فروة الرأس لأن الصبغات تعمل على إنقاص إفراز صبغة الميلانين بينما تقوم الخلطات الطبيعية بتنشيط فروة الرأس وتغذيتها وبالتالي زيادة إفراز صبغة الميلانين ومن هذه الخلطات:

تخلط كميات من الشاي الأسود والشاي الأخضر وزيت الزيتون والقليل من الملح معاً، ثم يوضع الخليط على الشعر والتأكد من توزيعه جيداً ويمكن استعمال الفرشاة أو المشط للمساهمة بتوزيعه، وتركه على الشعر حتى يجف ثم يُغسل بالماء.