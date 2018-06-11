أهم أسباب نمو أظافر القدمين للداخل

ينصح الأطباء بعدم قص الأظافر بشكل قصير (shutterstock.com)

في بعض الأحيان تنمو أظافر القدم للداخل، مما يتسبب في حدوث احمرار والتهاب وألم شديد. فما السبب؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك؟



وللإجابة على هذه الأسئلة أوضح معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي أن السبب الرئيسي في نمو الأظافر للداخل يتمثل في قَص الأظافر بشكل قصير للغاية أو تقليم الحواف بحيث تكون مستديرة الشكل.

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ومن الأسباب الأخرى لنمو الأظافر للداخل ارتداء حذاء ضيق وفرط تعرق الأقدام أو بعض أشكال نمو الأظافر الوراثية، مثل الأظافر المقوسة بشدة، التي تتخذ شكلا أنبوبيا.



وعن كيفية التصرف، ينصح الخبراء الألمان بمواجهة الالتهاب البسيط بواسطة حمام للأقدام يتألف من الماء والصابون، ثم وضع جل أو مرهم يحتوي على مادة فعالة مثبطة للالتهابات.

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وإذا كان الالتهاب شديدا، فينبغي حينئذ الاستعانة بأخصائي في علاج وتقويم الأقدام من أجل وضع ضمادة أو مشبك للأظافر.



ولتجنب هذه المشكلة من الأساس، ينصح الخبراء الألمان بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب وعدم قص الأظافر بشكل قصير للغاية وعدم تقليمها بشكل مستدير.

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