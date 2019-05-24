أسباب وطرق علاج إكتئاب ما قبل الحمل

إكتئاب ما قبل الحمل هو شعور شديد بالحزن والإستياء بعد معرفة الخبر بالحمل وبعض النساء قد تصيبهن العصبية والتوتر وفقدان السيطرة على بعض التصرفات. ومن الاعراض الشائعة للاكتئاب الشعور برغبة شديدة بالبكاء وعدم التركيز.

أسباب إكتئاب الحمل:

حدوث الحمل في توقيت لا يرغب به الزوجين حيث يؤدي هذا الأمر إلى كثرة الخلافات الزوجية.

إذا كان المرأة غير مؤهلة نفسياً ومعنوياً ومادياً للحمل.

حدوث الحمل أثناء التخطيط للإنفصال.

نصائح لإجتياز فترة إكتئاب الحمل:

التفكير بطريقة إيجابية وذلك من خلال تجاهل التعب النفسي والجسدي وإستبداله بالتفكير الايجابي.

التأكيد على ان فترة الحمل هى فترة مؤقتة والنتيجة طفل يتمتع بالصحة.

طلب العون والمساعدة حتى تتجاوز هذه المرحلة بسلام.

البعد عن الخلافات الزوجية حتى لا تزيد وتتفاقم نتيجة تغير الهرمونات الداخلية للمرأة.

تجنب أي مشكلة او حوار يؤدي الى نتائج سلبية.

ممارسة بعض التمارين الرياضية لتعزيز الشعور بالراحة مثل الرياضة الخفيفة التي تعمل على تحسين المزاج والتخفيف من حالات الإكتئاب.