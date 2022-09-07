أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي في منزل فنغ شوي، اللون المناسب وموضع الأثاث والديكورات هامة جداً. لذلك قبل أن تفكر في شراء الأثاث والاكسسوارات يجب ان تقرأ جيداً جدول الألوان والاتجاهات لتستفيد من خبرة ومبادئ فنغ شوي الصينية.

أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي

الأحمر في الشرق

الأحمر هو رمز للسعادة والحماس والجرأة والتقدم. في فنغ شوي ، يرمز الشرق إلى روح الشباب والمغامرة. لذلك فإن وضع بعض الأثاث والديكورات الحمراء في الشرق سيجعل عائلتك مليئة بالطاقة ويفيد عملك ودراستك. يكون اللون الأحمر هو لون الزينة أو يستخدم في مساحة صغيرة.

أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي

الاخضر في الجنوب

من حيث فنغ شوي ، يهيمن الجنوب على الإلهام والمهارات الاجتماعية ؛ الأخضر هو رمز للحيوية. يمكن أن يؤدي وضع النباتات الخضراء في الجنوب إلى جعل منزلك جميلًا وتحسين علاقتك الشخصية. إذا كنت ترغب في تزيين الجدران باللون الأخضر فعليك استخدامه في مساحة صغيرة وتقليل نقاوتها وخفتها.

أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي

الأصفر في الغرب

يعتبر اللون الأصفر رمزا للثروة ؛ يُنظر إلى الغرب على أنه اتجاه يهيمن على الحياة المهنية والثروة. يمكن أن يجلب لك وضع بعض الأثاث والديكورات الصفراء في الغرب ثروة مزدهرة وحياة مهنية ناجحة. في ديكور المنزل ، يُقترح زخارف القماش الأصفر أو القليل من الأثاث. إذا كنت ترغب في تزيين جدرانك باللون الأصفر ، فعليك تحسين نقائها وخفة وزنها.

أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي

البرتقالي في الشمال

يهيمن الشمال على العلاقة الزوجية بينما يرمز اللون البرتقالي إلى اندلاع الحماس. إذا كنت ترغب في الحصول على علاقة زوجية أفضل ، يمكنك وضع بساط أو مصباح برتقالي في شمال غرفة نومك. عند استخدام اللون البرتقالي لتزيين الجدران ، يجب تحسين نقاوته وخفة وزنه.

أسرار الألوان والاتجاهات وفقاً لمبادئ فنغ شوي

الاتجاهات الأخرى والألوان المطابقة:

يمكن للأبيض في الشمال الغربي تحسين الحظ مع المال؛

يمكن أن يؤدي اللون البني الداكن / لون التربة في الجنوب الغربي إلى زيادة الطاقة المستقرة في المنزل ؛

يمكن أن يحسن الضوء الأصفر في الجنوب الغربي حظك مع الجنس الآخر .

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