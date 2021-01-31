أسرار تحضير الصلصة الحلوة والحامضة

هل تحب الاطباق الآسيوية؟ لما لا تجرب تحضير الصلصة الحلوة والحامضة في دقائق معدودة في البيت.

المكونات:

¼ كوب سكر بني

¼ كوب خل أرز

2 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة صغيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة صغيرة نشا ذرة

الطريقة:

تُمزج جميع المكونات في قدر صغير وتُخفق حتى يذوب السكر ونشا الذرة. سيكون للصلصة مظهر بني حليبي قليلاً.

سخني الصلصة على نار متوسطة أثناء الخفق حتى تبدأ في الغليان. بمجرد أن يبدأ نشا الذرة في النضج على نار هادئة ، سوف يثخن الصلصة وسيتحول من عكر إلى لامع في المظهر. قدميها على الفور.

قدمي الصلصة الحلوة والحامضة على الفور أو ضعيها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

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