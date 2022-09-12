أسرار شخصيتك الخاصة تكشفها قبضة يدك هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تكشف عن شخصيتك، مثل شكل اصابعك وخطوط يدك وتفضيلك لاستخدام يد عن الأخرى، ولكننا اليوم سنعلمك طريقة جديدة وهي شكل قبضة يدك. قد لا تنتبه الى ذلك، ولكن طريقة اغلاق يدك على شكل قبضة يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتك، تعالوا لنتعرف على الأنماط الثلاثة السائدة ومعناها. قبل أن تكمل القراءة قم بعمل قبضة يد سريعة:

أسرار شخصيتك الخاصة تكشفها قبضة يدك

قبضة فضفاضة مع وضع الإبهام على السبابة

بعض الناس لديهم قبضة ناعمة وفضفاضة. يستقر الإبهام على السبابة في هذه الحالة ، وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص طيبون. هؤلاء الناس طيبون ويتصرفون بعفوية لدرجة أن الناس غالبًا ما يستفيدون منهم ويستغلون طيبتهم.

يُقترح على هؤلاء الأشخاص الاعتناء بأنفسهم والتعلم من تجاربهم. يجب أن يكونوا لطفاء وكريمين ولكن في نفس الوقت يجب ألا يسمحوا للناس بالاستفادة منها.

أسرار شخصيتك الخاصة تكشفها قبضة يدك

قبضة ضيقة مع الإبهام مثبتة بإحكام على السبابة والإصبع الأوسط

الآن ، هذه قبضة ضيقة ويمكن أن تصنع لكمة جيدة. تقول التقارير ، الأشخاص الذين يمسكون بقبضتهم بسهولة مثل هذا مبدعون للغاية. على الرغم من خوفهم من الفشل ، فإن هؤلاء الأشخاص لا يتراجعون خلال أوقات الاختبار. هؤلاء الأشخاص هم مغناطيس بشري ويكوِّنون صداقات أينما ذهبوا. بصرف النظر عن هذا ، فإن هؤلاء الأشخاص أذكياء للغاية وصادقون أيضًا.

أسرار شخصيتك الخاصة تكشفها قبضة يدك

قبضة ضيقة مع إبهام مدفون تحت أصابع أخرى

هذا هو نوع القبضة التي عادة ما يفعلها الأطفال. هؤلاء الناس هادئون جدا بطبيعتهم. ضحكتهم وذكائهم يجذب الناس أينما ذهبوا. سمة أخرى مثيرة للاهتمام لهؤلاء الأشخاص هي أنهم يحبون ويسعون إلى الانسجام في كل ما يفعلونه وهذا هو سبب ارتباطهم عاطفيًا بالأشخاص الذين يعانون من ضغوط ويحاولون جعل الأمور أفضل لهم.

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