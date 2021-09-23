أسرار عمل صابون الكركم وفوائده لعلاج مشاكل البشرة لا شك أنك سمعت عن فوائد صابون الكركم الرائعة للوجه والجسم ولجميع أنواع البشرة. ستساعد إضافة هذه التوابل الطبيعية إلى منتجات العناية بالبشرة على تقليل البقع الداكنة ومشاكل حب الشباب والبشرة الدهنية. كما أنه سيترك لون بشرتك متوهجة. تعالوا نتعرف على الفوائد العديدة للكركم ، وكذلك كيفية صنع صابون الكركم سهل الاستخدام بنفسك!

أسرار عمل صابون الكركم وفوائده لعلاج مشاكل البشرة

علاج مشاكل البشرة

صابون الكركم رائع لعلاج حب الشباب لأن الكركم يعمل كعامل طبيعي مضاد للبكتيريا ويساعد على توفير فيتامين E لترطيب وتنشيط خلايا بشرتك، كما أنه يساعد على محاربة حب الشباب واستعادة توهج البشرة الطبيعي الصحي. يمكنك تعطير صابون الكركم بزيت شجرة الشاي وزيت النعناع بالإضافة الى العسل العضوي.

فيما يلي قائمة بفوائد صابون الكركم:

• علاج حب الشباب الطبيعي

• ينشط البشرة

• يحمي البشرة من حب الشباب والطفح الجلدي

• مقشر لطيف للجلد الزائد

• ينشط الدورة الدموية

• ينشط البشرة لخلق توهج صحي

• يعمل كعامل طبيعي مضاد للبكتيريا

• يساعد على منع حب الشباب والطفح الجلدي

• يوفر فيتامين هـ الرطوبة وينعش بشرتك

• مرطب طبيعي

• له العديد من الفوائد المضادة للبكتيريا والميكروبات ومضادات الأكسدة

• يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية بلطف

• يعالج ويمنع الجفاف

• تخفيف الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية

• ممتاز لتصبغ الجلد غير المتكافئ

أسرار عمل صابون الكركم وفوائده لعلاج مشاكل البشرة

هل يمكن لصابون الكركم أن يبيض البشرة ويزيل البقع الداكنة؟

بينما قد تعتقد أن خصائص التلوين الطبيعية القوية لمسحوق الكركم من شأنها أن تلون الجلد ، إلا أن لها تأثير معاكس تمامًا. فهي تعمل على تفتيح البشرة. الكركم (كركم لونجا) هو جزء من عائلة الزنجبيل ولطالما اشتهر بقدرته على تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة، حتى بالنسبة لمن لديهم بشرة حساسة.

هل يساعد صابون الكركم في علاج حب الشباب؟

الخصائص المضادة للالتهابات لجذر الكركم مفيدة جدًا لأولئك الذين يعانون من حب الشباب. يساعد غسل وجهك وجسمك بصابون الكركم على تقليل الشوائب. كما ثبت أن مسحوق الجذر المطبق موضعياً يعزز التئام الجلد. هذا من شأنه أن يقلل من ندبات حب الشباب. اختر الزيوت الأساسية لعلاج البشرة المعرضة لحب الشباب لإضافتها إلى صابونك لمزيد من الفعالية.

هل للكركم خصائص طبيعية مضادة للشيخوخة؟

نعم ، يبدو أن التوابل تعد خيارًا رائعًا لمكافحة الشيخوخة ، وذلك بفضل خصائصها المضادة للأكسدة التي تكافح البشرة الضارة بالجذور الحرة. كما أن استخدام هذا الصابون يساعد في تقليل الالتهاب الذي يؤدي إلى التورم والإرهاق.

هل يساعد صابون الكركم في علاج علامات التمدد والندوب الأخرى؟

بقدر ما يساعد هذا الصابون في التخلص من بقع الجلد الداكنة ، فإنه سيساعد أيضًا في تلاشي الندبات وعلامات التمدد على الجسم أو الوجه. لقد ثبت أنه يساعد في الشفاء.

أسرار عمل صابون الكركم وفوائده لعلاج مشاكل البشرة

طريقة صنع صابون الكركم

من السهل جدًا صنع صابون الكركم في المنزل مع هذه الوصفة البسيطة التي لا تتطلب مهارات سابقة في صنع الصابون. يستغرق صنع هذا الصابون القليل من الوقت. اختر قاعدة صابون مناسبة لنوع بشرتك.

مكونات صابون الكركم:

مسحوق الكركم - من السهل العثور على مسحوق الكركم العضوي المجفف وغير مكلف.

- من السهل العثور على مسحوق الكركم العضوي المجفف وغير مكلف. قاعدة الصابون - اختر نوعاً مصنوعًا من زيت طبيعي رائع ، مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. قاعدة صابون حليب الماعز هي خيار جيد أيضًا. أولئك المعرضون لعيوب حب الشباب قد يفضلون قاعدة الجلسرين. إذا كنت تستخدم قاعدة بيضاء مثل زبدة الشيا أو حليب الماعز ، فإن النتائج ستؤدي إلى لون أصفر برتقالي داكن.

- اختر نوعاً مصنوعًا من زيت طبيعي رائع ، مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. قاعدة صابون حليب الماعز هي خيار جيد أيضًا. أولئك المعرضون لعيوب حب الشباب قد يفضلون قاعدة الجلسرين. إذا كنت تستخدم قاعدة بيضاء مثل زبدة الشيا أو حليب الماعز ، فإن النتائج ستؤدي إلى لون أصفر برتقالي داكن. زيوت أساسية - إضافة زيت عطري آمن للبشرة ، مثل اللبان أو اللافندر أو إكليل الجبل يعزز فوائد صابون الكركم ويضيف رائحة لطيفة. لحب الشباب تعد شجرة الشاي والخزامى والليمون من الخيارات الرائعة للزيوت الأساسية. لتفتيح البشرة ، يعد زيت الليمون الأساسي خيارًا ممتازًا.

- إضافة زيت عطري آمن للبشرة ، مثل اللبان أو اللافندر أو إكليل الجبل يعزز فوائد صابون الكركم ويضيف رائحة لطيفة. لحب الشباب تعد شجرة الشاي والخزامى والليمون من الخيارات الرائعة للزيوت الأساسية. لتفتيح البشرة ، يعد زيت الليمون الأساسي خيارًا ممتازًا. قوالب سيليكون - اصنع قوالب بسيطة أو اختر قالبًا جذابًا من السيليكون.

أسرار عمل صابون الكركم وفوائده لعلاج مشاكل البشرة

لصنع صابون الكركم العضوي

لا تحتاج حقًا إلى تغيير المكونات، فقط قم باختيار مصادر ذكية. ببساطة استخدم الكركم العضوي والزيت العضوي. غالبًا ما يكون الزيت العطري من مصادر عضوية أو طبيعية.

خطوات صنع صابون الكركم

ابدأ بإذابة قاعدة الصابون في الميكروويف أو على نار خفيفة.

يضاف مسحوق الكركم ويقلب جيداً حتى يمتزج.

تضاف الزيوت العطرية إلى خليط الصابون.

ثم تضاف الزيوت الأساسية.

يصب في القوالب الخاص.

يترك ليبرد تمامًا قبل إخراج قوالب الصابون أو تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ملاحظة: إذا كنت تصنع صابوناً لاستخدامه على وجهك، أضف القليل من الدهون الزائدة إلى الصابون لتجنب جفاف الجلد. مثل ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زبدة الشيا. سيكون المنتج النهائي ألطف وأقل تجفيفًا على بشرة الوجه. وهو حل أفضل أيضاً لمن هم أكبر سناً والذين يعانون من البقع الداكنة المرتبطة بالعمر على الوجه.

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