أسرع وصفة لافا كيك لشخصين في عيد الحب

من منا لا يعشق كعكة الشوكولاتة اللافا، انها الحلوى المثالية التي يمكن اعدادها في دقائق وهي مناسبة لعيد الحب.

عيد الحب.. سبب تسميته، وكيف تحتفل به‎؟

المكونات:

1 بيضة كاملة + 1 صفار بيض كبير

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

4 ملاعق كبيرة + 1 ملعقة صغيرة زبدة

1/3 كوب شوكولاتة نصف حلوة

2 ملعقة كبيرة طحين ، مقسمة

صبغة حمراء اختياري

الطريقة:

قسّم 1 ملعقة صغيرة من الزبدة بين طبقين رامكين بحجم 4 بوصات (8 أونصة). باستخدام أصابعك ، ادهن السطح الداخلي للقوالب بالزبدة حتى يتم تغطيتها بالزبدة. ضع ملعقة كبيرة طحين بداخل كل طبق ولفّها حتى يغطى كل الداخل بالدقيق. يُسكب الطحين الزائد في طبق الرامكين الثاني ويحرك بنفس الطريقة. تخلصي من الطحين الزائد من الرامكين الثاني.

سخني الفرن على حرارة 450 درجة. في وعاء صغير ، يمزج البيض وصفار البيض والسكر الأبيض. باستخدام الخلاط ، اخفقي المزيج حتى يتجانس ويصبح لونه أصفر فاتح (حوالي دقيقتين).

في وعاء صغير آمن للميكروويف ، اخلطي الشوكولاتة والزبدة. ضعيه في الميكروويف لمدة 15 ثانية ، مع التقليب جيدًا بين كل فترة. تذوب الشوكولاتة أكثر أثناء التقليب بين التسخين ، وحرك جيدًا. استغرقت الشوكولاتة 3 ، 15 ثانية (إجمالي 45 ثانية) لتذوب تمامًا.

قلّبي ملعقة الطحين المتبقية ومزيج الزبدة / الشوكولاتة المذابة مع البيض المخفوق والسكر. يمكنك استخدام الخلاط مرة أخرى إذا رغبت في ذلك ولكن قلّبي جيدًا باستخدام شوكة.

يقسم خليط الكيك بين الطبقين. توضع القوالب على صينية خبز وتوضع في الفرن. تطهى لمدة 8-10 دقائق. راقبي الرامكين عن كثب ، فأنت تريدين إزالتها من الفرن عند ضبط الحواف لكن الوسط لا يزال طريًا ومهتزًا.

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