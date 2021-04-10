أسرع وصفة ماك اند تشيز

هذا المعكرونة بالجبن مذهل لا تحتوي على كميات كبيرة من الرو بل هي غنية ودسة وتتطلب سبعة مكونات فقط. طبق مثالي للعشاء!

المكونات:

1/2 ملعقة صغيرة ملح

كوبان من المعكرونة

2 ملعقة كبيرة زبدة

3/4 كوب حليب مبخر

1/2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1 رشة فلفل حريف

1.5 كوب جبن شيدر مبشور

الطريقة:

املئ ثلثي المقلاة بالماء ثم أضيفي الملح واتركيها تغلي على نار متوسطة عالية.

نضيف المعكرونة ونطهوها مع التحريك من وقت لآخر حتى تنضج حوالي 10 دقائق ، ولكن تحقق من عبوة المعكرونة لمعرفة أوقات الطهي الموصى بها. (ستستمر المعكرونة في النضوج قليلاً في الصلصة.)

صفي المعكرونة وأعيديها إلى المقلاة. تخفض الحرارة. نضيف الزبدة ونقلب حتى تذوب.

يضاف الحليب المبخر والخردل والفلفل ويقلب جيدا حتى يمتزج. أضيفي الجبن على ثلاث دفعات مع التقليب المتكرر مع إضافة كل دفعة وانتظري حتى تذوب الجبنة قبل إضافة الدفعة التالية. بعد حوالي 5 دقائق إجمالاً ، ستصبح الصلصة أكثر نعومة وسميكة بشكل ملحوظ.

يقدم ساخنا.

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