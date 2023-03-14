أسماء أولاد بحرف الذال مع ذكر معانيها

بمجرد معرفة الآباء والأمهات بنوع الجنين يبدأون في التفكير في اسم له، فانتظار المولود الجديد من أكثر الأمور الشيقة، لذلك يبحث كل من الوالدين عن أجمل اسم يمكن اختياره للمولود الجديد، ومن الأسماء التي يبحثون عنها أسماء أولاد بحرف الذال، لذلك جمعنا لكم بعض الأسماء التي يمكنها الإعانة في هذا الشأن مع ذكر معاني كل اسم حتى يتم اختيار اسم ذو معنى طيب ومميز.

نصائح في اختيار أسماء المولود الجديد

عند اختيارنا لأسماء المواليد الجدد ينبغي لنا أن نعرف أهم المعايير التي يجب اتباعها في ذلك، كما سيلي:

يجب للاسم أن يكون سهلاً في نطقه وكتابته واستخدامه، فكلما كان هذا الاسم بسيطاً كلما كان هذا أفضل.

يجب أن يحمل هذا الاسم معاني جيدة وبعض الصفات الحميدة، لهذا يفضل معرفة معنى الاسم الأصلي قبل تسمية المواليد الجدد.

يجب تجنب تسمية المولود بأسماء محرمة، فلا تتمثل بالشرك بالله، أو تكون غير مناسبة لآداب هذا الدين الإسلامي.

يجب أن نتجنب الأسماء الحاملة للسخرية لصاحبها، مثل الأسماء السيئة أو التي يتم إطلاقها على الحيوانات، ويجب تجنب أي اسم يشير إلى الوحشية أو الظلم.

يفضل عند اختيار اسم المولود الجديد أن يكون هذا الاسم حاملاً لمعنى جيد، ويعود لأصول عربية، وحبذا لو كان هذا الاسم من أسماء التابعين أو الصحابة وهذا لإحياء سيرتهم العطرة واستمرارها.

يجب معرفة أنه لا يجوز لنا إطلاق أسماء الله عز وجل على الأبناء.

أسماء أولاد بحرف الذال إسلامية

بعض الآباء والأمهات يميلون إلى البحث عن أسماء أولاد عربية إسلامية تعظيماً وتشريفاً لهذه الأسماء، كما يحبون الأسماء التي لا يكون هناك جدال على تسميتها بالمجتمع العربي والدين الإسلامي، لهذا سنقدم لكم أسماء أولاد بحرف الذال إسلامية يمكنكم الاختيار منها ما يحلو لكم وسنذكر معاني كل اسم منهم كما سيلي:

ذكار: هو صيغة مبالغة، مشتقة من ذكر، وهذا الاسم يعني الشخص كثير الاستغفار والذكر والتسبيح والحمد، ويتم إطلاقه على الذكور، ويدل على التقوى والإيمان.

هو صيغة مبالغة، مشتقة من ذكر، وهذا الاسم يعني الشخص كثير الاستغفار والذكر والتسبيح والحمد، ويتم إطلاقه على الذكور، ويدل على التقوى والإيمان. ذمار: وهذا الاسم عربي في الأصل، ويعني الشيء الذي يتوجب فعله على الإنسان، ويعني الحامي والمدافع للأهل والديار، وهو اسم غير شائع في استخدامه.

وهذا الاسم عربي في الأصل، ويعني الشيء الذي يتوجب فعله على الإنسان، ويعني الحامي والمدافع للأهل والديار، وهو اسم غير شائع في استخدامه. ذرعان: وهو اسم نادر، يتم إطلاقه على الذكور، وهو غير منتشر بالرغم من كونه ذو أصل عربي، يتم إطلاقه على الشخص السريع الذي يقطع الطريق سريعاً، أو الشخص المسؤول عن عملية قياس طول الطريق والسكة.

أسماء أولاد بحرف الذال من القرآن

في فترة انتظار المولود الجديد يبحث كل من الأمهات والآباء عن أسماء مقترحة ليختاروا منها اسم مناسب ومميز لمولودهم القادم، وبعض الأهل يفضلون اختيار أسماء تم ذكرها في القرآن الكريم، وفي حالة أرادوا أسماء ذكور تبدأ بحرف الذال يمكنهم الاختيار مما يلي:

ذكر: وهو اسم صالح تسميته للإناث والذكور، ويتم إطلاقه على العبادة، وقد ورد ذكره بالقرآن الكريم بسورة يوسف، فقال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

وهو اسم صالح تسميته للإناث والذكور، ويتم إطلاقه على العبادة، وقد ورد ذكره بالقرآن الكريم بسورة يوسف، فقال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). ذو الكفل: وهو اسم نبي من أنبياء الله، وقد ورد هذا الاسم بالقرآن الكريم، في قول الله تعالى: ( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ).

وهو اسم نبي من أنبياء الله، وقد ورد هذا الاسم بالقرآن الكريم، في قول الله تعالى: ( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ). ذهب: هو اسم من الأسماء التي يتم إطلاقها على الأشياء الثمينة، وقد ذكر ذلك الاسم بالقرآن الكريم فيقول الله تعالى: (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ)

أسماء أولاد بحرف الذال عربية

في وقت اختيار الآباء والأمهات لاسم لمولودهم الجديد تتعدد اهتمامات كل الناس، ومنهم من يفضل اختيار اسم ولد بحرف الذال يرجع أصله للأصول العربية بأصالتها، ولهذا جمعنا لكم بعض الأسماء التي تصلح لهؤلاء الذين يرغبون بالتمسك بالأسماء العربية، وسنذكر معنى كل اسم كما سيلي:

ذماي: وهذا الاسم له أصل عربي، فكان يتم إطلاقه كثيراً بالعصور القديمة، وهو تخفيف لاسم ذماء، يتم إطلاقه على أي شيء قد اشتدت حركته، والرجل الذي يمتلك قلب قوي، أو الشيء المالك لسرعة وحركة فائقة السرعة.

وهذا الاسم له أصل عربي، فكان يتم إطلاقه كثيراً بالعصور القديمة، وهو تخفيف لاسم ذماء، يتم إطلاقه على أي شيء قد اشتدت حركته، والرجل الذي يمتلك قلب قوي، أو الشيء المالك لسرعة وحركة فائقة السرعة. ذريان: وهو اسم له أصول عربية، يطلق على الذكور ولا يطلق على الإناث، ويشير معناه إلى مجموعة الناس الذين يطلق عليهم لقب الفرقة، أو يعني الشخص الذي ينقي الحبوب داخل الرياح، ويمكن أيضاً أن يشير إلى الذهب أو الشخص بائع الذهب.

وهو اسم له أصول عربية، يطلق على الذكور ولا يطلق على الإناث، ويشير معناه إلى مجموعة الناس الذين يطلق عليهم لقب الفرقة، أو يعني الشخص الذي ينقي الحبوب داخل الرياح، ويمكن أيضاً أن يشير إلى الذهب أو الشخص بائع الذهب. ذرنك: وهذا الاسم مميز وغير منتشر، ويشير في معناه للأنبوبة الطويلة أو الخرطوم، ويتم إطلاقه على الذكور فقط.

وهذا الاسم مميز وغير منتشر، ويشير في معناه للأنبوبة الطويلة أو الخرطوم، ويتم إطلاقه على الذكور فقط. ذياب: هو اسم عربي في الأصل، ويتم إطلاقه على الذكور، ومعناه الوبر الذي يتم ظهوره بعد جز فروة الماعز أو الخروف، ويعني أيضاً العطشان، وهو اسم حديث غير منتشر.

هو اسم عربي في الأصل، ويتم إطلاقه على الذكور، ومعناه الوبر الذي يتم ظهوره بعد جز فروة الماعز أو الخروف، ويعني أيضاً العطشان، وهو اسم حديث غير منتشر. ذاب: وهو اسم عربي، ومشتق من ذب، وله معاني عديدة في العربية، منها انحدر وسال للأسفل، ويعني أيضاً الفناء في الحب، ويشير لشدة الحب.

وهو اسم عربي، ومشتق من ذب، وله معاني عديدة في العربية، منها انحدر وسال للأسفل، ويعني أيضاً الفناء في الحب، ويشير لشدة الحب. ذويب: وهو اسم عربي في الأصل، وهو تصغير لكلمة (ذئب)، والذئب هو حيوان مفترس من فصيلة الأسود والكلاب وآكلات اللحوم.

وهو اسم عربي في الأصل، وهو تصغير لكلمة (ذئب)، والذئب هو حيوان مفترس من فصيلة الأسود والكلاب وآكلات اللحوم. ذر: وهو اسم عربي قديم، ومعناه الشيء الصغير والدقيق، الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كذرات التراب والغبار، ويعني أيضاً صغير النسل والنمل.

وهو اسم عربي قديم، ومعناه الشيء الصغير والدقيق، الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كذرات التراب والغبار، ويعني أيضاً صغير النسل والنمل. ذكير: وهو من الأسماء العربية القديمة، ومعناه الشخص الذي يتقن الاستذكار والحفظ، ويدل على الذكاء والفطنة، كما يعنى أيضاً شخص ذو معدن غالي ونفيس.

وهو من الأسماء العربية القديمة، ومعناه الشخص الذي يتقن الاستذكار والحفظ، ويدل على الذكاء والفطنة، كما يعنى أيضاً شخص ذو معدن غالي ونفيس. ذكى: وهذا الاسم له أصول عربية، ومعناه الشخص النبيه الفطن وسريع الإدراك والفهم، ويدل على المكانة العالية والتفوق بين الأقران.

وهذا الاسم له أصول عربية، ومعناه الشخص النبيه الفطن وسريع الإدراك والفهم، ويدل على المكانة العالية والتفوق بين الأقران. ذو الفقار: وهو اسم عربي، يتم إطلاقه على السيف، وقد تم تسمية سيف على بن أبى طالب رضي الله عنه بذي الفقار، وقد استخدمه العرب لتسمية أبنائهم الذكور.

وهو اسم عربي، يتم إطلاقه على السيف، وقد تم تسمية سيف على بن أبى طالب رضي الله عنه بذي الفقار، وقد استخدمه العرب لتسمية أبنائهم الذكور. ذكاري: وهو اسم له أصول عربية، ويتم إطلاقه على الذكور فقط، ويشير معناه للشخص المستمر في ذكر الله تعالى، ويقال ببعض الروايات بأنه ذو أصل أجنبي، وقد تم تحريفه باللغة العبرية القديمة لذخاري.

وهو اسم له أصول عربية، ويتم إطلاقه على الذكور فقط، ويشير معناه للشخص المستمر في ذكر الله تعالى، ويقال ببعض الروايات بأنه ذو أصل أجنبي، وقد تم تحريفه باللغة العبرية القديمة لذخاري. ذبيان: هو اسم ذو أصل عربي قديم، ومن الأسماء التي كان يتم إطلاقها قديماً على مواليدهم الذكور، ويشير معناه إلى حالة شحوب اللون، كما يتم إطلاقه على الرجل المالك لشفاه جافة، وفي بعض الروايات يشير في معناه للأشياء المتبقية من الصوف أو الوبر، ويشير أيضاً في معناه للذابل أو للرجل العطشان.

هو اسم ذو أصل عربي قديم، ومن الأسماء التي كان يتم إطلاقها قديماً على مواليدهم الذكور، ويشير معناه إلى حالة شحوب اللون، كما يتم إطلاقه على الرجل المالك لشفاه جافة، وفي بعض الروايات يشير في معناه للأشياء المتبقية من الصوف أو الوبر، ويشير أيضاً في معناه للذابل أو للرجل العطشان. ذاهب: هذا الاسم يعود إلى أصل عربي، ومأخوذ من الفعل ذهب، وهو على وزن فاعل، ويتم إطلاقه على الذكور فقط ولا يطلق على الإناث، ومعناه يشير إلى شيء قد حدث بالماضي، أو يشير إلى الرجل المتحرك أو المار.

هذا الاسم يعود إلى أصل عربي، ومأخوذ من الفعل ذهب، وهو على وزن فاعل، ويتم إطلاقه على الذكور فقط ولا يطلق على الإناث، ومعناه يشير إلى شيء قد حدث بالماضي، أو يشير إلى الرجل المتحرك أو المار. ذريد: هو اسم من الأسماء التي لها أصول عربية، وكان يتم إطلاقه على الذكور قديماً، لكن الآن أصبح غير منتشر بشكل كافٍ، ويشير في معناه إلى الجريش والشيء الناعم.

أسماء أولاد بحرف الذال توأم

حين يعلم الأهل بالحمل بتوأم يبدأون في التفكير في أسماء قريبة من بعضها في الهجاء أو الكتابة أو تبدأ بنفس الحرف، وفي حالة البحث عن أسماء أولاد توأم تبدأ بحرف الذال يمكنكم الاستعانة بما سيلي:

ذاخر وذاكر: أما ذاخر فهو اسم عربي في الأصل، يتم إطلاقه على الذكور، ويعني الشخص الثري، والشيء النفيس الذي يمتلئ بالمميزات، وذاكر يعد اسماً عربياً، يتم إطلاقه على الذكور، ومعناه الشخص الذي يذكر الله تعالى، ويشير للتقوى والإيمان، يعني الشخص القطن من لا ينسى، وتم ذكر هذا الاسم بالقرآن الكريم فقال الله تعالى: (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا).

أسماء أولاد بحرف الذال تركية

بعد انتشار المسلسلات الدرامية والتركية انتشرت معها تسمية الأهل لأبنائهم سواء الإناث أو الذكور بأسماء قد تم اقتباسها من الثقافات التركية، والتي تمتلئ بالعديد من الأسماء، وسنذكر معاني كل اسم كما سيلي لتختاروا ما يناسبكم:

ذمام: وهذا اسم له أصل عربي خالص، ويتم إطلاقه على الذكور فقط، ويشير في معناه للرجل الأمين، من يحمل ثقة من حوله، ولا ينقض الميثاق أو العهد الذي بينهم.

وهذا اسم له أصل عربي خالص، ويتم إطلاقه على الذكور فقط، ويشير في معناه للرجل الأمين، من يحمل ثقة من حوله، ولا ينقض الميثاق أو العهد الذي بينهم. ذهين: وهو اسم له أصل عربي، يتم إطلاقه على الشخص العاقل الفطين، الذي يتمتع بذكاء وعقل وحكمة، وهو اسم غير منتشر.

وهو اسم له أصل عربي، يتم إطلاقه على الشخص العاقل الفطين، الذي يتمتع بذكاء وعقل وحكمة، وهو اسم غير منتشر. ذوبي: وهو اسم له أصل عربي، ومن الأسماء التي يتم إطلاقها على الحالة التي يتواجد بها ماء الفيضانات بعدما يكون بحالة تجمد.

وهو اسم له أصل عربي، ومن الأسماء التي يتم إطلاقها على الحالة التي يتواجد بها ماء الفيضانات بعدما يكون بحالة تجمد. ذارق: هذا الاسم يشير إلى الدعاء لله.

هذا الاسم يشير إلى الدعاء لله. ذهيل: وهو اسم عربي مميز، ويتم إطلاق هذا الاسم على ضوء القمر، ويعني الغافل عن الذي يجري في العالم من حوله.

أسماء أولاد بحرف الذال غريبة ونادرة

مرحلة انتظار المولود الجديد تعد من أكثر الفترات الشيقة لكل الأهل، ومما يميز هذه الفترة بحثهم عن أسماء لينتقوا اسم للمولود الجديد، وبعض الأمهات والآباء يفضلون تسمية أولادهم بأسماء نادرة وغريبة ليكون اسمهم فريد ومميز عن أقرانهم، وفي حالة البحث عن أسماء ذكور بحرف الذال يمكنهم الاستعانة بما سيلي:

ذولا: هو اسم مسيحي يتم إطلاقه على الأبناء.

هو اسم مسيحي يتم إطلاقه على الأبناء. ذليق: وهو اسم يعني الماهر.

وهو اسم يعني الماهر. ذياذوخوس: وهذا الاسم يتم إطلاقه على مواليد القبطيين الذكور.

وهذا الاسم يتم إطلاقه على مواليد القبطيين الذكور. ذيلي: يعد من الأسماء التي ترجع إلى أصل إنجليزي، وببعض الروايات يقال أن ذلك الاسم له أصل يوناني، ويشير معناه إلى الرجل الذي يملك صفات الشجاعة والحماس.

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية المقال، وعلمنا أسماء أولاد بحرف الذال بمعانيها، والآن يمكن الاستعانة بها في فترة اختيار اسماً مميزاً للمولود الجديد، ونتمنى لكم دوام العافية.