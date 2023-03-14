أسماء أولاد بحرف الياء جميلة مع معانيها

قد تواجهين صعوبة كبيرة في اختيار اسم لابنك، حيث أنك تبحثين عن أسماء أولاد بحرف الياء جديدة وحديثة ولكن الأمر بالنسبة إليك قد يكون صعب نتيجة الحيرة وعدم معرفة الكثير من اسامي الأولاد التي تبدأ بحرف الياء، ولكننا جئنا لك من خلال هذه المقالة سيدتي بجميع أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الياء، حيث أننا سوف نقوم بتصنيف هذه الأسماء تسهيلاً لك في اختيار الاسم، كما أننا سنقدم لك أيضاً معاني هذه الأسماء حتى تكونين على دراية كاملة بمعنى هذا الاسم، ومنها تقومين باختياره أم لا، فتابع معنا من خلال السطور التالية.

أشهر أسماء أولاد بحرف الياء

نقدم لك أشعر أسماء أولاد بحرف الياء وأهم المعاني التي تحملها هذه الأسماء، وذلك لمساعدتك في اختيار الاسم المناسب لطفلك الجديد، ومن أهم هذه الأسماء ما يلي:

يونس: يرجع لنبي الله يونس عليه السلام، حيث أن هذا الاسم يأتي من الأنس.

يرجع لنبي الله يونس عليه السلام، حيث أن هذا الاسم يأتي من الأنس. يزيد: هو واحداً من ضمن الأسماء التي تأتي بمعنى الزيادة والبركة.

هو واحداً من ضمن الأسماء التي تأتي بمعنى الزيادة والبركة. ياسر: وهو الشخص سهل المعشر.

وهو الشخص سهل المعشر. يامن: من ضمن الأسماء التي اشتهرت في السنوات الأخيرة، ويأتي بمعنى الشخص الذي يستخدم يديه اليمنى في التعامل.

من ضمن الأسماء التي اشتهرت في السنوات الأخيرة، ويأتي بمعنى الشخص الذي يستخدم يديه اليمنى في التعامل. يمان: ويأتي بمعنى الرجل اليمين التي يمتلئ بركة.

ويأتي بمعنى الرجل اليمين التي يمتلئ بركة. يزن: من الأسماء المميزة التي تبدأ بحرف الياء، حيث أنه يأتي بمعنى الشخص الذي يعطي أهمية للأمر.

من الأسماء المميزة التي تبدأ بحرف الياء، حيث أنه يأتي بمعنى الشخص الذي يعطي أهمية للأمر. ياسين: وهو اسم مميز لبداية سورة يس في القرآن الكريم.

وهو اسم مميز لبداية سورة يس في القرآن الكريم. يوري: وهو الرجل الذي يقوم بإشعال النار.

وهو الرجل الذي يقوم بإشعال النار. يانع: وهو من الأسماء المميزة والتي يأتي بمعنى الثمرة الناضجة التي يجب أن تقطف.

وهو من الأسماء المميزة والتي يأتي بمعنى الثمرة الناضجة التي يجب أن تقطف. يازي: وهو اسم ولد بمعنى الخط والكتابة بشكل سلس.

وهو اسم ولد بمعنى الخط والكتابة بشكل سلس. ياقوت: من ضمن أهم أسماء أولاد بحرف الياء التي اشتهرت في السنوات الاخيرة، ويأتي بمعنى هذا الاسم لنوع من أنواع الجواهر غالية الثمن موجودة في البحر، كما أن القرآن الكريم قد ذكر الياقوت في قوله تعالى: " كأنهن الياقوت والمرجان".

من ضمن أهم أسماء أولاد بحرف الياء التي اشتهرت في السنوات الاخيرة، ويأتي بمعنى هذا الاسم لنوع من أنواع الجواهر غالية الثمن موجودة في البحر، كما أن القرآن الكريم قد ذكر الياقوت في قوله تعالى: " كأنهن الياقوت والمرجان". يارون: وهو الشخص محب المرح والفكاهة.

اجمل أسماء أولاد بحرف الياء

نقدم لكم اجمل أسماء أولاد بحرف ي يمكنك اختيار المناسب منها لطفلك الجديد، حيث أن هذه الأسماء قد اكون غير مشهورة في الكثير من الدول العربية، ومن أجمل هذه الأسماء ما يلي:

ينال: وهو الشخص الذي يقوم بمساعدة غيره.

وهو الشخص الذي يقوم بمساعدة غيره. ياسين: وهو الشخص الذي يجلب ويزيد من الخير.

وهو الشخص الذي يجلب ويزيد من الخير. يعفور: وتأتي بمعنى الغزال.

وتأتي بمعنى الغزال. بربوع: وهو الشخص المقيم في مكان ما طوال حياته ولا يتركه على الإطلاق.

وهو الشخص المقيم في مكان ما طوال حياته ولا يتركه على الإطلاق. يافور: ويأتي بمعنى الظباء.

ويأتي بمعنى الظباء. يسري: وهو الشخص الغني، أو الشخص الذي يتعامل مع الناس بلين.

وهو الشخص الغني، أو الشخص الذي يتعامل مع الناس بلين. يانيس: وهو يأتي بمعنى هدية من الله.

أسماء صحابة تبدأ بحرف الياء

تجد الكثير من الآباء يريدون تسمية أبنائهم من القرآن والإسلام وأسماء الصحابة، حيث يوجد الكثير من أسماء صحابة رسول الله صلوات الله عليه التي تبدأ بحرف الياء ولكنك لا تعلم عنها شيء، ومن ضمن أهم هذه الأسماء ما يلي:

يسار: ويأتي بمعنى الشخص اليسير في المعاملة وهو اتجاه عكس اليمين.

ويأتي بمعنى الشخص اليسير في المعاملة وهو اتجاه عكس اليمين. يعمر: ويأتي بمعنى الذي يستقر في مكان ما هو وأهله، وهو من أفضل أسماء بحرف الياء أولاد يمكنك اختيارها، فهو يناسب كل عصر.

ويأتي بمعنى الذي يستقر في مكان ما هو وأهله، وهو من أفضل أسماء بحرف الياء أولاد يمكنك اختيارها، فهو يناسب كل عصر. ياسر: وهو الشخص السهل الذي يعاشر الناس بسهولة، كما أن الاسم يأتي بمعنى الشخص الذي يجب أن يستخدم يديه اليسرى في التعامل.

وهو الشخص السهل الذي يعاشر الناس بسهولة، كما أن الاسم يأتي بمعنى الشخص الذي يجب أن يستخدم يديه اليسرى في التعامل. يعلي: وهو الشخص الشريف الذي يعلي شرفه.

وهو الشخص الشريف الذي يعلي شرفه. يمان: يرجع لدولة اليمن، ويكون الصحابي اليمان بن جابر.

أسماء أولاد بحرف الياء خاصة بالأنبياء

يفضل الكثير من الآباء تسمية أولادهم بأسماء الأنبياء، حيث يوجد بعض الأنبياء التي يبدأ الاسم الخاص بهم بحرف الياء، ومن ضمن هذه الأسماء ما يلي:

يونس: وهو يرجع لنبي الله يونس عليه السلام، حيث أن معنى الاسم يأتي من الشخص الذي يوانس غيره.

وهو يرجع لنبي الله يونس عليه السلام، حيث أن معنى الاسم يأتي من الشخص الذي يوانس غيره. يحيى: وهو يأتي بمعنى الشخص الذي يعيش لعمر طويل، ويرجع لنبي الله يحيى ابن نبي الله زكريا عليهما السلام.

وهو يأتي بمعنى الشخص الذي يعيش لعمر طويل، ويرجع لنبي الله يحيى ابن نبي الله زكريا عليهما السلام. يعقوب: يرجع نسبة لنبي الله يعقوب عليه السلام ابن سيدنا إسحاق وأبو سيدنا يوسف عليهما السلام جميعاً، انا عن معنى الاسم هو الشخص الذي يقبل الآخرين.

أسماء أولاد بحرف الياء أجنبية

يفضل الكثيرين تسمية أبنائهم بأسماء أجنبية، حيث أن هذا يكون بهم كأسماء مودرن تزيد من جاذبيتها أمام الآخرين، ومن ضمن أفضل اسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الياء أجنبية غير عربية ما يلي:

ياور: وهو الشخص الذي يحب يدافع عن غيره.

وهو الشخص الذي يحب يدافع عن غيره. ياشه: وهو أحد الأسماء الأجنبية التي تأتي بمعنى الدمع والسن والعمر.

وهو أحد الأسماء الأجنبية التي تأتي بمعنى الدمع والسن والعمر. يوتي: وهو اسم اجنبي يأتي بمعنى الشخص الفخم ذات البشرة السوداء.

وهو اسم اجنبي يأتي بمعنى الشخص الفخم ذات البشرة السوداء. يشأن: وهو الشخص العتيق.

وهو الشخص العتيق. يامان: ويأتي الاسم بمعنى الشخص القوي والقطن.

ويأتي الاسم بمعنى الشخص القوي والقطن. يلديز: ويأتي بمعنى النجم في السماء.

ويأتي بمعنى النجم في السماء. يأمر: وهو اسم جميل بمعنى القمر، حيث أنه يعبر عن جمال الوجه.

وهو اسم جميل بمعنى القمر، حيث أنه يعبر عن جمال الوجه. يسر: من الأمراء التي لاقت شهرة واسعة في السنوات القليلة الماضية، حيث يأتي من السهولة، كما أنه أحد أنواع الأشجار ذات اللون الأسود.

أسماء أولاد بحرف الياء من القرآن

يفضل الكثيرين تسمية أولادهم من القرآن الكريم، حيث أنه يوجد الكثير من أسماء أولاد بحرف الياء من القرآن والتي تعد أسماء أولاد إسلامية ومن ضمنها ما يلي:

يونس: ويرجع الاسم لنبي الله يونس عليه السلام.

ويرجع الاسم لنبي الله يونس عليه السلام. يوسف: نسبة إلى نبي الله يوسف عليه السلام، ويأتي الاسم بمعنى الشخص الذي يمنح الخير.

نسبة إلى نبي الله يوسف عليه السلام، ويأتي الاسم بمعنى الشخص الذي يمنح الخير. يعقوب: وهو يرجع لنبي الله يعقوب أبو سيدنا يوسف.

أسماء أولاد بحرف الياء من أصل تركي

يوجد الكثير من أسماء أولاد بحرف الياء تركي التي يمكنك اختيار اسم طفلك من خلالها، ومن أهم هذه الأسماء ما يلي:

ينار: هو اسم تركي يمكن تسمية الأولاد والبنات به، ويأتي بمعنى الجذر والأصل.

هو اسم تركي يمكن تسمية الأولاد والبنات به، ويأتي بمعنى الجذر والأصل. يكن: هو من الأسماء التركية المشهورة قديما، حيث أنه يأتي بمعنى ابن الأخ أو ابن الأخت، وهو من الأسماء المشهورة في البلاد العربية، حيث أنه من ضمن أسماء أولاد بحرف الياء سعودية، ويحب السعوديين تسميتها بشكل دائم عن باقي الدول العربية الأخرى.

هو من الأسماء التركية المشهورة قديما، حيث أنه يأتي بمعنى ابن الأخ أو ابن الأخت، وهو من الأسماء المشهورة في البلاد العربية، حيث أنه من ضمن أسماء أولاد بحرف الياء سعودية، ويحب السعوديين تسميتها بشكل دائم عن باقي الدول العربية الأخرى. ينال: هو الشخص الذي يعني المساعدة وإتاحة العون لغيره.

أسماء أولاد بحرف الياء مسيحية

يوجد الكثيرين من الأسماء المسيحية التي تبدأ بحرف الياء، ومن ضمن هذه الأسماء ما يلي:

يسي: هي من الأسماء المسيحية المشهورة، حيث أن هذا الاسم يعني الرجل الشجاع.

هي من الأسماء المسيحية المشهورة، حيث أن هذا الاسم يعني الرجل الشجاع. يوحنا: هو من ضمن الأسماء المسيحية التي يأتي بمعنى اللين والحنان.

هو من ضمن الأسماء المسيحية التي يأتي بمعنى اللين والحنان. يونان: هو أحد الأسماء المسيحية التي يرجع لبلاد اليونان، والتي يأتي بمعنى الطيور.

هو أحد الأسماء المسيحية التي يرجع لبلاد اليونان، والتي يأتي بمعنى الطيور. يسطس: هو من الأسماء المسيحية التي تأتي بمعنى الشخص العادل التي لا يظلم الناس.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة أهم أسماء أولاد بحرف الياء، حيث أنه يوجد الكثير من أسماء الأولاد التي تستطيع من خلالها اختيار المناسب لطفلك، حيث أن افضل اختيار لاسم طفلك الجديد يجب ان يكون متجانس مع اسم الأب واسم الاخوات أيضا، ونحن قدمنا لكم الأسماء بتصنيفات مختلفة اختر منها ما يتناسب معك.