يواجه الأهل صعوبة بالغة في اختيار أسماء موالديهم خاصة مع تنوع الثقافات وتطور الحياة، ويحرص الأهل خاصة للفتيات على اختيار أسماء أولاد سعودية 2023، وأسماء ناعمة ومواكبة للعصر وقبل أن تختار اسم مولودك، اطلع أولاً على قائمة أسماء أولاد سعودية 2023، واختار من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك.

أسماء أولاد سعودية 2023

نذكر فيما يلي مجموعة أسماء أولاد سعودية 2023:

تائب: معنى اسم تائب هو العائد إلى الله والنادم على معصية.

تلال: معنى اسم تلال كل ما ارتفع على سطح الأرض، والمكانة العالية.

تالد: معنى اسم تالد هو العريق والاصيل.

بيان: معنى اسم بيان الغزال والظبي والوضوح والظهور.

أسد: معنى اسم أسد هو الحيوان الشرس المعروف عنه الشجاعة.

أشهم: معنى اسم أشهم عزة النفس وهو الذكي الفؤاد.

حامز: معنى اسم حامز هو خفيف الروح.

ذمام: معنى اسم ذمام الأمان والعهد والكفالة.

راكان: معنى اسم راكان هو الوقار والثبات والرزانة.

فهد: معنى اسم فهد هو الحيوان المفترس المعروف والمقصود بهذا الاسم الإقدام والشجاعة.

سعود: معنى اسم سعود هو الحظوظ السعيدة.

عبدلله: معنى اسم عبدلله الاعتراف بالعبودية الكاملة لله تعالى.

فيصل: معنى اسم فيصل هو السيف القاطع والقضاء، وهو الحاكم الذي يقضي بين الباطل والحق.

سلمان: معنى اسم سلمان الخالص من كل عيب والمطيع.

أسماء سعودية فخمة

هارون: معنى اسم هارون أخو النبي موسى عليه السلام.

معنى اسم هارون أخو النبي موسى عليه السلام. كنان: معنى اسم كنان الغطاء أو الوقاية والستر.

معنى اسم كنان الغطاء أو الوقاية والستر. بشار: معنى اسم بشار عربي بمعنى صاحب البشرى.

معنى اسم بشار عربي بمعنى صاحب البشرى. سديم: معنى اسم سديم وهو اسم عربي من الأسماء الجديدة والمميزة، يعني "الضباب الخفيف أو نجوم ضعيفة الإضاءة في السماء".

معنى اسم سديم وهو اسم عربي من الأسماء الجديدة والمميزة، يعني "الضباب الخفيف أو نجوم ضعيفة الإضاءة في السماء". قصي: معنى اسم قصي قد يكون تصغير لاسم قَصي بمعنى البعيد، أو قصا بمعنى النسب البعيد.

معنى اسم قصي قد يكون تصغير لاسم قَصي بمعنى البعيد، أو قصا بمعنى النسب البعيد. نائل: معنى اسم نائل هو العطاء والسخاء.

معنى اسم نائل هو العطاء والسخاء. فهد: معنى اسم فهد اشتهر تداول الاسم في أرض الحجاز، وهو اسم أحد الحيوانات المفترسة.

معنى اسم فهد اشتهر تداول الاسم في أرض الحجاز، وهو اسم أحد الحيوانات المفترسة. سُهيل: معنى اسم سهيل أحد النجوم التي تعتبر بشرى للعرب بانتهاء الحر وظهور الفاكهة.

معنى اسم سهيل أحد النجوم التي تعتبر بشرى للعرب بانتهاء الحر وظهور الفاكهة. سامر: معنى اسم سامر المعروف عنه الحديث والتسامر والحكي.

معنى اسم سامر المعروف عنه الحديث والتسامر والحكي. باسل: معنى اسم باسل الشجاع الجريء.

معنى اسم باسل الشجاع الجريء. مروان: معنى اسم مروان منسوب إلى المرو، وهو الحجرة الصلبة.

معنى اسم مروان منسوب إلى المرو، وهو الحجرة الصلبة. باهي: معنى اسم باهي هو الشخص الظريف الحسن.

معنى اسم باهي هو الشخص الظريف الحسن. بدر: يمعنى اسم بدر يطلق على القمر المكتمل المضيء، وهو من الأسماء العربية الأصيلة.

يمعنى اسم بدر يطلق على القمر المكتمل المضيء، وهو من الأسماء العربية الأصيلة. آلان: معنى اسم آلان يدل على القوة والصلابة يعني الشخص النبيل أو الصخرة.

معنى اسم آلان يدل على القوة والصلابة يعني الشخص النبيل أو الصخرة. أويس: معنى اسم أويس الذئب أو العطايا أو الهدايا.

معنى اسم أويس الذئب أو العطايا أو الهدايا. غياث: معنى اسم غياث يشير على الكثير من الغوث أو كثير العطاء والمساعدات.

معنى اسم غياث يشير على الكثير من الغوث أو كثير العطاء والمساعدات. إيوان أو إيفان: معنى اسم يشير على الكبرياء والشموخ والكرامة وعزة النفس.

معنى اسم يشير على الكبرياء والشموخ والكرامة وعزة النفس. آرون: اسم عبري الأصل، يعني "جبل القوة أو الجبل العالي أو حامل الشهداء". وهو مقتبس من الاسم "هارون" المنتشر بصورة كبيرة في العالم العربي.

اسم عبري الأصل، يعني "جبل القوة أو الجبل العالي أو حامل الشهداء". وهو مقتبس من الاسم "هارون" المنتشر بصورة كبيرة في العالم العربي. بادي: اسم عربي الأصل، يعني "المقيم في البادية أو صاحب الرأي الصائب".

اسم عربي الأصل، يعني "المقيم في البادية أو صاحب الرأي الصائب". داني: معنى اسم داني القريب وهو اسم فاعل مشتق من الفعل "يدنو" أي يقرب من الشيء.

اسماء اولاد بدوية سعودية

دياب.

خالد.

فيصل.

عبد الله.

حمد.

غانم.

فارس.

عمر.

حمد.

صقر.

رماح.

فهد.

سيف.

سلطان.

سالم.

جواد.

عنتر.

منصور.

سعيد.

فلاح.

أسماء سعودية قديمة رجال

حمد: معنى اسم حمد الثناء والشكر

خلف: معنى اسم خلف العوض أو الولد الصالح

داني: معنى اسم داني القريب

عبدالرحمن: معنى اسم عبد الرحمن العايد لله ذو الرحمة والمغفرة

دائب: معنى اسم دائب الرجل الجاد

اسماء اولاد نادرة

معاذ: معنى اسم معاذ هو الشخص المُحصن بالله.

نيروز: معنى اسم نيروز مشتق من عيد الربيع.

رائف: معنى اسم رائف مشتق من الرأفة والرحمة.

أبيل: معنى اسم أبيل الشخص الجميل.

نوفل: معنى اسم نوفل الخص المعطاء.

ساهر: معنى اسم ساهر المتأخر في النوم.

ملهم: معنى اسم ملهم مشتق من الإلهام.

لؤي: معنى اسم لؤي الثور الوحشي.

أسماء أولاد من الجنة

محمد: اسم الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام ومعناه هو الشخص ذي الصفات المحمودة والحسنة.

اسم الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام ومعناه هو الشخص ذي الصفات المحمودة والحسنة. إبراهيم: معنى اسم إبراهيم الأب صاحب المقام العالي.

معنى اسم إبراهيم الأب صاحب المقام العالي. أحمد: من أسماء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مشتق من كلمة الحمد بمعنى صاحب الصفات الحسنة.

من أسماء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مشتق من كلمة الحمد بمعنى صاحب الصفات الحسنة. نوح: معنى اسم نوح الصراخ والبكاء بصوت عالٍ جداً، كما أنه يعني الراحة.

معنى اسم نوح الصراخ والبكاء بصوت عالٍ جداً، كما أنه يعني الراحة. علي: معنى اسم علي هو الشرف، العزة، السمو، الشأن العالي والقيم.

معنى اسم علي هو الشرف، العزة، السمو، الشأن العالي والقيم. شعيب: معنى اسم شعيب هو القبيلة الكبيرة.

معنى اسم شعيب هو القبيلة الكبيرة. حسن: معنى اسم حسن الجبل الشاهق، البهي، المشرق والنضر.

معنى اسم حسن الجبل الشاهق، البهي، المشرق والنضر. آدم: هو اسم والد العالمين سيدنا آدم عليه السلام، والذي يعني آدمة الأرض وأساسها.

هو اسم والد العالمين سيدنا آدم عليه السلام، والذي يعني آدمة الأرض وأساسها. عيسى: اسم نبي الله عيسى ابن مريم، ومعناه الإبل الأبيض قليل الشقار.

اسم نبي الله عيسى ابن مريم، ومعناه الإبل الأبيض قليل الشقار. يوسف: معنى اسم يوسف اسم سيدنا يوسف عليه السلام، ومعناه أن الله يزيد ويضاعف.

اسماء اولاد رجولية

رافع: معنى اسم رافع النور الساطع.

ذاكر: معنى اسم ذاكر هو من أسماء أولاد من الجنة ومعناه كثير الذكر لله.

حبيب: معنى اسم حبيب الشخص المحبوب من الجميع.

أبسم: معنى اسم أبسم دائم الابتسامة.

تميم: معنى اسم تميم الرجل ذو الخلق.

ملهم: معنى اسم ملهم الدال على فعل الخير.

فاهد: معنى اسم فاهد الذي يقوم بأشياء جميلة للآخرين.

تيمور: معنى اسم تيمور أحد أسماء الملوك القدماء.