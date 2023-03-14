أسماء أولاد من الجنة فريدة مع معانيها

هناك الكثير من الأسماء المشتقة من الجنة؛ والتي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتقائها لأبنائنا، فاختيار اسم الولد من القرآن شيء جميل واسمه يكون له معاني معبرة وطيبة، حيث ورد في كثير من روايات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينصح باختيار أسماء طيبة للأطفال والمواليد وأن تكون مقبولة وجديرة بالثناء، وعدم تسميتهم بأسماء مكروهة منعًا لإحراجهم والاستهزاء بهم، ولهذا اقترح النبي أن نختار أسماء من القرآن والسنة ومن أسماء الأنبياء والصحابة، وغيرهم من الأسماء الإسلامية التي تتضمن معنى الحمد والعُبودية.

فإذا رغبت عزيزي القارئ في معرفة المزيد من التفاصيل حول أسماء أولاد من الجنة ومعرفة معانيها وأصولها ومدى استحباب التسمية بها؟ فقط تابعنا وقم بقراءة المقال لتتعرف على تلك الأسماء ومعانيها.

أسماء أولاد من الجنة

يرتبك الكثير من الآباء والأمهات عندما يُبشرن بقدوم مولود جديد ذكر، وسرعان ما يبدآن في البحث عن أجمل أسماء أولاد من الجنة والقرآن وفي الوقت نفسه أسماء جديدة وحديثة تشتهر بجمالها ولا غنى عنها، ويلجأ إليها المسلمون عمومًا خاصةً في الدول العربية الإسلامية، بعيدًا عن الأسماء الجديدة غير العربية التي انتشرت في الآونة الأخيرة ولا يعرفها الدين الإسلامي، ولهذا إليكم أبرز أسماء أولاد من الجنة ومعانيها:

جبرائيل: هو اسم الملك التي كُلفت بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

هو اسم الملك التي كُلفت بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذاكر: معناه الإنسان العابد لله والمخلص له بقلبه ولسانه، ويذكره في جميع أوقاته ويترقبه في جميع أفعاله.

معناه الإنسان العابد لله والمخلص له بقلبه ولسانه، ويذكره في جميع أوقاته ويترقبه في جميع أفعاله. تائب: هو الشخص العائد إلى ربه ماحيًا ذنوبه.

هو الشخص العائد إلى ربه ماحيًا ذنوبه. بسام: كثير السعادة ودائم الابتسامة والوجه البشوش، وهو أحد الأسماء التي يُستحب تسميتها.

كثير السعادة ودائم الابتسامة والوجه البشوش، وهو أحد الأسماء التي يُستحب تسميتها. جاسر: اسم يطلق على الشخص القوي الشجاع الذي لا يهاب سوى خالقه.

اسم يطلق على الشخص القوي الشجاع الذي لا يهاب سوى خالقه. براء: اسم عربي مذكر، ويدل على شخص ذو نوايا طيبة وسليمة.

اسم عربي مذكر، ويدل على شخص ذو نوايا طيبة وسليمة. صابر: اسم يطلق على الشخص الحليم شديد الصبر.

اسم يطلق على الشخص الحليم شديد الصبر. كاظم: يطلق على المرء الذي يملك نفسه ويستطيع كتم غيظه.

يطلق على المرء الذي يملك نفسه ويستطيع كتم غيظه. جهاد: اسم يطلق على المذكر والمؤنث، وذُكر في القرآن الكريم، ومعناه الشجاعة والمحاربة من أجل رفع راية الدين، وهو اسم لأحد أبواب الجنة.

اسم يطلق على المذكر والمؤنث، وذُكر في القرآن الكريم، ومعناه الشجاعة والمحاربة من أجل رفع راية الدين، وهو اسم لأحد أبواب الجنة. بلال: هو ما تم ابتلاله من الندى وترطبه، وهو اسم للصحابي الجليل بلال بن الرباح رضي الله عنه.

هو ما تم ابتلاله من الندى وترطبه، وهو اسم للصحابي الجليل بلال بن الرباح رضي الله عنه. يحيى: اسم مشتق من الحياة والخلود، وهو اسم لنبي الله يحيى عليه السلام.

اسم مشتق من الحياة والخلود، وهو اسم لنبي الله يحيى عليه السلام. صالح: معناه الأخلاق الحميدة العالية الرفيعة، وهي كلمة مشتقة من الصلاح، كما أنه اسم نبي الله صالح عليه السلام.

معناه الأخلاق الحميدة العالية الرفيعة، وهي كلمة مشتقة من الصلاح، كما أنه اسم نبي الله صالح عليه السلام. جاد: يُقال جاد الحق أي الشخص الذي يُحق الحق وينفذه ويُعطيه، ومن هنا يأتي معنى جاد بالعاطي، كما أنه يدل على الشخص الرزين الذي لا يتبع الهوى ولا يهمل عمله.

يُقال جاد الحق أي الشخص الذي يُحق الحق وينفذه ويُعطيه، ومن هنا يأتي معنى جاد بالعاطي، كما أنه يدل على الشخص الرزين الذي لا يتبع الهوى ولا يهمل عمله. جلال: اسم يدل على النزاهة والعظمة والإجلال والإكرام إلى جانب التقدم في السن، كما أنه أحد أسماء الله الحسنى "ذو الجلال والإكرام".

أسماء أولاد من الجنة بحرف الألف

عندما يُرزق الآباء بأولاد يرغبوا في اختيار أسماء أولاد من الجنة والقران لكي يتركوا في أنفسهم أثر ديني إيجابي نحو دينهم، وغرس مفاهيم العقيدة والتوحيد لديهم، علاوة على ارتباط أسمائهم بالجنة والقرآن والدين مما يجعلهم يحظون بنصيب من اسمهم ويقربهم ذلك أكثر من ربهم، ولهذا سنذكر لكم فيما يلي أسماء أولاد إسلامية تبدأ بحرف الألف:

أجاويد: اسم جمع لكلمة جواد والمقصود به الشخص السخي والكريم.

اسم جمع لكلمة جواد والمقصود به الشخص السخي والكريم. أبشر: اسم ذكر عربي معناه الفرح والبشارة.

اسم ذكر عربي معناه الفرح والبشارة. أجهر: يطلق هذا الاسم على الشخص فائق الجمال.

يطلق هذا الاسم على الشخص فائق الجمال. أنور: اسم مأخوذ من النور ومعناه الوجه المُضيء.

اسم مأخوذ من النور ومعناه الوجه المُضيء. أدهم: يطلق على الفرس الأسود لأصالته وفروسته وجماله.

يطلق على الفرس الأسود لأصالته وفروسته وجماله. أحنف: اسم يطلق على الرجل المستقيم الذي لا اعوجاج في طريقه.

اسم يطلق على الرجل المستقيم الذي لا اعوجاج في طريقه. أيمن: اسم عربي معناه اليمن والبركات.

اسم عربي معناه اليمن والبركات. أبان: معناه الشفاف الواضح.

معناه الشفاف الواضح. أبسم: اسم مذكر مشتق من صفة التبسم ومعناه الشخص المبتسم دائمًا.

اسم مذكر مشتق من صفة التبسم ومعناه الشخص المبتسم دائمًا. أركان: اسم عربي قديم ويعني السكن والهدوء.

اسم عربي قديم ويعني السكن والهدوء. آديم: اسم مذكر يطلق على ما يظهر من الأرض.

اسم مذكر يطلق على ما يظهر من الأرض. أثير: معناه أعلى طبقات الهواء النقية المستوطنة أعماق السماء.

معناه أعلى طبقات الهواء النقية المستوطنة أعماق السماء. إيلاف: معناه الأُلفة والمودة والرحمة، وهو اسم أصوله عربية.

معناه الأُلفة والمودة والرحمة، وهو اسم أصوله عربية. آمن: وهو يعني الصدق والأمانة والجهاد.

وهو يعني الصدق والأمانة والجهاد. أبين: اسم معناه الفصاحة والبيان والبلاغة ويطلق على الشخص الفصيح.

اسم معناه الفصاحة والبيان والبلاغة ويطلق على الشخص الفصيح. أديب: معناه الشخص المؤدب والمهذب ذو الأخلاق الحميدة.

معناه الشخص المؤدب والمهذب ذو الأخلاق الحميدة. إسلام: معناه الدين المُكلف بتعليمه للناس، ويرمز للدين الإسلامي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يُستحب التسمية به.

أسماء أولاد من الجنة بحرف الراء

يعتبر وصول مولود جديد إلى الأسرة أهم حدث فيها، وتصبح مسألة تسميته أولوية قصوى لدى أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الاسم الأحدث والأعظم على الإطلاق، وأن يكون بمعنى جميل ويحمل خصائص معينة حتى يأخذ المولود نصيب من اسمه، وحظًا من صفاته، لذا يتجه الكثير من الآباء إلى الأسماء ذات المعاني الدينية والعربية على وجه الخصوص، بما في ذلك أسماء أولاد من أبواب الجنة.

راضي: معناه الشخص القنوع الحالم الراضي بما قدره الله وقسمه له.

معناه الشخص القنوع الحالم الراضي بما قدره الله وقسمه له. رياض: اسم عربي أصيل يدل على الأراضي الخضراء الخصبة.

اسم عربي أصيل يدل على الأراضي الخضراء الخصبة. ركان: معناه الرزانة والوقار والثبات والاستقرار والسكينة.

معناه الرزانة والوقار والثبات والاستقرار والسكينة. رحيم: اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه الغفور والعطوف والمُحب واللطيف.

اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه الغفور والعطوف والمُحب واللطيف. رسلان: معناه الأسد الشجاع والقائد المغوار، وهو اسم تركي الأصل ومشتق من كلمة أرسلان.

معناه الأسد الشجاع والقائد المغوار، وهو اسم تركي الأصل ومشتق من كلمة أرسلان. رسول: يطلق هذا الاسم على الشخص المُوكل بمهمة أو برسالة.

يطلق هذا الاسم على الشخص المُوكل بمهمة أو برسالة. راجي: معناه المتمني والمتأمل وضده اليائس.

معناه المتمني والمتأمل وضده اليائس. رائد: يدل على الشخص الذي يتقدم صفوف السير في قومه ليتفقد مكان النزول.

يدل على الشخص الذي يتقدم صفوف السير في قومه ليتفقد مكان النزول. راشد: اسم من أسماء الجنة ومعناه الاستقامة والُهدى والعقلانية والسير على طريق الحق.

اسم من أسماء الجنة ومعناه الاستقامة والُهدى والعقلانية والسير على طريق الحق. رضوان: هو اسم لملك حارس الجنة، ومعناه القناعة والرضا.

هو اسم لملك حارس الجنة، ومعناه القناعة والرضا. رمضان: اسم لشهر الصوم، ويتم التسمية به تبرُّكًا بالشهر الكريم الذي يملأه الخير والبركة.

اسم لشهر الصوم، ويتم التسمية به تبرُّكًا بالشهر الكريم الذي يملأه الخير والبركة. ريان: هو اسم لباب في الجنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخلهم غيرهم.

هو اسم لباب في الجنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخلهم غيرهم. رؤوف: اسم عربي أصيل، معناه الثبوت والعطف والحنان، وهو من أسماء الله الحسنى.

اسم عربي أصيل، معناه الثبوت والعطف والحنان، وهو من أسماء الله الحسنى. رمّاح: اسم يطلق على صانع الرماح ومتخذها، ومعناه شديد الطعن بالرمح.

اسم يطلق على صانع الرماح ومتخذها، ومعناه شديد الطعن بالرمح. ريحان: اسم يدل على كل نبات طيب خرج من الأرض ذو رائحة ذكية.

اسم يدل على كل نبات طيب خرج من الأرض ذو رائحة ذكية. رضا: يطلق هذا الاسم على الشخص القنوع الراضي بما قسمه الله.

أسماء أولاد من الجنة بحرف الميم

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أسماء ذكور من الجنة عندما يبشروا بمولود ذكر تعلقًا بالجنة وأبوابها والرغبة في دخولها، خاصًة وأنه يوجد الكثير من الأسماء الجميلة والمميزة التي تشير لمعاني وسمات أهل الجنة ومعالمها، علاوة على أصول تلك الأسماء المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وسمَّى بها الصحابة والصالحين أبنائهم، ولهذا إليكم أسماء أولاد من الجنة بحرف الميم:

محمود: اسم عربي مذكر، وهو أحد أسماء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على الصفات الحميدة والممدوحة والمُرضية والمثني عليها.

اسم عربي مذكر، وهو أحد أسماء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على الصفات الحميدة والممدوحة والمُرضية والمثني عليها. محمد: اسم مشتق من كلمة "حمد"، والتي تعني شكر ومجّد وعظّم، وهو اسم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

اسم مشتق من كلمة "حمد"، والتي تعني شكر ومجّد وعظّم، وهو اسم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى: اسم مذكر عربي الأصل ومعناه المختار، وهو أحد ألقاب النبي محمد صلى ال.

اسم مذكر عربي الأصل ومعناه المختار، وهو أحد ألقاب النبي محمد صلى ال. مهدي: يطلق على الشخص الذي أهداه الله إلى الحق وأرشده وأحسن توجيهه.

يطلق على الشخص الذي أهداه الله إلى الحق وأرشده وأحسن توجيهه. منير: معناه المُضيء والمُشع نورًا من شدة إيمانه.

معناه المُضيء والمُشع نورًا من شدة إيمانه. مالك: صفة مشتقة من اسم الله عز وجل مالك الملك.

صفة مشتقة من اسم الله عز وجل مالك الملك. مرجان: معناه اللؤلؤ الصغير وتم ذكره في القرآن الكريم.

معناه اللؤلؤ الصغير وتم ذكره في القرآن الكريم. مُحسن: اسم عربي شائع ومعناه المزين المُجمل للأشياء.

اسم عربي شائع ومعناه المزين المُجمل للأشياء. منتصر: اسم عربي مذكر، ومعناه الرابح الفائز المنصور.

اسم عربي مذكر، ومعناه الرابح الفائز المنصور. معين: اسم علم مذكر عربي الأصل ومعناه الصادق المعاون والمساعد المؤيد.

اسم علم مذكر عربي الأصل ومعناه الصادق المعاون والمساعد المؤيد. محفوظ: معناه المحميّ والمرعي والمُصان من المخبوء.

معناه المحميّ والمرعي والمُصان من المخبوء. منذر: اسم مذكور في القرآن الكريم يتم تسمية الذكور به، وهو اسم فاعل من الفعل أنذر أي بلغ.

اسم مذكور في القرآن الكريم يتم تسمية الذكور به، وهو اسم فاعل من الفعل أنذر أي بلغ. مؤمن: أي المصدق بالرسل والخاضع لأوامر الله.

أي المصدق بالرسل والخاضع لأوامر الله. معاذ: أي المُحصَّن والمحفوظ والمعتصم والمُصان بالله عز وجل.

أي المُحصَّن والمحفوظ والمعتصم والمُصان بالله عز وجل. ماهر: أي المتقن البارع الحاذق، وهو اسم فاعل من الفعل مَهَرَ.

أي المتقن البارع الحاذق، وهو اسم فاعل من الفعل مَهَرَ. مازن: أي السحب الثقيلة المُحملة بالمياه والتي تأتي بالخير.

أي السحب الثقيلة المُحملة بالمياه والتي تأتي بالخير. مهند: اسم علم مذكر عربي الأصل، ومعناه السيف الحاد القاطع.

أسماء أولاد من الجنة تبدأ بحرف الحاء

يوجد الكثير من أسماء أولاد من الجنة تبدأ بحرف الحاء والتي تأخذ الطابع الإسلامي المميز، لأنها من أسماء الأنبياء والصحابة وأسماء الله الحسنى، بالإضافة إلى الأسماء الأخرى النادرة والمميزة، إليكم أسماء ذكور من الجنة تبدأ بحرف الحاء:

حمزة: اسم مذكر عربي معناه الشدة والحزم، وهو اسم لسيد الشهداء الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

اسم مذكر عربي معناه الشدة والحزم، وهو اسم لسيد الشهداء الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حُذيفة: معناه قطع الشيء من الطرف، أو قطع كل ما شاب من أصله، وهو اسم للصحابي حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

معناه قطع الشيء من الطرف، أو قطع كل ما شاب من أصله، وهو اسم للصحابي حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حليم: مشتق من أسماء الله الحسنى، وله معانٍ كثيرة جميعها يدل على الصفات الحميدة والجميلة التي يجب أن نتخذها ونتحلى بها، والتي من أهمها الصبر والعقل والرزانة.

مشتق من أسماء الله الحسنى، وله معانٍ كثيرة جميعها يدل على الصفات الحميدة والجميلة التي يجب أن نتخذها ونتحلى بها، والتي من أهمها الصبر والعقل والرزانة. حُسيْن: اسم مذكر عربي الأصل، وهو تصغير لاسم حسن، ومعناه الشخص المحبوب أو الوسيم أو الحبل العالي، كما أنه من الأسماء المحببة لدى المسلمين بسبب تسمية الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام.

اسم مذكر عربي الأصل، وهو تصغير لاسم حسن، ومعناه الشخص المحبوب أو الوسيم أو الحبل العالي، كما أنه من الأسماء المحببة لدى المسلمين بسبب تسمية الحسين حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. حبيب: معناه المُحب العاشق والخليل الوفي، ويتم ربطه في معظم الأحيان باسم إضافي، مثل: حبيب الرحمن، وحبيب الدين.

معناه المُحب العاشق والخليل الوفي، ويتم ربطه في معظم الأحيان باسم إضافي، مثل: حبيب الرحمن، وحبيب الدين. حارث: اسم عربي الأصل يطلق على المُذكر، ومعناه شق الأرض لتتنفس وتبذر وتُثمر، ومنها حارث المال أي جامعه، كما أنه كناية عن الأسد.

اسم عربي الأصل يطلق على المُذكر، ومعناه شق الأرض لتتنفس وتبذر وتُثمر، ومنها حارث المال أي جامعه، كما أنه كناية عن الأسد. حاج: هو الشارع في رحلة إلى خالقه، والمتجه إليه توسلًا في رحمته وراجيًا رضاه، وهو اسم مأخوذ من فريضة الحج التي فرضها الله على المسلمين.

هو الشارع في رحلة إلى خالقه، والمتجه إليه توسلًا في رحمته وراجيًا رضاه، وهو اسم مأخوذ من فريضة الحج التي فرضها الله على المسلمين. حامد: أي كثير الحمد ويشبه اسم أحمد في معناه كثيرًا، وهو أحد صفات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.

أي كثير الحمد ويشبه اسم أحمد في معناه كثيرًا، وهو أحد صفات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. حميد: هو أحد الأسماء العريقة والمقدسة لدى المسلمين نسبًة لكونه مشتق من أحد أسماء الله الحسنى، ومعناه محمود الصفات ويتمتع بأخلاق كريمة وسمعة طيبة.

هو أحد الأسماء العريقة والمقدسة لدى المسلمين نسبًة لكونه مشتق من أحد أسماء الله الحسنى، ومعناه محمود الصفات ويتمتع بأخلاق كريمة وسمعة طيبة. حُبَاب: اسم مذكر أصله عربي، ويرمز للفقاقيع التي تطفو على سطح الماء وتُعطي لها منظرًا خلابًا تُسر الناظرين إليها وتجذبهم للتأمل بها، وهو اسم الصحابي الجليل حُباب بن المُنذر.

اسم مذكر أصله عربي، ويرمز للفقاقيع التي تطفو على سطح الماء وتُعطي لها منظرًا خلابًا تُسر الناظرين إليها وتجذبهم للتأمل بها، وهو اسم الصحابي الجليل حُباب بن المُنذر. حازم: اسم مشتق من الحزم والشدة، ومعناه الحاسم لأموره والمتحكم في تصرفاته، ذو الرأي الصائب، غير المتردد في أوامره، والمائل دائمًا نحو الصواب في أفعاله.

كانت تلك أفضل أسماء أولاد من الجنة ومعانيها والصفات التي تحملها، يمكنك الآن اختيار من بينها ما يناسب مولودك ويناسبك من حيث الصفات التي تريد أن يتحلى بها ولدك ويحملها دائمًا وتجعله يفتخر باسمه وصفاته دون أن تقع في حيرة، أو تختار أسماء بعيده عن الدين الإسلامي أو لا تحمل معاني سامية لأبنائك تبعدهم عن غرس تعاليم دينهم في أنفسهم.