أسماء بنات بحرف الثاء غريبة وجميلة ومعانيها

حرف الثاء من الحروف الثرية في اللغة العربية، والذي قدم لنا الكثير من أسماء بنات بحرف الثاء راقية وغريبة بعض الشيء في معانيها، فهي من أفضل الأسماء التي يمكن أن تركن إليها الأمهات والآباء في تسمية بناتهم بها لكونها من الأسماء التي تحمل في طياتها معاني عميقة وذات مدلول مميز، ومن ثم سوف نلقي الضوء سويًا من خلال هذا المقال على أجمل ما في حرف الثاء من أسماء بنات.

أسماء بنات بحرف الثاء غريبة

لقد أتحفنا حرف الثاء بباقة متميزة من أسماء بنات بحرف ثاء مميزة للغاية وغريبة أيضًا، فكل من يسمعها يبدأ في السؤال عن معناها في اللغة العربية، لذا اجتهدنا في البحث عن اجمل أسماء بنات من 5 حروف بشكل واضح لتقديمها إليكم ومساعدتكم في اختيارها لبناتكم، كما يلي:

ثاندي : إحدى الأسماء الإفريقية ويعني الفتاة التي يعشقها الكثيرين.

: إحدى الأسماء الإفريقية ويعني الفتاة التي يعشقها الكثيرين. ثاليا : اسم من الأسماء ذات الأصل اليوناني ومعناه تفتح الزهور والبراعم الصغيرة بما يعني البدايات السعيدة.

: اسم من الأسماء ذات الأصل اليوناني ومعناه تفتح الزهور والبراعم الصغيرة بما يعني البدايات السعيدة. ثمراء : يعني المثمرة بكثرة، او الشجرة التي يكثر ثمارها وهو ضمن الأسماء التي لم تطلق كثيرًا على الفتيات لذا هو اسم غريب.

: يعني المثمرة بكثرة، او الشجرة التي يكثر ثمارها وهو ضمن الأسماء التي لم تطلق كثيرًا على الفتيات لذا هو اسم غريب. ثيوذورا: واحدة من أسماء البنات غير الدارجة، يطلق على الفتيات المسيحيات بشكل أكبر ويعني العطاء من الله للأشخاص الصادقين.

أسماء بنات بحرف الثاء ذكرت في القرآن الكريم

ذكرت في آيات القرآن الكريم عدد من أسماء بنات بحرف الثاء من القرآن، والتي يطلقها الكثير على بناتهم وقت الولادة تيمنًا وبركة بالاسم ومعناه الديني، لذا أخذنا على عاتقنا البحث والتنقيب بدقة عن أسماء بنات دينية ونشرها لكم لتساعدكم في اختيار الأفضل من بينها لبناتكم، كما يلي:

ثمود : من الأسماء العربية التي ذكرت في القرآن الكريم وتعني مياه المطر المتجمع، حيث ورد في سورة هود في قول الله تعالى (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ).

: من الأسماء العربية التي ذكرت في القرآن الكريم وتعني مياه المطر المتجمع، حيث ورد في سورة هود في قول الله تعالى (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). ثواب: اسم يعني الجزاء بسبب فعل الخيرات، وجاءت في معظم آيات القرآن الكريم وأغلب سوره.

أسماء بنات بحرف الثاء جديدة

من ضمن الكثير من أسماء مواليد بنات جديدة من هن على حرف الثاء، ذلك الحرف المنفرد بطبعه ذو الأسماء النادرة الراقية التي تعطي للفتاة قدر من معنى الاسم، ومن ضمن تلك الأسماء بعض أسماء بنات بحرف الثاء إسلامية يسعد صاحبته كثيرًا ومن تلك الأسماء الرائعة ما يلي:

ثائرة : اسم أعجمي يحمل في طياته معنى هادف ويعني الثورة من أجل الحق، والسعي وراء النصر على العدو.

: اسم أعجمي يحمل في طياته معنى هادف ويعني الثورة من أجل الحق، والسعي وراء النصر على العدو. ثابتة : من الأسماء العربية النادرة التي قلما ما يطلقه الآباء على بناتهم، لصعوبته وثقله في النطق، ومعناه التي تثبت أمام الأزمات.

: من الأسماء العربية النادرة التي قلما ما يطلقه الآباء على بناتهم، لصعوبته وثقله في النطق، ومعناه التي تثبت أمام الأزمات. ثاجية : يعني الفتاة الجميلة المتألقة بين فتيات جيلها.

: يعني الفتاة الجميلة المتألقة بين فتيات جيلها. ثرمدة : اسم عربي ويعني عدم التفوق في صنع الطعام.

: اسم عربي ويعني عدم التفوق في صنع الطعام. ثمينة : غالية ذات مقام رفيع بين أفراد عائلتها وقومها.

: غالية ذات مقام رفيع بين أفراد عائلتها وقومها. ثعالة : من الأسماء العربية ويعني أنثى الثعلب.

: من الأسماء العربية ويعني أنثى الثعلب. ثباتة : اسم معناه الثبات والقوة.

: اسم معناه الثبات والقوة. ثمامة : اسم جديد، ويعني السنبلة.

: اسم جديد، ويعني السنبلة. ثوينى: جاء هذا الاسم في صيغة الجمع، ويعني الجماعة، وخصوصًا خلايا النحل، بجانب أن هناك نوع من الأشجار يحمل هذا الاسم.

أسماء بنات بحرف الثاء نادرة

وجد أن اللغة العربية زاخرة بباقة من أسماء بنات من ثلاث حروف ذات معنى عميق وراقي يسعد الأبوين بإطلاقها على بناتهم، فهي أسماء جديدة وغير دارجة في الأوساط المحيطة بنا، لذا سنلقي الضوء على تلك الأسماء الجميلة التي يمكنكم الاختيار من بينها ما هو الأجمل على الإطلاق:

ثقة : عزة النفس والثقة بها، اسم من الأسماء النادرة.

: عزة النفس والثقة بها، اسم من الأسماء النادرة. ثرى : ومعناه الأرض الرطبة والتراب الندي.

: ومعناه الأرض الرطبة والتراب الندي. ثرا : اسم يعني الكواكب الموجودة في صورة قوس في السماء.

: اسم يعني الكواكب الموجودة في صورة قوس في السماء. ثنا: جاء من اختصار اسم ثناء ويعني الاعزاز والتقدير وكثرة المدح.

أسماء بنات بحرف الثاء من أربع حروف

هناك أسماء بنات من 4 حروف جاءت على حرف الثاء جميلة تعني الكثير من المعاني الجذابة لأصحابها، يمنحن من تُطلق عليهن من الفتيات الثقة في نفسها والافتخار باسمها، لذا اخترنا باقة من أجمل أسماء بنات بحرف الثاء عربية من بين الكثير لتكون عون لكم في انتقاء الاسم، كما يلي:

ثقاف : ومعناه أداة خشبية أو مصنوعة من الحديد يتم التثقيف بها.

: ومعناه أداة خشبية أو مصنوعة من الحديد يتم التثقيف بها. ثروة : يعني الفتاة التي تعد جوهرة ثمينة في مقام الثروة لأهلها.

: يعني الفتاة التي تعد جوهرة ثمينة في مقام الثروة لأهلها. ثمرة : معناه النبتة الجميلة التي تنتجها الأشجار المثمرة.

: معناه النبتة الجميلة التي تنتجها الأشجار المثمرة. ثمرات : جمع ثمرة، وهي التي تنتج من الأشجار وتطيب طعامًا.

: جمع ثمرة، وهي التي تنتج من الأشجار وتطيب طعامًا. ثراء : من الأسماء العربية والتي تعني الغنى والكثرة في الأموال والثروات.

: من الأسماء العربية والتي تعني الغنى والكثرة في الأموال والثروات. ثمال : من الأسماء التي يمكن ذكرها على كل من الإناث والذكور، ويعني معاونة الآخرين والنظر في أمورهم.

: من الأسماء التي يمكن ذكرها على كل من الإناث والذكور، ويعني معاونة الآخرين والنظر في أمورهم. ثناء : العطاء والامتنان لله سبحانه وتعالى على عطاياه وخيراته التي يمنحنا إياها كل لحظة.

: العطاء والامتنان لله سبحانه وتعالى على عطاياه وخيراته التي يمنحنا إياها كل لحظة. ثولة : ومعناه الداهية.

: ومعناه الداهية. ثالي : يعني الفتاة المفعمة بالحيوية والنشاط وكامل الصحة، كما يعني أيضًا الفتاة صاحبة الوجه المنير المشرق.

: يعني الفتاة المفعمة بالحيوية والنشاط وكامل الصحة، كما يعني أيضًا الفتاة صاحبة الوجه المنير المشرق. ثندا : أحد أسماء النباتات الصحراوية.

: أحد أسماء النباتات الصحراوية. ثغور : اسم يقصد به المباسم وهو جمع ثغر.

: اسم يقصد به المباسم وهو جمع ثغر. ثنيا : معناه طي طرف الشيء على الطرف الآخر، أو امالته نحو جهة أكثر من الجهة الأخرى.

: معناه طي طرف الشيء على الطرف الآخر، أو امالته نحو جهة أكثر من الجهة الأخرى. ثغاء: اسم من الأسماء النادرة ويعني الصوت الذي تطلقه الشاة.

أسماء بنات بحرف الثاء من أصل عربي

عالم الأسماء مليء بالكثير من أسماء بنات بحرف الثاء، خصوصًا تلك التي تنحدر من أصل عربي وأُطلقت قديمًا على فتيات العرب ومن ثم تم اقتباسها وإعادة إحيائها من جديد لتُطلق مؤخرًا في العصر الحديث على الفتيات المسلمات، ومنها ما سوف نذكره معكم الآن، كما يلي:

ثنية : اسم من أصل عربي ويعني منعطف الوادي أو الجبل.

: اسم من أصل عربي ويعني منعطف الوادي أو الجبل. ثنايا : أي منحنيات الشيء وما يخفيه من أمور لا يمكن معرفتها.

: أي منحنيات الشيء وما يخفيه من أمور لا يمكن معرفتها. ثامرة : اسم ذو أصل عربي وأُطلق قديمًا على فتيات العرب اللاتي يُلقين الشعر في ليالي الثمر.

: اسم ذو أصل عربي وأُطلق قديمًا على فتيات العرب اللاتي يُلقين الشعر في ليالي الثمر. ثوبلي : نسبة إلى الثياب ويعني المرأة التي تقوم بتصنيع الملابس وتخيطها.

: نسبة إلى الثياب ويعني المرأة التي تقوم بتصنيع الملابس وتخيطها. ثُليلة : اسم عربي الأصل ومعناه غزير الشعر أو كثير الصوف، كما أن له معنى آخر وهو الكثرة في العدد بين الأشخاص.

: اسم عربي الأصل ومعناه غزير الشعر أو كثير الصوف، كما أن له معنى آخر وهو الكثرة في العدد بين الأشخاص. ثر : من أشهر الأسماء العربية التي تنم عن الجود والكرم، حيث أنه يعني الكثرة.

: من أشهر الأسماء العربية التي تنم عن الجود والكرم، حيث أنه يعني الكثرة. ثيلاء : يعني الدابة القوية، بالإضافة إلى معنى آخر وهو اسم نبات من النباتات المعمرة حول العالم، ويطلق على الفتاة التي تعمل ببطيء.

: يعني الدابة القوية، بالإضافة إلى معنى آخر وهو اسم نبات من النباتات المعمرة حول العالم، ويطلق على الفتاة التي تعمل ببطيء. ثونا : الفتاة الرشيدة العاقلة ذات المكانة العالية بين بنات قومها وهو اسم عربي الأصل، كما يشير أيضًا إلى زهرة جميلة فواحة بألوان زاهية.

: الفتاة الرشيدة العاقلة ذات المكانة العالية بين بنات قومها وهو اسم عربي الأصل، كما يشير أيضًا إلى زهرة جميلة فواحة بألوان زاهية. ثاقبة : اسم عربي مميز ومعناه الفتاة ذات الرأي السديد الصائب في الأمور الحرجة التي تحتاج إلى الدقة في الحكم عليها.

: اسم عربي مميز ومعناه الفتاة ذات الرأي السديد الصائب في الأمور الحرجة التي تحتاج إلى الدقة في الحكم عليها. ثغامة: يعني نوع من بعض الأنواع بعينها من الزهور غير المعروفة لدي الكثيرين، والتي تنمو في باطن الجبال والوديان.

أسماء بنات بحرف الثاء من الصحابيات

هناك عدد من الصحابيات تبدأ أسمائهن بحرف الثاء يسعد الآباء كثيرًا بالبحث عن تلك الأسماء والتعرف على معانيها الجميلة لإطلاقها على بناتهم تيمنًا بتلك الأسماء العظيمة التي قدمت الكثير، ومنها ما بحثنا عنه وعن معناه وسوف نقدمه لكم في هذه السطور القليلة، كما يلي:

ثويبة : اسم نادر عربي، وهو اسم أول من قامت بإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الاسم من عمل الخيرات والثواب العظيم.

: اسم نادر عربي، وهو اسم أول من قامت بإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الاسم من عمل الخيرات والثواب العظيم. ثبيتة: صحابية تدعى ثبيتة بنت يعار الأنصارية وهي واحدة من فضليات نساء المسلمين أول من هاجرت مع المهاجرات من النساء.

بهذا نكون قد انتهينا من جولتنا السريعة معكم حول التعرف على أسماء بنات بحرف الثاء وأبرز معانيها المعبرة التي كثيرًا ما تضيف للفتاة التي تُطلق عليها فخرًا واعزازًا بهذا الاسم اللائق الذي يبهر كل من يسمعه، والتي يحرص الآباء على اختياره لهن بعد عناء من البحث والتنقيب العميق، نود أن نكون قد وفقنا في مشاركتكم في اختيار أسماء بناتكم بما قدمناه لكم من خلاصة الأسماء الفريدة.