أسماء بنات من خمس حروف أكثر من 100 اسم بمعانيهم

يبحث الكثيرون من الآباء والأمهات الذين أوشكوا على استقبال مولود جديد بنت عن أسماء الفتيات ولا سيما أسماء بنات من خمس حروف ذات معاني جميلة وجديدة، مثل أسماء بنات من خمس حروف بحرف الألف والميم والعين والسين وغيرها وكذلك أسماء بنات من خمس حروف لا تحتوي على نقاط، وهذا ما سوف نعرضه في هذا المقال.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف الألف

يوجد مجموعة متنوعة من أسماء بنات من خمس حروف بحرف الألف، بعضها مذكور في القرآن الكريم والبعض الآخر منتشر في وطننا العربي ويتم استخدامه على نطاق واسع، ومن بين أسماء بنات مميزة مكونة من خمسة حروف وتبدأ بحرف الألف نذكر لكم الآتي:

إسراء: وهو مشتق من اسم سورة الإسراء الكريمة الموجودة في القرآن الكريم، ومعناها السير ليلاً مثلما أسرى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج.

وهو مشتق من اسم سورة الإسراء الكريمة الموجودة في القرآن الكريم، ومعناها السير ليلاً مثلما أسرى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. إيلاف: من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة قريش، ومعناه هو التعود على شيء معين.

من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم وبالتحديد في سورة قريش، ومعناه هو التعود على شيء معين. أنهار: جمع كلمة نهر والنهر هو الماء العذب الكثير، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم كما في قوله تعالي "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار".

جمع كلمة نهر والنهر هو الماء العذب الكثير، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم كما في قوله تعالي "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار". أميرة: وهو اسم يطلق على إناث العائلة الملكية، ومعناه المرأة الحاكمة والتي تنهي وتأمر.

وهو اسم يطلق على إناث العائلة الملكية، ومعناه المرأة الحاكمة والتي تنهي وتأمر. أفنان: هو أحد الأسماء المذكورة في القرآن الكريم ويعني السمو والمكانة الرفيعة.

هو أحد الأسماء المذكورة في القرآن الكريم ويعني السمو والمكانة الرفيعة. انتصار: من أجمل أسامي البنات في العربية وهو معروف منذ أزمنة بعيدة ويعنى الفوز في المعركة وتحقيق النصر على العدو.

من أجمل أسامي البنات في العربية وهو معروف منذ أزمنة بعيدة ويعنى الفوز في المعركة وتحقيق النصر على العدو. أريما: هو اسم يشير إلى حديقة من الحدائق الموجودة في الجنة.

هو اسم يشير إلى حديقة من الحدائق الموجودة في الجنة. افتخار: اسم عربي نادر، ويعنى الجود والكرم والعظمة.

اسم عربي نادر، ويعنى الجود والكرم والعظمة. إثراء: اسم مشتق من كلمة ثراء وهو الثروة والمال الكثير أو الغنى.

اسم مشتق من كلمة ثراء وهو الثروة والمال الكثير أو الغنى. إيناس: اسم مشتق من كلمة الأنس، ومعناها الشعور بالألفة والونس والطمأنينة والارتياح.

اسم مشتق من كلمة الأنس، ومعناها الشعور بالألفة والونس والطمأنينة والارتياح. ابرار: اسم عربي يعني الطاعة والصدق.

اسم عربي يعني الطاعة والصدق. أشجان: جمع كلمة شجن والتي تعني الحزن والأسى، وتطلق أيضاً على أغصان الشجر المتشابكة.

جمع كلمة شجن والتي تعني الحزن والأسى، وتطلق أيضاً على أغصان الشجر المتشابكة. اضالي: هي من الأسماء العربية الجميلة والنادرة، وهو أحد أنواع الورود النادرة والتي تتسم باللون الأصفر والأحمر.

هي من الأسماء العربية الجميلة والنادرة، وهو أحد أنواع الورود النادرة والتي تتسم باللون الأصفر والأحمر. أطياف: جمع كلمة طيف، وهو قوس قزح وألوانه ويعني أيضاً ما يراه الشخص في خياله أو منامه.

جمع كلمة طيف، وهو قوس قزح وألوانه ويعني أيضاً ما يراه الشخص في خياله أو منامه. أمنية: كلمة أمنية هي كلمة ذات أصول عربية قديمة وهي مفرد كلمة أماني وهي الطموحات والأحلام والآمال.

كلمة أمنية هي كلمة ذات أصول عربية قديمة وهي مفرد كلمة أماني وهي الطموحات والأحلام والآمال. افياء: من أسماء البنات النادرة، وهو جمع كلمة في، والتي تعني الظل.

من أسماء البنات النادرة، وهو جمع كلمة في، والتي تعني الظل. إلهام: يعني هذا الاسم الحب والمحافظة على صلة الرحم، كما تعني أيضاً الوحي الذي يرسله الله عز وجل.

يعني هذا الاسم الحب والمحافظة على صلة الرحم، كما تعني أيضاً الوحي الذي يرسله الله عز وجل. إيمان: هو اسم يعني الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

هو اسم يعني الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أزهار: جمع كلمة زهرة وهي الورود والنباتات الجميلة ذات الألوان الزاهية والنسيم والروائح الطيبة.

جمع كلمة زهرة وهي الورود والنباتات الجميلة ذات الألوان الزاهية والنسيم والروائح الطيبة. أحلام: جمع كلمة حلم وتعني الرؤية التي يراها الشخص في منامه.

جمع كلمة حلم وتعني الرؤية التي يراها الشخص في منامه. أنغام: جمع كلمة نغم وتعني اللحن الجميل.

جمع كلمة نغم وتعني اللحن الجميل. أغصان: جمع كلمة غصن، وهو الذي يحمل الأوراق والثمار في الأشجار.

جمع كلمة غصن، وهو الذي يحمل الأوراق والثمار في الأشجار. أصالة: أحد أسامي البنات العربية الأصيلة، ويعني الجودة والعزة والشرف.

أحد أسامي البنات العربية الأصيلة، ويعني الجودة والعزة والشرف. أوركيد: تعني مجموعة من الأزهار الرائعة والتي تكون مختلفة ومتميزة عن غيرها في الشكل واللون.

تعني مجموعة من الأزهار الرائعة والتي تكون مختلفة ومتميزة عن غيرها في الشكل واللون. أماليا: تعني الفتاة التي يحبها الجميع.

تعني الفتاة التي يحبها الجميع. ألماس: اسم أحد الأحجار الكريمة، وهو إشارة إلى المكانة العالية للمرأة.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف التاء

تتوفر قائمة متنوعة من أسماء بنات من 5 حروف تبدأ بحرف التاء، والتي لها أصول مختلفة فمنها الأسماء ذات الأصول العربية وأخرى ذات أصول إنجليزية أو لاتينية أو روسية، ومن بين هذه الأسماء نذكر الآتي:

تاليا: يعود اسم تاليا إلى أصول لاتينية، وهو يعني النور المنبثق من الجنة.

يعود اسم تاليا إلى أصول لاتينية، وهو يعني النور المنبثق من الجنة. تالين: يعود اسم تالين إلى أصول يونانية، وهو يعني الفتاة التي تتسم بالجمال والحسن والبهاء.

يعود اسم تالين إلى أصول يونانية، وهو يعني الفتاة التي تتسم بالجمال والحسن والبهاء. تانيا: يعود اسم تانيا إلى أصول روسية، وهو يعني الملكة السعيدة.

يعود اسم تانيا إلى أصول روسية، وهو يعني الملكة السعيدة. تارين: يعود الاسم إلى أصول إنجليزية، وهو يعني صوت الرعد.

يعود الاسم إلى أصول إنجليزية، وهو يعني صوت الرعد. تولين: من الأسماء الجميلة التي يعود أصوله إلى الفارسية ويعني الرقة واللين، وفي تفسيرات أخرى يعني ضوء القمر.

من الأسماء الجميلة التي يعود أصوله إلى الفارسية ويعني الرقة واللين، وفي تفسيرات أخرى يعني ضوء القمر. تولاي: اسم يعني الضوء الخافت الذي يصدر من القمر في الليل.

اسم يعني الضوء الخافت الذي يصدر من القمر في الليل. توناي: اسم يشير إلى هدوء الليل وسكونه وفي تفسيرات أخرى يقال أنه يعني القمر.

اسم يشير إلى هدوء الليل وسكونه وفي تفسيرات أخرى يقال أنه يعني القمر. توانا: اسم يعني قطرات المطر.

اسم يعني قطرات المطر. تمارة: اسم يعني شجرة نخيل التمر.

اسم يعني شجرة نخيل التمر. توليب: هو اسم إحدى الأزهار المعروفة بزهرة التوليب والتي تتميز بجمال شكلها وطيب رائحتها.

هو اسم إحدى الأزهار المعروفة بزهرة التوليب والتي تتميز بجمال شكلها وطيب رائحتها. تبارك: هذا الاسم هو صفة لله سبحانه وتعالى وفيه تبريك وتمجيد لله عز وجل، ولهذا السبب نجد أن بعض الفتاوى تشير إلى أنه لا يجوز تسمية الإناث باسم تبارك لأنه صفة لله سبحانه وتعالى وحده.

هذا الاسم هو صفة لله سبحانه وتعالى وفيه تبريك وتمجيد لله عز وجل، ولهذا السبب نجد أن بعض الفتاوى تشير إلى أنه لا يجوز تسمية الإناث باسم تبارك لأنه صفة لله سبحانه وتعالى وحده. تماضر: اسم يعني المرأة ذات البشرة البيضاء ولينة القلب التي يحب الرجل مؤانستها.

اسم يعني المرأة ذات البشرة البيضاء ولينة القلب التي يحب الرجل مؤانستها. توجان: هو اسم ذات أصول أعجمية، ومعناه الفتاة التي ترتدي تاجاً فوق رأسها.

هو اسم ذات أصول أعجمية، ومعناه الفتاة التي ترتدي تاجاً فوق رأسها. تهاني: هي كلمة جمع ومفردها تهنئة، ومعناها السعادة والفرحة والسرور.

هي كلمة جمع ومفردها تهنئة، ومعناها السعادة والفرحة والسرور. تنسيم: اسم مشتق من النسيم وهو الريح الخفيفة اللطيفة التي تحب أن تستمتع بها، وهو إشارة إلى لطف المرأة حاملته.

اسم مشتق من النسيم وهو الريح الخفيفة اللطيفة التي تحب أن تستمتع بها، وهو إشارة إلى لطف المرأة حاملته. تيسير: اسم مشتق من اليسر ومعناها سهولة وبساطة الأمور، ويعني كذلك الغنى ورحب السعة.

اسم مشتق من اليسر ومعناها سهولة وبساطة الأمور، ويعني كذلك الغنى ورحب السعة. ترياق: هو اسم يعني الدواء الذي يشفي بأمر الله من الأمراض الخطيرة، ويقال أيضاً عنه أنه مضاد السموم.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف الراء

تعتبر أسماء بنات من خمس حروف التي تبدأ بحرف الراء من أكثر الأسماء انتشاراً بين الإناث، نظراً لمعانيها المميزة والرائعة، ومن بين هذه الأسماء نذكر الآتي:

ريهام: اسم منتشر ومعناه المطر الخفيف الذي يدوم لفترة.

اسم منتشر ومعناه المطر الخفيف الذي يدوم لفترة. رودين: اسم يعني المرأة الهادئة العاقلة، صاحبة الثبات والاتزان الانفعالي.

اسم يعني المرأة الهادئة العاقلة، صاحبة الثبات والاتزان الانفعالي. ريتان: هو اسم ذو أصول أعجمية، ومعناه الحلم الجميل.

هو اسم ذو أصول أعجمية، ومعناه الحلم الجميل. راندة: اسم يشير إلى أحد أنواع الأشجار التي يتم استخراج العطور طيبة الرائحة منها.

اسم يشير إلى أحد أنواع الأشجار التي يتم استخراج العطور طيبة الرائحة منها. روبين: هو اسم ذو أصول ألمانية، ومعناه الياقوت وهو أحد الأحجار الكريمة وفي تفسيرات أخرى يعني الضوء الساطع.

هو اسم ذو أصول ألمانية، ومعناه الياقوت وهو أحد الأحجار الكريمة وفي تفسيرات أخرى يعني الضوء الساطع. ريناد: هو أحد أنواع العطور وبالتحديد من أنواع العود الذي يعرف برائحته الطيبة ويقال عليه أيضاً عطر تراب الجنة.

هو أحد أنواع العطور وبالتحديد من أنواع العود الذي يعرف برائحته الطيبة ويقال عليه أيضاً عطر تراب الجنة. ريفال: اسم معناه البنت صاحبة الشعر الناعم والطويل.

اسم معناه البنت صاحبة الشعر الناعم والطويل. روانا: هو اسم ذو أصول فارسية ومعناه حب السفر.

هو اسم ذو أصول فارسية ومعناه حب السفر. روناك: هو اسم ذو أصول كردية وغير مألوف في عالمنا العربي، ومعناه مشرق الشمس أو أن الجو مشمس وبراق بفعل ضوء الشمس.

هو اسم ذو أصول كردية وغير مألوف في عالمنا العربي، ومعناه مشرق الشمس أو أن الجو مشمس وبراق بفعل ضوء الشمس. ريماس: من الأسماء الجميلة ومعناه هو بريق ولمعان الذهب.

من الأسماء الجميلة ومعناه هو بريق ولمعان الذهب. رانيا: معناه النظر بإمعان والتأمل.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف السين

توجد مجموعة متميزة من أسماء بنات من خمس حروف تبدأ بحرف السين والتي يشتهر بعضها فيما تندر التسمية بالبعض الآخر ولكن أيضاً هذه الأسماء لاقت انتشاراً ورواجاً في الفترة الأخيرة، ومن بين هذه الأسماء نذكر الآتي:

سهيلة: اسم معناه في اللغة النجم في السماء، وفي تفسيرات أخرى يعني الأرض المنبسطة ذات المساحة الواسعة وكبيرة الحجم، وفي أسماء البنات يعني الفتاة الناعمة، لينة القلب والرقيقة.

اسم معناه في اللغة النجم في السماء، وفي تفسيرات أخرى يعني الأرض المنبسطة ذات المساحة الواسعة وكبيرة الحجم، وفي أسماء البنات يعني الفتاة الناعمة، لينة القلب والرقيقة. سيرين: هو اسم توصف به الفتيات الجميلة وعذبة الروح، وفي تفسيرات أخرى يعني البنت صاحبة الحظ السعيد.

هو اسم توصف به الفتيات الجميلة وعذبة الروح، وفي تفسيرات أخرى يعني البنت صاحبة الحظ السعيد. سميرة: هو اسم ذو أصول عربية قديمة، ومعناه مشتق من السمر أو التسامر وهو الحديث أثناء الليل.

هو اسم ذو أصول عربية قديمة، ومعناه مشتق من السمر أو التسامر وهو الحديث أثناء الليل. سيلين: هو اسم ذو أصول تركية وأصول يونانية، ومعناه في اللغة التركية هو صب الماء بغزارة، ومعناه في اللغة اليونانية هو سطوع القمر.

هو اسم ذو أصول تركية وأصول يونانية، ومعناه في اللغة التركية هو صب الماء بغزارة، ومعناه في اللغة اليونانية هو سطوع القمر. سامية: هو اسم معناه الفتاة صاحبة المكانة السامية وعالية الشأن وصعبة المنال.

هو اسم معناه الفتاة صاحبة المكانة السامية وعالية الشأن وصعبة المنال. ساجدة: هو اسم مشتق من السجود ويشير إلى كثرة السجود، ومعناه المرأة العابدة القانتة و المطيعة لربها والتي تسجد وتخشع لربها كثيراً.

هو اسم مشتق من السجود ويشير إلى كثرة السجود، ومعناه المرأة العابدة القانتة و المطيعة لربها والتي تسجد وتخشع لربها كثيراً. ساندي: هو اسم يعني الفتاة المشهورة البارزة بفضل تألقها ولمعانها.

هو اسم يعني الفتاة المشهورة البارزة بفضل تألقها ولمعانها. سيناء: هو اسم يشير إلى محافظة سيناء أو سينين كما ذكرت في القرآن الكريم وأيضاً يطلق عليها أرض الفيروز الموجودة في مصر والتي تم ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى (والتين والزيتون وطور سينين).

هو اسم يشير إلى محافظة سيناء أو سينين كما ذكرت في القرآن الكريم وأيضاً يطلق عليها أرض الفيروز الموجودة في مصر والتي تم ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى (والتين والزيتون وطور سينين). سالمة: اسم يعني الفتاة الهادئة، الصالحة، السالمة من الشرور، والمطمئنة في حياتها.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف العين

تتنوع قائمة أسماء بنات من خمسة حروف والتي تبدأ بحرف العين، ولكن سوف نذكر منها أكثر هذه الأسماء شيوعاً في مجتمعنا العربي في الآونة الأخيرة، ومن بين هذه الأسماء نذكر الآتي:

عائشة: هو اسم ذو أصول عربية، وهو مأخوذ من كلمة عيش التي تعني الحياة، ومعنى الاسم هو صاحبة الحياة أو طويلة العمر، ويعتبر من أشهر الأسماء الإسلامية وهو اسم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

هو اسم ذو أصول عربية، وهو مأخوذ من كلمة عيش التي تعني الحياة، ومعنى الاسم هو صاحبة الحياة أو طويلة العمر، ويعتبر من أشهر الأسماء الإسلامية وهو اسم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايدة: هو اسم يعني السعادة والفرح، وأيضاً يشير إلى تمتع صاحبه بالرزق والبركة والخير الوفير.

هو اسم يعني السعادة والفرح، وأيضاً يشير إلى تمتع صاحبه بالرزق والبركة والخير الوفير. عواطف: هي كلمة جمع ومفردها عاطفة وهي مجموعة المشاعر والأحاسيس التي يشعر بها الشخص تجاه شخص آخر.

هي كلمة جمع ومفردها عاطفة وهي مجموعة المشاعر والأحاسيس التي يشعر بها الشخص تجاه شخص آخر. علياء: هو من الأسماء العربية المشهورة، وهو مشتق من العلو، ويعني السمو والرفعة والشرف والمكانة العالية.

هو من الأسماء العربية المشهورة، وهو مشتق من العلو، ويعني السمو والرفعة والشرف والمكانة العالية. عيناء: اسم يشير إلى اتساع العينين، وفي تفسيرات أخرى هو اسم دال على أوراق الشجر الملتفة مع بعضها.

اسم يشير إلى اتساع العينين، وفي تفسيرات أخرى هو اسم دال على أوراق الشجر الملتفة مع بعضها. عزيزة: اسم يدل على العزة والكرامة والكرم ونبل المشاعر.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف الفاء

تتعدد قائمة أسماء بنات من خمس حروف والتي تبدأ بحرف الفاء، ويمكن اختيار مجموعة من بين هذه الأسماء بناءً على انتشارها ومعدل تكرار التسمية بها في مجتمعنا العربي، ومن بين أسماء بنات فريدة وجميلة مكونة من خمس حروف والتي تبدأ بحرف الفاء نختص مجموعة الأسماء الآتية بالذكر:

فاطمة: هو اسم مأخوذ من كلمة فطام، وهو التوقف عن رضاعة الطفل نهائياً.

هو اسم مأخوذ من كلمة فطام، وهو التوقف عن رضاعة الطفل نهائياً. فريدة: هو اسم مشتق من كلمة التفرد وهو يعني التميز عن الغير، ولذلك كلمة فريدة تعني البنت التي لا مثيل لها فهي مثل الجوهرة الجميلة أو اللؤلؤة النادرة.

هو اسم مشتق من كلمة التفرد وهو يعني التميز عن الغير، ولذلك كلمة فريدة تعني البنت التي لا مثيل لها فهي مثل الجوهرة الجميلة أو اللؤلؤة النادرة. فريحة: اسم مشتق من كلمة الفرح، وهو دال على أن المرأة عاشقة للمرح وتحب الفرح وتبعث السرور على من حولها.

اسم مشتق من كلمة الفرح، وهو دال على أن المرأة عاشقة للمرح وتحب الفرح وتبعث السرور على من حولها. فادية: اسم مأخوذ من كلمة الفداء، وهو دال على المرأة التي تفدي الآخرين بنفسها وتضحي من أجلهم.

اسم مأخوذ من كلمة الفداء، وهو دال على المرأة التي تفدي الآخرين بنفسها وتضحي من أجلهم. فاتنة: اسم مشتق من كلمة الفتن وهو الحسن والجمال، ويشير الاسم إلى جمال وحسن المرأة.

اسم مشتق من كلمة الفتن وهو الحسن والجمال، ويشير الاسم إلى جمال وحسن المرأة. فضيلة: يشير هذا الاسم إلى أن الفتاة تتسم بالأخلاق العالية والأدب والمقام الرفيع.

يشير هذا الاسم إلى أن الفتاة تتسم بالأخلاق العالية والأدب والمقام الرفيع. فصيحة: اسم مشتق من كلمة الفصاحة، ويعني طلاقة الحديث والتمكن في اللغة.

اسم مشتق من كلمة الفصاحة، ويعني طلاقة الحديث والتمكن في اللغة. فايزة: اسم مأخوذ من كلمة الفوز وهو الانتصار والتفوق، ويشير الاسم إلى البنت الناجحة والمتميزة والرابحة.

اسم مأخوذ من كلمة الفوز وهو الانتصار والتفوق، ويشير الاسم إلى البنت الناجحة والمتميزة والرابحة. فيروز: الفيروز هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة، وهو في اللغة دال على الشجاعة والجسارة.

الفيروز هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة، وهو في اللغة دال على الشجاعة والجسارة. فريال: هو اسم دال على الحسن والجمال.

هو اسم دال على الحسن والجمال. فردوس: الفردوس هو مكانة عالية في الجنة، ومعناه الحديقة الجميلة الممتلئة بالأزهار والورود والنباتات المزهرة والخضراء، وتفوح من هذه الحديقة روائح عطرة ومميزة للغاية.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف اللام

يوجد عدد لا بأس به من أسماء بنات من خمس حروف والتي تبدأ بحرف اللام، ولكن سوف نوضح منه الأسماء التالية وذلك لأنها الأكثر انتشاراً في المجتمع العربي، ومن بين هذه الأسماء نذكر الآتي:

لوليا: هو أحد مسميات اللؤلؤ وأنواعه، واللؤلؤ هو أحد أنواع الأحجار الكريمة.

هو أحد مسميات اللؤلؤ وأنواعه، واللؤلؤ هو أحد أنواع الأحجار الكريمة. لمياء: اسم يعني الفتاة جميلة الشفاه والتي يغلب عليها اللون الأسمر والذي يجعلها تبدو وكأنها مرسومة، ويعني الاسم أيضاً أن الفتاة جميلة الشكل وحسناء الصفات والخلق.

اسم يعني الفتاة جميلة الشفاه والتي يغلب عليها اللون الأسمر والذي يجعلها تبدو وكأنها مرسومة، ويعني الاسم أيضاً أن الفتاة جميلة الشكل وحسناء الصفات والخلق. ليندا: اسم مشتق من كلمة اللين وهو الرقة والرفق.

اسم مشتق من كلمة اللين وهو الرقة والرفق. لوسين: هو اسم ذو أصول أعجمية ومعناه القمر وهو دال على فرط جمال المرأة فهي في حسنها وجمالها مثل القمر.

هو اسم ذو أصول أعجمية ومعناه القمر وهو دال على فرط جمال المرأة فهي في حسنها وجمالها مثل القمر. لينار: اسم يعني الفتاة الجميلة.

اسم يعني الفتاة الجميلة. لؤلؤة: اسم معناه الدر المتميز بالصفاء والنقاء واللون الأبيض الخالص، كما يتميز بالسطوع والبريق واللمعان.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف الميم

توجد مجموعة مميزة من أسماء بنات من خمس حروف والتي تبدأ بحرف الميم، نجد بعضها نادر في الاستخدام، والبعض الآخر منتشر وشائع، ومن بين أسماء بنات من خمس حروف التي تبدأ بحرف الميم نذكر الآتي:

ميليا: اسم يقصد به زهرة الجنة.

اسم يقصد به زهرة الجنة. مليكة: اسم معناه الملكة صاحبة السمو والأخلاق الحميدة الرفيعة.

اسم معناه الملكة صاحبة السمو والأخلاق الحميدة الرفيعة. ماجدة: اسم عربي أصيل مشتق من كلمة المجد، ومعناه الفتاة صاحبة الشخصية المتميزة والقوية وعالية المكانة.

اسم عربي أصيل مشتق من كلمة المجد، ومعناه الفتاة صاحبة الشخصية المتميزة والقوية وعالية المكانة. ميرنا: يعني الفتاة التي تتسم بالجمال والأدب والطباع الهادئة والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة.

يعني الفتاة التي تتسم بالجمال والأدب والطباع الهادئة والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة. مغاني: هو اسم ذو أصول عربية، ومعناه المنزل أو محل السكن والإقامة.

هو اسم ذو أصول عربية، ومعناه المنزل أو محل السكن والإقامة. ميرال: هو اسم ذو أصول تركية، ومعناه صغير الغزال أو الرشا.

هو اسم ذو أصول تركية، ومعناه صغير الغزال أو الرشا. ميريت: هو اسم غير عربي ومعناه الجوهرة الثمينة وغالية القيمة.

هو اسم غير عربي ومعناه الجوهرة الثمينة وغالية القيمة. ميثاق: كلمة ميثاق تعني المعاهدة أو الاتفاقية والتي تشترط الالتزام بما هو متفق عليه وعدم مخالفة النصوص والقواعد، وهذا الاسم دال على الصدق والالتزام والأمانة وجمال الخلق.

أسماء بنات من خمس حروف بحرف الهاء

قائمة أسماء بنات من خمس حروف التي تبدأ بحرف الهاء ليست كبيرة ولكنها تشتمل على عدد رائع ومميز من أسماء الإناث، وفيما يلي بعض من هذه الأسماء بحرف الهاء:

هيفاء: اسم معناه الفتاة الجميلة ذات القوام الرشيق ونحيفة البطن.

اسم معناه الفتاة الجميلة ذات القوام الرشيق ونحيفة البطن. هانية: اسم مأخوذ من كلمة التهنئة وتعني المباركة، وهو اسم نادر ولكنه جميل ومتميز.

اسم مأخوذ من كلمة التهنئة وتعني المباركة، وهو اسم نادر ولكنه جميل ومتميز. هايدي: من الأسماء المشهورة في الوطن العربي ومعناه الفتاة جميلة الشكل والجذابة.

من الأسماء المشهورة في الوطن العربي ومعناه الفتاة جميلة الشكل والجذابة. هايلا: اسم معناه المرأة المتميزة والفريدة عن غيرها والتي تجيد فعل أشياء محددة وهي بارعة للغاية فيها.

اسم معناه المرأة المتميزة والفريدة عن غيرها والتي تجيد فعل أشياء محددة وهي بارعة للغاية فيها. هداية: من الأسماء البناتية الجميلة بحرف الهاء، وهو يعني أن الفتاة سوف تتبع الطريق الصحيح والنهج السليم وتترك طريق الغي والضلال.

من الأسماء البناتية الجميلة بحرف الهاء، وهو يعني أن الفتاة سوف تتبع الطريق الصحيح والنهج السليم وتترك طريق الغي والضلال. هدوان: اسم معناه الفتاة الصالحة والمطيعة لربها والتي تحفظ حقوق الله سبحانه وتعالى.

اسم معناه الفتاة الصالحة والمطيعة لربها والتي تحفظ حقوق الله سبحانه وتعالى. هينار: من أسماء البنات المكونة من خمس حروف وتبدأ بحرف الهاء وهو يعني حبوب فاكهة الرمان.

أسماء بنات من خمس حروف بدون نقاط

يوجد عدد من الأسماء المشهورة الخاصة بالبنات والتي لا تحتوي على نقاط في ثنايا الكلمة، ومن بين أسماء بنات من خمس حروف بدون نقاط نذكر مجموعة أسماء بنات راقية كالآتي:

إسلام: الإسلام هو آخر الأديان السماوية ودين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو اسم دال علي السلام والتسامح مع الآخرين وكذلك يدل على التسليم لله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يطلق هذا الاسم على الرجال أيضاً.

الإسلام هو آخر الأديان السماوية ودين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو اسم دال علي السلام والتسامح مع الآخرين وكذلك يدل على التسليم لله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يطلق هذا الاسم على الرجال أيضاً. أحلام: كلمة جمع ومفردها كلمة حلم، وهي الأماني والطموحات التي يتمنى المرء حدوثها، والحلم أيضاً هو ما يراه الشخص في منامه أو خياله.

كلمة جمع ومفردها كلمة حلم، وهي الأماني والطموحات التي يتمنى المرء حدوثها، والحلم أيضاً هو ما يراه الشخص في منامه أو خياله. أسرار: كلمة جمع ومفردها كلمة سر، وتعني الأشياء التي يكنها المرء في قرارة نفسه أو يخفيها عن غيره، وهي كلمة دالة على جمال الفتاة الداخلي وخفة الروح وطيب القلب.

كلمة جمع ومفردها كلمة سر، وتعني الأشياء التي يكنها المرء في قرارة نفسه أو يخفيها عن غيره، وهي كلمة دالة على جمال الفتاة الداخلي وخفة الروح وطيب القلب. إلهام: هي كلمة مأخوذة من الفعل ألهم، ومعناه الابتكار أو إعطاء أفكار جديدة ومبتكرة عن الأشياء.

هي كلمة مأخوذة من الفعل ألهم، ومعناه الابتكار أو إعطاء أفكار جديدة ومبتكرة عن الأشياء. أسماء: يعني مجموعة كبيرة من الاسامي المختلفة.

يعني مجموعة كبيرة من الاسامي المختلفة. إكرام: هو اسم مشتق من الفعل يُكرم، وهو معناه منح الأشياء ببذخ، وهذا الاسم إشارة إلى كرم صاحبته وحبها الخير للغير.

أسماء بنات من خمس حروف متنوعة

كارمن: هذا الاسم مشتق من اسم زهرة كارمن وهي أحد الزهور البرية النادرة الموجودة في اسبانيا.

هذا الاسم مشتق من اسم زهرة كارمن وهي أحد الزهور البرية النادرة الموجودة في اسبانيا. جوليا: هو اسم ذو أصول لاتينية وتوصف الفتاة صاحبة الاسم جوليا بأنها متزنة في تفكيرها العقلي وسوية في حبها بقلبها.

هو اسم ذو أصول لاتينية وتوصف الفتاة صاحبة الاسم جوليا بأنها متزنة في تفكيرها العقلي وسوية في حبها بقلبها. دارين: اسم ذو أصول خليجية، وهو على اسم بلدة موجودة في البحرين ومنتشر هناك وفي بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، والاسم مأخوذ من الفعل داري أو يدري أي العلم و الإلمام بالأمور، ومعناه هنا الفتاة ذات الرائحة العطرة والمحبوبة.

اسم ذو أصول خليجية، وهو على اسم بلدة موجودة في البحرين ومنتشر هناك وفي بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، والاسم مأخوذ من الفعل داري أو يدري أي العلم و الإلمام بالأمور، ومعناه هنا الفتاة ذات الرائحة العطرة والمحبوبة. دانية: من أسماء الفتيات الشائعة وهو مأخوذ من الفعل يدنو، ومعناه القرب أي أن البنت التي تحمل اسم دانية تكون محببة لقلوب من حولها وقريبة منهم.

من أسماء الفتيات الشائعة وهو مأخوذ من الفعل يدنو، ومعناه القرب أي أن البنت التي تحمل اسم دانية تكون محببة لقلوب من حولها وقريبة منهم. جيهان: هو اسم ذو أصول فارسية، ومعناه الدنيا أو العالم.

هو اسم ذو أصول فارسية، ومعناه الدنيا أو العالم. نسرين: هو اسم ذو أصول فارسية، وهو مشتق من اسم أحد الزهور البرية الجميلة ذات اللون الأصفر، والأصح أن ينطق بفتح النون وليست مكسورة كما هو شائع عندنا في الوطن العربي.

هو اسم ذو أصول فارسية، وهو مشتق من اسم أحد الزهور البرية الجميلة ذات اللون الأصفر، والأصح أن ينطق بفتح النون وليست مكسورة كما هو شائع عندنا في الوطن العربي. شيرين: يطلق الاسم على العنب ذو المذاق كثير الحلاوة، ومعناه هنا أن الفتاة تتصف بالجمال والحلاوة والرقة.

يطلق الاسم على العنب ذو المذاق كثير الحلاوة، ومعناه هنا أن الفتاة تتصف بالجمال والحلاوة والرقة. زهراء: اسم زهراء للبنات يعني الفتاة مشرقة الوجه والجميلة وصافية القلب.

اسم زهراء للبنات يعني الفتاة مشرقة الوجه والجميلة وصافية القلب. شيماء: هو اسم ذو أصول عربية قديمة، والكلمة مشتقة من كلمة الشيم وهي العلامات أو الصفات المميزة للشخص، والمقصود بالاسم هنا أن الفتاة صاحبة اسم شيماء تتسم بالطيبة والرفق في معاملة الآخرين.

هو اسم ذو أصول عربية قديمة، والكلمة مشتقة من كلمة الشيم وهي العلامات أو الصفات المميزة للشخص، والمقصود بالاسم هنا أن الفتاة صاحبة اسم شيماء تتسم بالطيبة والرفق في معاملة الآخرين. داليا: هو اسم ذو أصول عربية، ومعناه الزهرة الجميلة أو زهور العنب، والمقصود بالاسم هنا أن الفتاة صاحبة الاسم داليا تكون رقيقة وطيبة القلب وهادئة الطباع.

هو اسم ذو أصول عربية، ومعناه الزهرة الجميلة أو زهور العنب، والمقصود بالاسم هنا أن الفتاة صاحبة الاسم داليا تكون رقيقة وطيبة القلب وهادئة الطباع. باسمة: هو اسم ذو أصول عربية مشتق من كلمة البسمة وهي الضحك قليلاً بدون إصدار أي صوت، ومعناه هنا أن الفتاة صاحبة الاسم تكون بشوشة وجميلة وصاحبة ابتسامة رقيقة وتبعث البهجة على من حولها.

وختاماً، نتمنى أن تكون مجموعة الأسماء التي ذكرناها في المقال بخصوص أسماء بنات من خمس حروف لاقت إعجابكم ويسرت عليكم مهمة اختيار اسم المولود الجديد، وحرصنا على إرضاء جميع الأذواق في الاسامي فكما ذكرنا هناك أسماء إسلامية وأسماء قديمة وأخرى جديدة.