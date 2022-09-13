انتشرت في الآونة الأخيرة ثقافة البحث عن الأسماء بالنسبة للمواليد الجدد والتعرف على معاني وأصول هذه الأسماء سواء كانت عربية أو أجنبية، وذلك بهدف اختيار أسماء مميزة ونادرة وغير متداولة في الوطن العربي، وحرف الحاء من الحروف الموسيقية الجميلة وهو خفيف على اللسان، والكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن أسماء بنات بحرف الحاء وهي أسماء ثلاثية أو رباعية أو خماسية الحروف، ومنها العربي ومنها الأعجمي إضافة إلى الأسماء المذكورة في القرآن الكريم، وفي هذا المقال نوضح قائمة بأجمل وأحلى أسماء بنات بحرف الحاء ودلالة معانيها.

أسماء بنات بحرف الحاء قديمة وإسلامية وأجنبية ونادرة:

حرف الحاء من الحروف الأبجدية الشائعة الاستخدام في الأسماء سواء للذكور والإناث كونه حرف سهل النطق وجميل، وتوجد أسماء بنات بحرف الحاء كثيرة ومتنوعة ولها دلالات ومعاني مميزة وغريبة أحياناً، وتوجد أسماء أصيلة وقديمة بحرف الحاء وأسماء لها أصول أجنبية ولكنها قليلة العدد، وأغلب أسماء بنات حرف الحاء لها معاني الجمال والحسن والدلال، وفي هذا المقال سوف نذكر أسماء البنات الإسلامية والمذكورة في القرآن الكريم والأسماء القديمة والأجنبية إضافة إلى الأسماء المميزة فكونوا معنا.

1- أسماء بنات بحرف الحاء وردت في القرآن الكريم:

لقد ورد في كتاب الله العزيز العديد من أسماء بنات فيها حرف الحاء، وهي من أجمل أسامي البنات التي يمكن للوالدين اختيارها وتسمية بناتهم بها، إضافة إلى أنها أسماء مباركة ومحببة من قبل الناس، وفيما يلي بعض هذه الأسماء:

حور: اسم عربي من ثلاثة حروف، وهو يطلق على الفتاة الحسناء التي تتصف بجمال عيونها كما أنه لقب للفتاة التي تمتلك عيوناً واسعة شديد السواد، ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في آيات قرآنية عديدة ومنها (كذلك زوجناهم بحور عين) سورة الدخان، (وحور عين) سورة الواقعة.

اسم عربي من ثلاثة حروف، وهو يطلق على الفتاة الحسناء التي تتصف بجمال عيونها كما أنه لقب للفتاة التي تمتلك عيوناً واسعة شديد السواد، ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في آيات قرآنية عديدة ومنها (كذلك زوجناهم بحور عين) سورة الدخان، (وحور عين) سورة الواقعة. حسنى: اسم عربي ذكر في القرآن الكريم في الآية القرآنية التالية (عامله بالحسنى)، ومعناه حسن المعاملة واللطف في التعامل مع الآخرين أو إتقان عمل الشيء، ويطلق على المرأة التي تتصف بالجمال والأخلاق الحميدة.

اسم عربي ذكر في القرآن الكريم في الآية القرآنية التالية (عامله بالحسنى)، ومعناه حسن المعاملة واللطف في التعامل مع الآخرين أو إتقان عمل الشيء، ويطلق على المرأة التي تتصف بالجمال والأخلاق الحميدة. حسنة: اسم عربي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى (إن تمسسكم حسنة تسؤهم) سورة آل عمران،(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) سورة الأعراف، ومعناها الأفعال الجيدة والخيرة والنعم والتوفيق القادم من الله تعالى.

اسم عربي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى (إن تمسسكم حسنة تسؤهم) سورة آل عمران،(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) سورة الأعراف، ومعناها الأفعال الجيدة والخيرة والنعم والتوفيق القادم من الله تعالى. حسنات: اسم عربي من خمسة حروف ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات)، ومعناه يدل على الخير و الفعل الجيد الذي يقوم به الإنسان في حياته ويؤجر عليه بعد الممات.

اسم عربي من خمسة حروف ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات)، ومعناه يدل على الخير و الفعل الجيد الذي يقوم به الإنسان في حياته ويؤجر عليه بعد الممات. حنان: اسم عربي من أربعة حروف وهو واسع الانتشار في عالمنا العربي ومحبب بشكل كبير، ومعناه المرأة المحبة والعطوفة والتي تتصف بالرحمة والمحبة والود، وذكرت الكلمة في القرآن الكريم بقوله تعالى (وحناناً من لدنا) في سورة مريم.

اسم عربي من أربعة حروف وهو واسع الانتشار في عالمنا العربي ومحبب بشكل كبير، ومعناه المرأة المحبة والعطوفة والتي تتصف بالرحمة والمحبة والود، وذكرت الكلمة في القرآن الكريم بقوله تعالى (وحناناً من لدنا) في سورة مريم. حياة: اسم عربي الأصل ومن الأسماء الجميلة التي لها رنين خفيف على الأذن وله معنى واسع وعميق، ومعناه المرأة المقبلة على الدنيا بطاقة وحيوية والتي تحب العيش بهناء وسعادة، وهو من أسماء بنات بحرف الحاء من القرآن التي ورد ذكرها في الآية القرآنية (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة).

اسم عربي الأصل ومن الأسماء الجميلة التي لها رنين خفيف على الأذن وله معنى واسع وعميق، ومعناه المرأة المقبلة على الدنيا بطاقة وحيوية والتي تحب العيش بهناء وسعادة، وهو من أسماء بنات بحرف الحاء من القرآن التي ورد ذكرها في الآية القرآنية (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة). حكمة: وهو اسم له معنى جميل ومعبر ومعناه المرأة التي تتصف برجاحة العقل والتي تتصرف برزانة وتدير أمورها بروية ووعي، وورد ذكر هذه الكلمة في قوله تعالى(وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة).

وهو اسم له معنى جميل ومعبر ومعناه المرأة التي تتصف برجاحة العقل والتي تتصرف برزانة وتدير أمورها بروية ووعي، وورد ذكر هذه الكلمة في قوله تعالى(وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة). حرير: ورد ذكر الكلمة في القرآن الكريم، وهي نوع من القماش الفاخر الذي يتم الحصول عليه من دودة القز، والاسم يشير إلى المرأة الناعمة والأنثى الجميلة واللطيفة.

2- أسماء بنات بحرف الحاء إسلامية:

هناك عدة أسماء بنات بحرف ح والتي انتشرت في فترة الإسلام، وحتى يومنا هذا يتم استخدامها لجمال معانيها، وهي أسماء بنات دينية وقد تكون أسماء لشخصيات وصحابيات إسلامية مشهورة، ومن هذه الأسماء:

حبيبة: من أسماء بنات بحرف الحاء عربية، وهو يطلق على الفتاة المحبوبة من قبل الآخرين والتي تتصف باللطف ولها مكانة عالية في القلوب.

من أسماء بنات بحرف الحاء عربية، وهو يطلق على الفتاة المحبوبة من قبل الآخرين والتي تتصف باللطف ولها مكانة عالية في القلوب. حفصة: وهو اسم عربي قديم وإسلامي سميت به الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت زوجة الرسول محمد (ص)، ويطلق الاسم على المرأة التي تعرف أدق الأشياء وتهوى التفاصيل الصغيرة.

وهو اسم عربي قديم وإسلامي سميت به الصحابية الجليلة حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت زوجة الرسول محمد (ص)، ويطلق الاسم على المرأة التي تعرف أدق الأشياء وتهوى التفاصيل الصغيرة. حليمة: وهو اسم إسلامي مشهور سميت به مرضعة الرسول الكريم حليمة السعدية، ومعناه المرأة الصابرة والقادرة على تحمل المصاعب والتي تتصف بالقوة والثبات وتواجه كافة المشاكل بكل جرأة.

وهو اسم إسلامي مشهور سميت به مرضعة الرسول الكريم حليمة السعدية، ومعناه المرأة الصابرة والقادرة على تحمل المصاعب والتي تتصف بالقوة والثبات وتواجه كافة المشاكل بكل جرأة. حمنة: من الأسماء الإسلامية النادرة والغريبة وأطلق على الصحابية الجليلة حمنة بنت جحش، ومعناه نوع من أنواع الكرمة السوداء والتي تزرع في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

من الأسماء الإسلامية النادرة والغريبة وأطلق على الصحابية الجليلة حمنة بنت جحش، ومعناه نوع من أنواع الكرمة السوداء والتي تزرع في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية. حسناء: اسم عربي إسلامي، ومعناه الفتاة ذات الجمال الباهر والتي تلفت الأنظار لشدة جمالها.

اسم عربي إسلامي، ومعناه الفتاة ذات الجمال الباهر والتي تلفت الأنظار لشدة جمالها. حواء: اسم عربي منتشر في جميع الأديان، وهو اسم أم البشر حواء ومعناه جميل ومعبر ويعني المرأة التي تحيط بكل شيء ويشير إلى الحياة التي نحياها ونعيشها.

اسم عربي منتشر في جميع الأديان، وهو اسم أم البشر حواء ومعناه جميل ومعبر ويعني المرأة التي تحيط بكل شيء ويشير إلى الحياة التي نحياها ونعيشها. حورية: وهو اسم جميل أطلق على سيدات ونساء الجنة، ومعناه الفتاة البالغة الجمال والتي تمتلك عيوناً شديدة السواد والبياض.

وهو اسم جميل أطلق على سيدات ونساء الجنة، ومعناه الفتاة البالغة الجمال والتي تمتلك عيوناً شديدة السواد والبياض. حوراء: لقب تم إطلاقه على السيدة زينب أخت الحسين عليه السلام ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومعناه المرأة ذات البشرة البيضاء والناعمة والرقيقة.

لقب تم إطلاقه على السيدة زينب أخت الحسين عليه السلام ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومعناه المرأة ذات البشرة البيضاء والناعمة والرقيقة. حلا: من أسماء بنات بحرف الحاء من ثلاث حروف، وهو اسم منتشر بشكل كبير في العالم العربي وله معنى جميل، حيث يطلق على الفتاة التي تمتلك روحاً جميلة بالإضافة إلى جمال الوجه والشكل.

3- أسماء بنات بحرف الحاء أجنبية:

توجد أسماء بنات بحرف الحاء والتي تعود في أصولها إلى بلاد الغرب، ولكنها قليلة و غير منتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، ومنها أسماء بنات من 4 حروف أو أكثر، وأغلب هذا الأسماء تركية وفارسية وعبرية الأصل وبعضها مركب وله أصل عربي وأجنبي معاً، ومن هذه الأسماء:

حكمت: من الأسماء التي تعود في أصولها إلى بلاد العرب والترك وهو من أسماء بنات فيها حرف ح وهو اسم فخم وأصيل، ومعناه المرأة التي تتصف برجاحة العقل ورزانة الفكر والحكمة.

من الأسماء التي تعود في أصولها إلى بلاد العرب والترك وهو من أسماء بنات فيها حرف ح وهو اسم فخم وأصيل، ومعناه المرأة التي تتصف برجاحة العقل ورزانة الفكر والحكمة. حشمت: اسم تركي وعربي، ومعناه الفتاة الشديدة الخجل والتي تتصف بالحياء والمستورة اللباس واللسان.

اسم تركي وعربي، ومعناه الفتاة الشديدة الخجل والتي تتصف بالحياء والمستورة اللباس واللسان. حسنالي: وهو من أسماء بنات بحرف الحاء تركية الأصل، ومعناه المرأة التي تتمتع بالجمال والأخلاق الحسنة والكثيرة الغنج والدلال.

وهو من أسماء بنات بحرف الحاء تركية الأصل، ومعناه المرأة التي تتمتع بالجمال والأخلاق الحسنة والكثيرة الغنج والدلال. حسنشاه: اسم مركب حيث الاسم حسن عربي الأصل ومعناه المرأة الجميلة، والثاني شاه كلمة فارسية الأصل ومعناها المرأة ذات الجمال الباهر.

اسم مركب حيث الاسم حسن عربي الأصل ومعناه المرأة الجميلة، والثاني شاه كلمة فارسية الأصل ومعناها المرأة ذات الجمال الباهر. حسينار: اسم أصله فارسي معناه المرأة الجميلة، وله معنى آخر الشيء النبيل والثمين، وهو كلمة أطلقت على الحسين عليه السلام ولها معنى رمان.

اسم أصله فارسي معناه المرأة الجميلة، وله معنى آخر الشيء النبيل والثمين، وهو كلمة أطلقت على الحسين عليه السلام ولها معنى رمان. حنينيا: اسم أصله عبري تم تحريفه عن اسم حنا ومعناه أقدار الله ولطفه.

اسم أصله عبري تم تحريفه عن اسم حنا ومعناه أقدار الله ولطفه. حنة: اسم عبري من كتاب التوراة، ومعناه نوع من النباتات التي لها رائحة عطرية جميلة وتصبغ بها شعور النساء.

اسم عبري من كتاب التوراة، ومعناه نوع من النباتات التي لها رائحة عطرية جميلة وتصبغ بها شعور النساء. حسان: اسم جميل له أصل فارسي معناه التفوق والجمال.

اسم جميل له أصل فارسي معناه التفوق والجمال. حنتومة: اسم تركي الأصل ومعناه اللون الأخضر الضارب للسواد، وهو من الأسماء الغريبة والنادرة.

4- أسماء بنات بحرف الحاء نادرة:

هناك العديد من أسماء بنات بحرف الحاء والتي تكون غريبة في لفظها ومعناها، وهذه الأسماء النادرة لا يتم تداولها بشكل كبير في الوطن العربي ولكنها مميزة، ومنها أسماء بنات بحرف الحاء جديدة وغير معروفة، وهناك أسماء بنات من ثلاث حروف وما فوق والتي تقع تحت خانة الأسماء النادرة والتي تبدأ بحرف الحاء، وفيما يلي قائمة ببعض هذه الأسماء مع معانيها:

حصة: اسم عربي الأصل ومعناه جوهرة اللؤلؤ الثمينة وهو من أسماء بنات بحرف الحاء قطرية ويسمى بشكل كبير في منطقة الخليج وقطر خاصة، ويشير إلى المرأة ذات المكانة العالية والمرموقة.

اسم عربي الأصل ومعناه جوهرة اللؤلؤ الثمينة وهو من أسماء بنات بحرف الحاء قطرية ويسمى بشكل كبير في منطقة الخليج وقطر خاصة، ويشير إلى المرأة ذات المكانة العالية والمرموقة. حلم : وهو من أسماء بنات بحرف الحاء ثلاث حروف، وله معنى جميل ومميز، حيث يشير إلى المرأة ذات العقل الراجح والرأي السديد والمرأة الحكيمة والواعية.

: وهو من أسماء بنات بحرف الحاء ثلاث حروف، وله معنى جميل ومميز، حيث يشير إلى المرأة ذات العقل الراجح والرأي السديد والمرأة الحكيمة والواعية. حلاة: اسم عربي نادر معناه المرأة الشجاعة والقوية إضافة إلى المرأة البالغة الجمال، وله معنى آخر هو حافة السيف.

اسم عربي نادر معناه المرأة الشجاعة والقوية إضافة إلى المرأة البالغة الجمال، وله معنى آخر هو حافة السيف. حمياء: وهو من الأسماء العربية النادرة، ويعني المرأة الشجاعة والتي تتصف بالعزم والقوة والتي تحمي نفسها والآخرين من الخطر المحيط بها.

وهو من الأسماء العربية النادرة، ويعني المرأة الشجاعة والتي تتصف بالعزم والقوة والتي تحمي نفسها والآخرين من الخطر المحيط بها. حماس: من الأسماء الجميلة والنادرة ومعناه المرأة ذات العزم والقوة والشجاعة، وله معنى آخر لنوع من الأشجار.

من الأسماء الجميلة والنادرة ومعناه المرأة ذات العزم والقوة والشجاعة، وله معنى آخر لنوع من الأشجار. حلية: اسم أصله عربي ومعناه يشير إلى المجوهرات الثمينة والزينة التي تتحلى بها النساء.

اسم أصله عربي ومعناه يشير إلى المجوهرات الثمينة والزينة التي تتحلى بها النساء. حبور: من أسماء بنات قطرية ومعناه الفرح والسعادة والهناء.

من أسماء بنات قطرية ومعناه الفرح والسعادة والهناء. حبارات: اسم نادر وجميل ومعناه المرأة ذات الوجه الجميل والأنيقة في مظهرها وشكلها.

اسم نادر وجميل ومعناه المرأة ذات الوجه الجميل والأنيقة في مظهرها وشكلها. حبقة: هو اسم نادر وجميل معناه نوع من أنواع نباتات الزينة التي تزرع في المنازل ولها رائحة عطرية ذكية.

هو اسم نادر وجميل معناه نوع من أنواع نباتات الزينة التي تزرع في المنازل ولها رائحة عطرية ذكية. حادية: اسم عربي أصيل ونادر معناه المرأة التي تقوم برعاية الإبل.

اسم عربي أصيل ونادر معناه المرأة التي تقوم برعاية الإبل. حنوف: من أسماء بنات بحرف الحاء تركية ومعناه المرأة التي تتصف بالاستقامة والأخلاق العالية.

من أسماء بنات بحرف الحاء تركية ومعناه المرأة التي تتصف بالاستقامة والأخلاق العالية. حمامة: اسم عربي نادر معناه يدل على المرأة الهادئة والوديعة كالحمام.

اسم عربي نادر معناه يدل على المرأة الهادئة والوديعة كالحمام. حلوم: من الأسماء التركية الجميلة والنادرة معناه المرأة ذات الخيال الواسع والكثيرة الأحلام.

من الأسماء التركية الجميلة والنادرة معناه المرأة ذات الخيال الواسع والكثيرة الأحلام. حلاوة: معناه المرأة البالغة الجمال.

معناه المرأة البالغة الجمال. حفية: معناه المرأة ذات الوجه البشوش والباسم.

معناه المرأة ذات الوجه البشوش والباسم. حظوظ: اسم نادر وهو جمع كلمة حظ ومعناه المرأة التي تتصف بالقدر الجميل.

اسم نادر وهو جمع كلمة حظ ومعناه المرأة التي تتصف بالقدر الجميل. حشود: المرأة التي تتصف بالسرعة وتجمع اللبن.

المرأة التي تتصف بالسرعة وتجمع اللبن. حشماء: معناه المرأة التي تتصف بشدة الخجل.

معناه المرأة التي تتصف بشدة الخجل. حجلى: وهو طائر الحجل المعروف.

وهو طائر الحجل المعروف. حدس: اسم جميل وغريب معناه المرأة التي تمتلك حاسة قوية وتعرف الأمور قبل حدوثها وتتوقع المستقبل.

اسم جميل وغريب معناه المرأة التي تمتلك حاسة قوية وتعرف الأمور قبل حدوثها وتتوقع المستقبل. حياء: اسم غريب ونادر معناه المرأة التي تتصف بالخجل.

اسم غريب ونادر معناه المرأة التي تتصف بالخجل. حيات: من الأسماء النادرة ومعناه العمر المديد والعيش الطويل.

من الأسماء النادرة ومعناه العمر المديد والعيش الطويل. حياتي: اسم عربي نادر معناه الدنيا الجميلة والعيش الرغيد.

اسم عربي نادر معناه الدنيا الجميلة والعيش الرغيد. حنية: اسم نادر معناه المرأة العطوفة والحنونة.

اسم نادر معناه المرأة العطوفة والحنونة. حكايات: اسم نادر مفرده حكاية ومعناه الروايات والقصص التي تروى عن الزمن الماضي.

اسم نادر مفرده حكاية ومعناه الروايات والقصص التي تروى عن الزمن الماضي. حلال: من أسماء بنات بحرف الحاء نادرة وتعني الأفعال الحسنة والمرغوبة من الله تعالى.

من أسماء بنات بحرف الحاء نادرة وتعني الأفعال الحسنة والمرغوبة من الله تعالى. حفانة: اسم غريب معناه النعامة الصغيرة.

اسم غريب معناه النعامة الصغيرة. حميمة: اسم نادر معناه المرأة صاحبة الوفاء والثقة.

اسم نادر معناه المرأة صاحبة الوفاء والثقة. حاشدة: المرأة التي تتصف بالكرم الشديد.

المرأة التي تتصف بالكرم الشديد. حبة الروح: اسم مركب جميل ونادر ويعني المرأة الجميلة الروح.

5- أسماء بنات بحرف الحاء قديمة:

تكثر الأسماء التي تبدأ بحرف الحاء والتي يكون أصلها عربي وتكون قديمة، وهي الأسماء التي تم تناقلها عبر الأجيال، والأسماء القديمة قد تكون لشخصيات تاريخية أو دينية أو مذكورة في القصص والروايات الأسطورية وتوجد أسماء بنات من 5 حروف بكثرة في الأسماء التي تبدأ بحرف الحاء، والتي تكون لها معاني جميلة وهذه الأسماء ثقيلة وفخمة، ومن أبرز أسماء البنات القديمة:

حمدية: اسم واسع الانتشار في الوطن العربي والاسم المذكر منه حمدي، ومعناه المرأة التي تشكر الله على نعمه الكثيرة.

اسم واسع الانتشار في الوطن العربي والاسم المذكر منه حمدي، ومعناه المرأة التي تشكر الله على نعمه الكثيرة. حسيبة: اسم عربي أصيل وقديم، ومعناه المرأة التي لها نسب عريق وشريف ومكانة عالية بين الجميع.

اسم عربي أصيل وقديم، ومعناه المرأة التي لها نسب عريق وشريف ومكانة عالية بين الجميع. حيماء: اسم عربي قديم معناه المرأة التي تتصف بالحياء والخجل وصاحبة الحشمة في اللباس.

اسم عربي قديم معناه المرأة التي تتصف بالحياء والخجل وصاحبة الحشمة في اللباس. حميدة: من الفعل حمد، ومعناه المرأة التي تتمتع بالأخلاق الحسنة والفاضلة.

من الفعل حمد، ومعناه المرأة التي تتمتع بالأخلاق الحسنة والفاضلة. حارثة: من الأسماء العربية القديمة، ومعناه المرأة التي تقوم بحرث الأرض وتسويتها لتصبح صالحة للزراعة وهو يشير إلى المرأة الصالحة.

من الأسماء العربية القديمة، ومعناه المرأة التي تقوم بحرث الأرض وتسويتها لتصبح صالحة للزراعة وهو يشير إلى المرأة الصالحة. حامدة: الاسم المذكر منه حامد ومعناه المرأة التي تشكر الله على النعم التي يعطيها لها.

الاسم المذكر منه حامد ومعناه المرأة التي تشكر الله على النعم التي يعطيها لها. حالمة: اسم عربي معناه المرأة صاحبة الخيال الواسع والتي تحلق بأحلامها إلى السماء.

اسم عربي معناه المرأة صاحبة الخيال الواسع والتي تحلق بأحلامها إلى السماء. حانية: معناه المرأة العطوفة والحنونة والتي تشفق على غيرها.

معناه المرأة العطوفة والحنونة والتي تشفق على غيرها. حنين: اسم عربي قديم وواسع الانتشار معناه مشاعر الشوق والرغبة في العودة إلى الأيام الجميلة.

اسم عربي قديم وواسع الانتشار معناه مشاعر الشوق والرغبة في العودة إلى الأيام الجميلة. حسنية: اسم عربي قديم وهو مشتق من كلمة حسن ومعناه المرأة البالغة الجمال.

اسم عربي قديم وهو مشتق من كلمة حسن ومعناه المرأة البالغة الجمال. حكيمة: من أسماء بنات بحرف ح الأصيلة والفخمة، وتعني المرأة التي تتصف برجاحة العقل والذكاء الخارق وحسن التدبير.

من أسماء بنات بحرف ح الأصيلة والفخمة، وتعني المرأة التي تتصف برجاحة العقل والذكاء الخارق وحسن التدبير. حاكمة: اسم قديم معناه المرأة التي تستلم مقاليد الحكم والمناصب العالية وتكون شجاعة وذكية.

اسم قديم معناه المرأة التي تستلم مقاليد الحكم والمناصب العالية وتكون شجاعة وذكية. حبابة: من الأسماء العربية القديمة، وتعني المرأة اللطيفة والعطوفة والمحبوبة من الآخرين.

من الأسماء العربية القديمة، وتعني المرأة اللطيفة والعطوفة والمحبوبة من الآخرين. حازمة: اسم عربي قديم من الحزم، ومعناه المرأة التي تدير أمورها بقوة وثبات والقادرة على تنظيم حياتها.

اسم عربي قديم من الحزم، ومعناه المرأة التي تدير أمورها بقوة وثبات والقادرة على تنظيم حياتها. حسنا: اسم عربي قديم وانتشر في العصور القديمة في مناطق البدو والصحراء، وهو اسم نادر ومعناه المرأة ذات الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة.

اسم عربي قديم وانتشر في العصور القديمة في مناطق البدو والصحراء، وهو اسم نادر ومعناه المرأة ذات الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة. حصينة: اسم عربي ثقيل وقديم معناه الفتاة التي تتمتع بالقوة والقدرة على مواجهة الصعاب.

اسم عربي ثقيل وقديم معناه الفتاة التي تتمتع بالقوة والقدرة على مواجهة الصعاب. حفيظة: اسم عربي قديم معناه المرأة التي تحفظ السر والعهد وتصون العرض.

اسم عربي قديم معناه المرأة التي تحفظ السر والعهد وتصون العرض. حافظة: الاسم المذكر منها حافظ وهي المرأة التي تحمي العرض والمال وتحفظ الأسرار والبيوت.

الاسم المذكر منها حافظ وهي المرأة التي تحمي العرض والمال وتحفظ الأسرار والبيوت. حمدة: اسم قديم وجميل معناه المرأة الكثيرة الحمد لله تعالى والشاكرة له دائماً.

اسم قديم وجميل معناه المرأة الكثيرة الحمد لله تعالى والشاكرة له دائماً. حانة: يشير إلى الإحساس والمشاعر، ويطلق على المكان الذي يتم تناول فيه الشراب والخمر ويطلق أيضاً على أنثى الجمل الناقة.

يشير إلى الإحساس والمشاعر، ويطلق على المكان الذي يتم تناول فيه الشراب والخمر ويطلق أيضاً على أنثى الجمل الناقة. حرية: اسم قديم يعني المرأة التي تتحرر من الظلم ولها حرية التعبير عن رأيها.

اسم قديم يعني المرأة التي تتحرر من الظلم ولها حرية التعبير عن رأيها. حليلة: اسم عربي معناه المرأة التي تحل لزوجها وتكون له.

اسم عربي معناه المرأة التي تحل لزوجها وتكون له. حسن: من الأسماء القديمة والتي تعني الجمال الخارق والأخلاق الحسنة للمرأة.

من الأسماء القديمة والتي تعني الجمال الخارق والأخلاق الحسنة للمرأة. حاسمة: الاسم المذكر حاسم وتعني المرأة التي تكون حازمة في قراراتها ولا تتراجع عن أفعالها.

الاسم المذكر حاسم وتعني المرأة التي تكون حازمة في قراراتها ولا تتراجع عن أفعالها. حاتمة: الاسم المذكر منه حاتم ومعناه المرأة التي تحكم على الأمور بالعدل.

الاسم المذكر منه حاتم ومعناه المرأة التي تحكم على الأمور بالعدل. حاسبة: اسم عربي قديم معناه المرأة التي تحاسب نفسها عن كل خطأ تقوم به.

اسم عربي قديم معناه المرأة التي تحاسب نفسها عن كل خطأ تقوم به. حاضنة: اسم قديم معناه المرأة التي تعطف وتحن على أولادها.

اسم قديم معناه المرأة التي تعطف وتحن على أولادها. حاصنة: وهي المرأة التي تمنع حدوث أي مكروه وتبعد الخطر عمن حولها.

وهي المرأة التي تمنع حدوث أي مكروه وتبعد الخطر عمن حولها. حصان: يطلق على الذكور والإناث ومعناه المرأة العفيفة النفس والتي تتمتع بالعزة والكرامة.

يطلق على الذكور والإناث ومعناه المرأة العفيفة النفس والتي تتمتع بالعزة والكرامة. حكاية: اسم قديم معناه الرواية والقصة التي تكون في الأزمنة القديمة.

اسم قديم معناه الرواية والقصة التي تكون في الأزمنة القديمة. حوريان : اسم عربي قديم من كلمة حور وهو الفتاة ذات العيون الواسعة والجميلة.

: اسم عربي قديم من كلمة حور وهو الفتاة ذات العيون الواسعة والجميلة. حنيفة: اسم عربي قديم يطلق على المرأة صاحبة الدين والتقوى والعبادة الصحيحة.

اسم عربي قديم يطلق على المرأة صاحبة الدين والتقوى والعبادة الصحيحة. حبوبة: اسم قديم وهو اسم الغنج من حبابة وتعني المرأة الكثيرة الدلال والدلع والمحبوبة.

اسم قديم وهو اسم الغنج من حبابة وتعني المرأة الكثيرة الدلال والدلع والمحبوبة. حبارة: مفرد حبارات ومعناه المرأة البالغة الجمال والتي لها مظهر أنيق.

مفرد حبارات ومعناه المرأة البالغة الجمال والتي لها مظهر أنيق. حامية: المرأة التي تحمي بيتها وشرفها وعرضها.

في النهاية نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا المقال والذي تناول أجمل وأهم أسماء بنات بحرف الحاء إضافة إلى شرح كل اسم بالتفصيل، وتحديد أصوله العربية أو الأجنبية مع تحديد الأسماء النادرة والإسلامية والقديمة والواسعة الانتشار في الوطن العربي.