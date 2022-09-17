أسماء بنات بحرف الذال نادرة أكثر من 50 اسم ومعناه

نظرًا لتنوع أسماء الأطفال وخاصة الفتيات، فإن العديد من الآباء يجدون العملية مربكة بعض الشيء، فدائمًا ما يبحث الآباء عن أسماء ذات تبدأ بحروف فريدة ومميزة، مثل حرف الذال، فإذا كنت تبحث عن أسماء بنات بحرف الذال، فإن حرف الذال من الحروف الخفية. فقد جمعنا لكم في هذا المقال سوف قائمة من الأسماء التي تبدأ بحرف الذال فإذا كنت تبحث عن أسماء بنات بحرف ذ سهلة النطق وتتكون من ثلاث أو أربعة حروف أو أكثر ستجد كل ذلك هنا.

أسماء بنات بحرف الذال

يفضل الآباء اختيار أسماء بنات جديدة ومميزة وغير شائعة، ويعد الحرف الذال من الحرف النادر استخدامها خاصة في أسماء الفتيات، ومن بين هذه الأسماء نقدم مجموعة متميزة وفريدة من أسماء بنات بحرف الذال ومعانيها:

ذكرى: اسم عربي، وهو الفكرة التي تخطر على البال، الشيء الذي يدوم ويبقى في القلب، والثناء. كما يشير إلى الذكريات الموجودة في القلب أو على اللسان، وكذلك أصداء أحبائنا الذين لا يزالون في ذاكرتنا، ويشير ذكرى أيضًا إلى الذكريات بشكل عام، سواء كانت جيدة أو حزينة، وهو اسم شائع جدًا بين الآباء في الدول العربية.

اسم عربي، وهو الفكرة التي تخطر على البال، الشيء الذي يدوم ويبقى في القلب، والثناء. كما يشير إلى الذكريات الموجودة في القلب أو على اللسان، وكذلك أصداء أحبائنا الذين لا يزالون في ذاكرتنا، ويشير ذكرى أيضًا إلى الذكريات بشكل عام، سواء كانت جيدة أو حزينة، وهو اسم شائع جدًا بين الآباء في الدول العربية. ذكية: اسم يصف سيدة ذكية وذات فطنة للغاية تتخذ قرارات حكيمة.

اسم يصف سيدة ذكية وذات فطنة للغاية تتخذ قرارات حكيمة. ذلفاء : يشير هذا الاسم إلى امرأة ذات أنف قصير ومتناسق.

: يشير هذا الاسم إلى امرأة ذات أنف قصير ومتناسق. ذهبية: وهو اسم مشتق من كلمة "ذهب" التي تشير إلى معدن ثمين أصفر اللون باهظ الثمن.

وهو اسم مشتق من كلمة "ذهب" التي تشير إلى معدن ثمين أصفر اللون باهظ الثمن. ذاكية: هي سيدة شابة عطوفة وصادقة تستمتع بالقيام بنشاطات صالحة لتقترب من الله.

أسماء بنات بحرف الذال من القرآن

يفضل بعض الآباء أن يختاروا أسماء بنات بحرف الذال من القرآن، تباركًا وتحببًا ورغبة في اكتساب المولود صفات حميدة، لذا نقدم لكم مجموعة متنوعة من أفضل أسماء بنات إسلامية والتي ورد ذكرها في القرآن:

ذِكر: اسم عربي يأتي من الأسماء التي يطلق عليها الرجال والنساء في الدين ويدل على المديح أو العشق أو الذاكرة. وقد ذُكر في القرآن الكريم عدة مرّات مثل قوله تعالى في سورة يوسف: (فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ). وقوله عز وجل في سورة الرعد: (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).

اسم عربي يأتي من الأسماء التي يطلق عليها الرجال والنساء في الدين ويدل على المديح أو العشق أو الذاكرة. وقد ذُكر في القرآن الكريم عدة مرّات مثل قوله تعالى في سورة يوسف: (فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ). وقوله عز وجل في سورة الرعد: (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ). ذات: يعتبر الرداء الأحمر ممثلاً لصاحب العباءة الحمراء أو من يرتديه، بحسب كلمة عربية لنفس الشخص تدل على الذات تعني الكيان والنفس تعني المالك، ويزعم أن الشخص صاحب الحيوية لديه عيون زرقاء أو شعر أشقر أو كلاهما. وقد ذكر اسم ذات في القرآن بأكثر من موضع. مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

يعتبر الرداء الأحمر ممثلاً لصاحب العباءة الحمراء أو من يرتديه، بحسب كلمة عربية لنفس الشخص تدل على الذات تعني الكيان والنفس تعني المالك، ويزعم أن الشخص صاحب الحيوية لديه عيون زرقاء أو شعر أشقر أو كلاهما. وقد ذكر اسم ذات في القرآن بأكثر من موضع. مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ). ذهب: اسم من اللغة العربية يعني أشياء ثمينة. إلى جانب الذهب الأبيض والوردي، فهو معدن ثمين يتم التعرف عليه من خلال لونه الأصفر. يُعتقد أن قلب الذهب نقي وصادق، وبما أن مصطلح الذهب يشير أيضًا إلى النقاء، فإنه يغطي أيضًا الأحجار الكريمة بشكل عام. وقد ذكر اسم ذهب في القرآن بعدة مواضع، مثل سورة الكهف. حيث يقول الله تعالى: (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ). لكلمة ذهب معنى آخر أي ولى وغادر، ولكن هذا المعنى لا يرتبط بالاسم لأنه فِعل.

أسماء بنات بحرف الذال من 3 حروف

كثيراً ما نسمع أسماء غريبة وغير معروفة، وهي أسماء نادرة وغالباً ما تعود لأشخاص لا نعرفها، ولكن توجد أسماء منها لها معاني جميلة وجذابة وسهلة النطق، ومن هذه أسماء بنات من ثلاث حروف بحرف الذال:

ذرى: اسم عربي، وهو صيغة الجمع لكلمة ذروة، والتي لها أيضًا معاني كبرياء، وقيمة.

اسم عربي، وهو صيغة الجمع لكلمة ذروة، والتي لها أيضًا معاني كبرياء، وقيمة. ذخر: تأتي بمعنى تذكر.

تأتي بمعنى تذكر. ذين : اسم يعني الإطعام.

: اسم يعني الإطعام. ذمة: يشير الاسم إلى العهد والأمان.

أسماء بنات بحرف الذال من 4 حروف

غالبًا ما يبحث الآباء عن أسماء بنات بسيطة ذات معاني جميلة، وحرف "زال" هو أحد أجمل الحروف لبدء الاسم، لذا سنقدم لكم مجموعة متميزة من أسماء بنات من 4 حروف وذات معان جميلة جدًا.

ذروف: تشير إلى سيدة لطيفة وكريمة أو إلى هطول الأمطار أو الانسكاب.

تشير إلى سيدة لطيفة وكريمة أو إلى هطول الأمطار أو الانسكاب. ذمام: سيدة حنونة الفكر والحنان والحماية والوعد.

سيدة حنونة الفكر والحنان والحماية والوعد. ذيبة: أنثى الذئب، هي رمز للسيدة الذكية التي تصدر أحكامًا معقولة.

أسماء بنات بحرف الذال من 5 حروف

يشتمل حرف الذال على بعض الأسماء المميزة التي تتكون من 5 حروف، سنقترح لكم مجموعة أو قائمة متنوعة من أسماء بنات من 5 حروف كيوت نادرة:

ذاكرة: يشير إلى سيدة متدينة تعتز بوقتها التي تقضيها مع الله وتذكره كثيرًا.

يشير إلى سيدة متدينة تعتز بوقتها التي تقضيها مع الله وتذكره كثيرًا. ذفراء: أي المرأة التي تحرص على النظافة وتضع العطر برائحة طيبة مثل المسك.

أي المرأة التي تحرص على النظافة وتضع العطر برائحة طيبة مثل المسك. ذؤالة: هو مصطلح يستخدم لوصف سيدة تتحرك بسرعة وانسيابية ولها بنية نحيفة.

هو مصطلح يستخدم لوصف سيدة تتحرك بسرعة وانسيابية ولها بنية نحيفة. ذبيدة: اسم عربي أصيل، أي صور كريمة الزبدة، ويعد من أشهر الأسماء.

في نهاية هذا المقال بعد أن جمعنا لكم أجمل أسماء بنات بحرف الذال بمعانيها الجميلة والرائعة، وتم شرح معنى كل اسم بشكل كامل، إضافة إلى ذلك تم التعرف على الأسماء الغريبة والأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم، نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة للجميع، وخاصة أولئك الذين ينتظرون طفلاً صغيراً.