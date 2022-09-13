أسماء بنات بحرف الشين مميزة وجميلة أكثر من 50 اسم

إن اختيار اسم لطفلك لهو أمر غاية في الصعوبة، ولا سيما إذا كنت تبحث عن اسم بحرف معين، فدائمًا ما يبحث الآباء عن أسماء جميلة ومواكبة للموضة سواء كانت عربية أم أجنبية لذا في هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة من الأسماء العربية والتركية وأيضًا الأجنبية وجميعها تبدأ بحرف الشين فإذا كنت تبحث عن أسماء بنات بحرف الشين سهلة وتتكون من ثلاث أو أربعة حروف أو أكثر ستجد كل ذلك هنا.

أسماء بنات بحرف الشين

عند اختيار الآباء والأمهات أسمًا لبناتهم يفضلون أن تبدأ هذه الأسماء بحرف معين، ويُعد حرف الشين من الحروف الأكثر استخدامًا في اللغة العربية وأكثرها انتشارًا في أسماء البنات لذا نقدم لكم مجموعة متميزة من أسماء بنات بحرف الشين قديمة وحديثة.

شهد: بمعنى العسل أو الفتاة التي تتميز بجمالها.

بمعنى العسل أو الفتاة التي تتميز بجمالها. شادن: هو اسم عربي الأصل والشدن يعني الغناء وهو أيضًا يشير إلى الفرح والسرور.

هو اسم عربي الأصل والشدن يعني الغناء وهو أيضًا يشير إلى الفرح والسرور. شما: هو اسم عربي يشير إلى الفتاة الحسناء عالية الشأن والمقام.

هو اسم عربي يشير إلى الفتاة الحسناء عالية الشأن والمقام. شمس: هو اسم عربي ويشير إلى نجم الشمس الذي ينير الأرض بنوره.

هو اسم عربي ويشير إلى نجم الشمس الذي ينير الأرض بنوره. شجي: هو اسم عربي مشتق من لفظ الشجي ويشير إلى المرأة مرهفة الحس الرقيقة.

هو اسم عربي مشتق من لفظ الشجي ويشير إلى المرأة مرهفة الحس الرقيقة. شاهي: هو اسم فارسي الأصل ويعني الشخص المحب الراغب في الشيء.

هو اسم فارسي الأصل ويعني الشخص المحب الراغب في الشيء. شروق: هو اسم عربي الأصل ويشير إلى المكان التي تشرق من الشمس.

هو اسم عربي الأصل ويشير إلى المكان التي تشرق من الشمس. شنار: هو اسم فارسي الأصل وهو لفظ يقصد به تقبيحًا للعيب.

هو اسم فارسي الأصل وهو لفظ يقصد به تقبيحًا للعيب. شيرين: هو اسم فارسي الأصل ويشير إلى الحلاوة والعذوبة.

هو اسم فارسي الأصل ويشير إلى الحلاوة والعذوبة. شاملة: هو اسم عربي الأصل ويعني الشمول أي الشخص الذي يشمل الناس.

هو اسم عربي الأصل ويعني الشمول أي الشخص الذي يشمل الناس. شكرية: هو اسم يطلق على الفتاة التي اشتهرت بالشكر والحمد لله.

هو اسم يطلق على الفتاة التي اشتهرت بالشكر والحمد لله. شريهان: هو اسم تركي الأصل وينتشر بكثرة في الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية ويعني الأميرة المحبوبة.

أسماء بنات بحرف الشين قديمة

يحرص بعض الآباء والأمهات عند اختيارهم اسم مناسب لطفلتهم أن يكون عربي المعنى وينتمي إلى الأصول الشرقية ولن تجدي أفضل من حرف الشين لتبدئي به الاسم لذا إليكم مجموعة من أسماء بنات بحرف الشين قديمة، وذات معان مميزة وجميلة جدًا.

شادية: هو من الأسماء العربية القديمة ويعني المنشدة التي تغني الشعر.

هو من الأسماء العربية القديمة ويعني المنشدة التي تغني الشعر. شارقة: هو اسم يكثر استخدامه في بلاد الشام (سوريا) ويعني الشمس الشارقة.

هو اسم يكثر استخدامه في بلاد الشام (سوريا) ويعني الشمس الشارقة. شريفة: هو اسم عربي قديم ويدل على حسن الأخلاق والشرف.

هو اسم عربي قديم ويدل على حسن الأخلاق والشرف. شهباء: هو اسم يطلق على مدينة حلب في سوريا ويعني صاحبة القوة والجيوش العظيمة.

هو اسم يطلق على مدينة حلب في سوريا ويعني صاحبة القوة والجيوش العظيمة. شجون: هو جمع كلمة شجن ويعني الوادي كثير الأشجار.

هو جمع كلمة شجن ويعني الوادي كثير الأشجار. شدوى: هو اسم مشتق من لفظ شدا أو يشدو ويعني الصوت الجميل العذب كم يمكن كتابته بالتاء المربوطة شدوة.

هو اسم مشتق من لفظ شدا أو يشدو ويعني الصوت الجميل العذب كم يمكن كتابته بالتاء المربوطة شدوة. شكرانة: هو اسم عربي مشتق من لفظ شكر ويعني المرأة العابدة الشاكرة.

هو اسم عربي مشتق من لفظ شكر ويعني المرأة العابدة الشاكرة. شاهرة: هو اسم عربي قديم ويعني التي تستل سيفها ويوحي بالقوة والجرأة.

هو اسم عربي قديم ويعني التي تستل سيفها ويوحي بالقوة والجرأة. شيماء: هو اسم عربي أًصيل له معاني جميلة تدل العلو والفتاة التي بها علامة أو شامة.

هو اسم عربي أًصيل له معاني جميلة تدل العلو والفتاة التي بها علامة أو شامة. شكيمة: اسم عربي أصيل يعني العزة والأنفة والإباء.

اسم عربي أصيل يعني العزة والأنفة والإباء. شيخة: اسم عربي قديم يكثر استخدامه في دول الخليج العربي ويعني السيدة أو الأميرة.

اسم عربي قديم يكثر استخدامه في دول الخليج العربي ويعني السيدة أو الأميرة. شلباية: من الأسماء العربية المنتشرة قديمًا، وهو اسم يطلق على ملكة النحل.

أسماء بنات بحرف الشين تركية

يفضل بعض الآباء تسمية بناتهم بأسماء تركية، وذلك بعد انتشار الدراما التركية، أحبت الأمهات الأسماء التركية لجمالها وسهولة نطقها لذا نقدم لكم مجموعة من أسماء بنات بحرف الشين تركية جميلة المعنى من أسماء بنات من 5 حروف ونطق الاسم له سماع وصدى مختلف.

شلبية: هو اسم تركي الأصل ينسب إلى بلدة شلب الواقعة في جنوب البرتغال ويعني الشخص الظريف أو المحبوب.

هو اسم تركي الأصل ينسب إلى بلدة شلب الواقعة في جنوب البرتغال ويعني الشخص الظريف أو المحبوب. شيا: هو من الأسماء التركية الجميلة ويعني الفتاة شديدة العاطفة أو العاشقة.

هو من الأسماء التركية الجميلة ويعني الفتاة شديدة العاطفة أو العاشقة. شيرين: يعتقد البعض إنه اسم عرب ولكنه في الأصل تركي ويعني الجميلة أو الرائعة.

يعتقد البعض إنه اسم عرب ولكنه في الأصل تركي ويعني الجميلة أو الرائعة. شهريناز: هو من الأسماء التركية الشهيرة ويشير إلى مقام من المقامات الموسيقية عند الأتراك.

هو من الأسماء التركية الشهيرة ويشير إلى مقام من المقامات الموسيقية عند الأتراك. شاهيجولك: من الأسماء ذات المعاني الجميلة حيث يشير إلى غصن الورد.

من الأسماء ذات المعاني الجميلة حيث يشير إلى غصن الورد. شادومان: هو اسم منتشر في تركيا ويشير إلى الفتاة السعيدة الراضية.

هو اسم منتشر في تركيا ويشير إلى الفتاة السعيدة الراضية. شاهنور: هو من الأسماء المستخدمة بكثرة ويعني مكان ظهور النور أو منبعه.

هو من الأسماء المستخدمة بكثرة ويعني مكان ظهور النور أو منبعه. شايستا: هو اسم تركي الأصل ويشير إلى الفتاة المناسبة واللائقة.

هو اسم تركي الأصل ويشير إلى الفتاة المناسبة واللائقة. شازيا: هو اسم جميل ويعني البهجة والسعادة وراحة البال.

هو اسم جميل ويعني البهجة والسعادة وراحة البال. شهباز: من الأسماء التركية الجميلة والمنتشرة ويعني الملاك مما يدل على النقاء والجمال.

من الأسماء التركية الجميلة والمنتشرة ويعني الملاك مما يدل على النقاء والجمال. شيرفان: هو اسم تركي جميل يوحي بالقوة والعظمة ويعني المقاتل.

أسماء بنات بحرف الشين من القرآن الكريم

يفضل بعض الآباء أن تختار بعض أسماء بنات بحرف الشين من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم، تباركًا وتحببًا ورغبة في اكتساب المولود صفات حسنة، لذا نقدم لكم مجموعة متنوعة من أسماء بنات إسلامية والتي ورد ذكرها في القرآن.

شمس: هو اسم عربي أصيل ويشير إلى كوكب الشمس الذي ينير الكون بنوره كما إنه اسم سورة من القرآن الكريم.

هو اسم عربي أصيل ويشير إلى كوكب الشمس الذي ينير الكون بنوره كما إنه اسم سورة من القرآن الكريم. شفاء: هو اسم قد ورد في القرآن الكريم ويعني التعافي أو الشفاء من المرض.

هو اسم قد ورد في القرآن الكريم ويعني التعافي أو الشفاء من المرض. شمائل: هو اسم مميز وجميل وقد ورد أيضًا في القرآن الكريم ويعني الطبيعة والطبع.

أسماء بنات بحرف الشين إماراتية

حرف الشين من الحروف الهجائية التي تحظى بالصفات الجميلة والتي تنتشر بكثرة في الأسماء العربية وخاصة المجتمع الإماراتي ينتشر فيه مجموعة أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الشين وذات معان مميزة وجميلة.

شادن: هو اسم عربي وينتشر بكثرة في دولة الإمارات ويعني الظبي الصغير الجميل.

هو اسم عربي وينتشر بكثرة في دولة الإمارات ويعني الظبي الصغير الجميل. شامة: هو اسم عربي أصيل ويشير إلى الفتاة التي يوجد لها علامة على جسدها.

هو اسم عربي أصيل ويشير إلى الفتاة التي يوجد لها علامة على جسدها. شيم: هو اسم عربي ويعني الصفات والخصال.

هو اسم عربي ويعني الصفات والخصال. شما: هو اسم عربي يشير إلى الفتاة الحسناء عالية الشأن والمقام.

أسماء بنات بحرف الشين من ثلاث حروف

يبحث الآباء دائمًا عن أسماء سهلة لبناتهن وذات معان جميلة وحرف الشين من الحروف الجميلة جدًا لكي تبدأ بها أي اسم، كذلك له موسيقى لها آثر مميز، لذا سنقدم لكم مجموعة متميزة من أسماء بنات من ثلاث حروف وذات معان جميلة جدًا.

شذى: هو اسم علم مؤنث من ثلاث حروف ويعني الرائحة الطيبة ويشير إلى الفتاة الأنيقة المتطلعة.

هو اسم علم مؤنث من ثلاث حروف ويعني الرائحة الطيبة ويشير إلى الفتاة الأنيقة المتطلعة. شدن: هو اسم عربي ويعني شجرة الياسمين كما إنه يشير إلى الفتاة المرحة التي تحب الحيوية والنشاط.

هو اسم عربي ويعني شجرة الياسمين كما إنه يشير إلى الفتاة المرحة التي تحب الحيوية والنشاط. شما: هو اسم عربي يشير إلى الفتاة الحسناء عالية الشأن والمقام.

هو اسم عربي يشير إلى الفتاة الحسناء عالية الشأن والمقام. شمس: هو اسم عربي ويشير إلى كوكب الشمس الذي ينير الأرض بنوره.

هو اسم عربي ويشير إلى كوكب الشمس الذي ينير الأرض بنوره. شجي: هو اسم عربي مشتق من لفظ الشجي ويشير إلى المرأة مرهفة الحس الرقيقة.

هو اسم عربي مشتق من لفظ الشجي ويشير إلى المرأة مرهفة الحس الرقيقة. شوق: هو اسم عربي مؤنث يشير إلى اللهفة والرغبة الشديدة لافتقاد أي شخص.

هو اسم عربي مؤنث يشير إلى اللهفة والرغبة الشديدة لافتقاد أي شخص. شيلا: هو اسم أجنبي غير منتشر بكثرة ويعني الجنة.

هو اسم أجنبي غير منتشر بكثرة ويعني الجنة. شام: هو اسم عربي منتشر بكثرة في بلاد الشام وينسب إلى بلاد الشام.

هو اسم عربي منتشر بكثرة في بلاد الشام وينسب إلى بلاد الشام. شدا: هو اسم عربي يعني الغناء المترافق بترنيم ومد الصوت.

هو اسم عربي يعني الغناء المترافق بترنيم ومد الصوت. شغف: هو اسم عربي رقيق ومميز يطلق على الإناث ويعني اللهفة والولع والاهتمام.

هو اسم عربي رقيق ومميز يطلق على الإناث ويعني اللهفة والولع والاهتمام. شيم : هو اسم عربي ويعني الصفات والخصال.

: هو اسم عربي ويعني الصفات والخصال. شتا: هو اسم عربي الأصل ويشير إلى فصل الشتاء.

أسماء بنات بحرف الشين أجنبية

تفضل بعض الأمهات تسمية بناتهن بأسماء أجنبية لتكون مواكبة للموضة فقد أصبحت الأسماء موضة كالملابس والأشياء الأخرى لذا إذا كنتِ تبحثين عن اسم مناسب لطفلتك فنقدم لكي مجموعة متميزة من أسماء بنات من 4 حروف او اكثر أجنبية وذات معان جميلة.

شهرزاد: هو اسم فارسي الأصل ويعني ابنة المدينة أو البلد وقد انتشر بكثرة بعد قصص ألف ليلة وليلة.

هو اسم فارسي الأصل ويعني ابنة المدينة أو البلد وقد انتشر بكثرة بعد قصص ألف ليلة وليلة. شهبار: هو اسم فارسي الأصل ويشير إلى ملك الطيور الجارة.

هو اسم فارسي الأصل ويشير إلى ملك الطيور الجارة. شارلوت: هو اسم أجنبي ويشير إلى المرأة الصغيرة القوام والقوية.

هو اسم أجنبي ويشير إلى المرأة الصغيرة القوام والقوية. شانتال: هو اسم فرنسي الأصل وغير منتشر في الوطن العربي ويعني الأرض الصلبة الصخرية مما يوحي بالقوة والصلابة.

هو اسم فرنسي الأصل وغير منتشر في الوطن العربي ويعني الأرض الصلبة الصخرية مما يوحي بالقوة والصلابة. شاندا: هو اسم هندي الأصل ومنتشر بسبب معناه الجميل والذي يعني القمر.

هو اسم هندي الأصل ومنتشر بسبب معناه الجميل والذي يعني القمر. شاينا: هو اسم عبري غير منتشر في الوطن العربي ويعني الفتاة الجميلة.

هو اسم عبري غير منتشر في الوطن العربي ويعني الفتاة الجميلة. شاهنده: هو اسم فارسي الأصل كان يستخدم قديمًا وما زال يستخدم بكثرة حتى الآن ويشير إلى الورع والتقوى والسير في الطريق المستقيم.

ها قد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن مجموعة متميزة من الأسماء ذات المعاني الجميلة والمتميزة وهي أسماء بنات بحرف الشين، ذات الصفات الجميلة والموسيقى المميزة في الأذن، فمنها الأسماء القديمة لمن يحب أن يتمسك بالتراث العربي الأصيل، ومنها الأسماء التركية لمحبي الأسماء التركية، نتيجة للتأثر بالدراما التركية، كما يوجد أيضًا مجموعة متميزة ومتنوعة من الأسماء الأجنبية ذات المعاني الجميلة نتمنى أن تنال إعجابكم.