أسماء بنات بحرف الفاء أكثر من 100 اسم ومعناه

هل تبحث عن أسماء فريدة من نوعها لابنتك المستقبلية؟ ربما عليك الاختيار من بين أسماء بنات بحرف الفاء لتفرد معانيها عن غيرها من الأسماء الأخرى، سواء كانت أسماء عربية إسلامية أو مسيحية قديمة أو جديدة ونادرة أو تركية أو أجنبية، وسواء قلت عدد حروفها أو كثرت، فتبقى هي الأسماء الأجمل بين أقرانها، ولهذا سنعرض لك في هذا المقال أكثر من 100 اسمًا بحرف الفاء ومعناه؛ لتختار منها ما يميل إليه قلبك.

أسماء بنات بحرف الفاء

حينما يتربع حرف الفاء على عرش الاسم فإنه يضفي إليه أناقة وتميزًا، ولا سيما إذا كان الاسم جديدًا ولم يسبق لأحد تسميته من قبل، ولكي تحظى فتاتك المستقبلية بهذا التميز سنطلعك على أسماء بنات بحرف الفاء جديدة لتختار ما يلائمك منها:

فضول: وهي جمع أفضل، والذي يعني النعم والفضل.

وهي جمع أفضل، والذي يعني النعم والفضل. فاختة: يعني الحمامة المطوقة، بالإضافة إلى معناه الآخر الرائع وهو ظل القمر.

يعني الحمامة المطوقة، بالإضافة إلى معناه الآخر الرائع وهو ظل القمر. فكرة: هو اسم عربي الأصل يُسمى به الإناث، وهو معناه الخاطرة التي تأتي في الذهن، ولهذا فهو يطلق على الفتيات الحكيمات مرموقات المكانة.

هو اسم عربي الأصل يُسمى به الإناث، وهو معناه الخاطرة التي تأتي في الذهن، ولهذا فهو يطلق على الفتيات الحكيمات مرموقات المكانة. فطنة: هو اسم عربي الأصل كسابقه، وهو يُطلق على الأنثى شديدة الاتقاد الذهني والذكاء؛ إذ تتميز بشخصيتها الهادئة والمنظمة والدقيقة التي تأبي كثيرًا بالتفاصيل، ومع ذلك فهي خفيفة الظل.

هو اسم عربي الأصل كسابقه، وهو يُطلق على الأنثى شديدة الاتقاد الذهني والذكاء؛ إذ تتميز بشخصيتها الهادئة والمنظمة والدقيقة التي تأبي كثيرًا بالتفاصيل، ومع ذلك فهي خفيفة الظل. فاخرة: يكفيك فخرًا أن تسمى ابنتك باسم فاخرة، والذي يعني الشيء النفيس ذي الجودة الممتازة، ويُطلق على الفتاة المتباهية بجمالها ومالها وأهلها.

يكفيك فخرًا أن تسمى ابنتك باسم فاخرة، والذي يعني الشيء النفيس ذي الجودة الممتازة، ويُطلق على الفتاة المتباهية بجمالها ومالها وأهلها. فُهيدة: هو تصغير لاسم فهدة، وهو مؤنث فهد، والذي يرمز إلى الأنثى صاحبة العيون الساحرة والوجه الجميل والقوام الممشوق، وهو يدل على السمو وعلو المكانة.

هو تصغير لاسم فهدة، وهو مؤنث فهد، والذي يرمز إلى الأنثى صاحبة العيون الساحرة والوجه الجميل والقوام الممشوق، وهو يدل على السمو وعلو المكانة. فرعاء: اسم عربي الأصل يُطلق على الفتاة ذات الشعر الكثيف والجمال الفائق، وهو يعني في الأصل الطويلة، ومن المعروف أنها صفة جميلة من صفات الفتيات.

اسم عربي الأصل يُطلق على الفتاة ذات الشعر الكثيف والجمال الفائق، وهو يعني في الأصل الطويلة، ومن المعروف أنها صفة جميلة من صفات الفتيات. فدوان: اسم عربي الأصل مُشتق من الفداء، أي الذي يضحي بنفسه من أجل الآخرين، وهو اسم مشترك يُطلق على الذكور والإناث.

اسم عربي الأصل مُشتق من الفداء، أي الذي يضحي بنفسه من أجل الآخرين، وهو اسم مشترك يُطلق على الذكور والإناث. فطوم: هو اسم مأخوذ من فاطمة، وهو اسم للتدليل يحب الآباء تدليل بناتهم بإطلاقه عليهن، بل ويضيف عليه البعض التاء المربوطة ليكون: فطومة.

هو اسم مأخوذ من فاطمة، وهو اسم للتدليل يحب الآباء تدليل بناتهم بإطلاقه عليهن، بل ويضيف عليه البعض التاء المربوطة ليكون: فطومة. فاطيما: اسم مُشتق من فاطمة لتدليل الفتيات أيضًا، ومعناه الفتاة التي تفطم نفسها من الملذات والشهوات.

اسم مُشتق من فاطمة لتدليل الفتيات أيضًا، ومعناه الفتاة التي تفطم نفسها من الملذات والشهوات. فلانا: هو اسم رقيق للغاية من أصل أيرلندي يُطلق على الأنثى صاحبة الشعر الأحمر، فإذا كنت مولعًا باختيار أسماء بنات بحرف الفاء أجنبية لن تجد أفضل من هذا الاسم الأنيق.

هو اسم رقيق للغاية من أصل أيرلندي يُطلق على الأنثى صاحبة الشعر الأحمر، فإذا كنت مولعًا باختيار أسماء بنات بحرف الفاء أجنبية لن تجد أفضل من هذا الاسم الأنيق. فالحة: اسم عربي الأصل يُطلق على الأنثى بمعنى الفائزة والظافرة، فهو يشير إلى النجاح والفوز والعمل الجاد لعمارة الأرض.

اسم عربي الأصل يُطلق على الأنثى بمعنى الفائزة والظافرة، فهو يشير إلى النجاح والفوز والعمل الجاد لعمارة الأرض. فريدة: هو اسم عربي الأصل ويعني الفتاة التي ليس لها مثيل، وهو يُطلق على الجوهرة الثمينة، فهو اسم قديم ولكنه انتشر من جديد لتفرد معناه.

هو اسم عربي الأصل ويعني الفتاة التي ليس لها مثيل، وهو يُطلق على الجوهرة الثمينة، فهو اسم قديم ولكنه انتشر من جديد لتفرد معناه. فاتنة: اسم عربي الأصل يُسمى به الفتيات المعجبات بجمالهن الأخاذ، واللاتي يتسمن بالثقة بالنفس وسرعة البديهة والذكاء الحاد.

أسماء بنات بحرف الفاء إسلامية

هناك أسماء بنات بحرف الفاء مسلمة ولكنها غير واردة في القرآن الكريم، وهنا نعني بمسلمة أنه يجوز تسميتها للفتيات المسلمات، ولهذا سنقسمهم إلى قسمين:

أسماء بنات بحرف الفاء يمكن تسميتها في الإسلام

يجوز تسمية الأطفال في الإسلام بأي اسم إذا خلا من القبح والشرك بالله، ولهذا فإن تسمية طفلتك باسم معناه جميل ولا يدل على الشرك بالله فإنه لا حرمانيه فيه، ومثال أسماء بنات بحرف ف التي تحمل معنى جميلاً:

فائقة: هو اسم أصله عربي، ويعني الفتاة التي تفوقت في الجمال وحسن الأخلاق.

هو اسم أصله عربي، ويعني الفتاة التي تفوقت في الجمال وحسن الأخلاق. فائدة: اسم عربي يُطلق على الأنثى التي تحمل البشرى والفائدة لأبويها، حيث يرمز هذا الاسم إلى استفادة الإنسان من العلم أو المال.

اسم عربي يُطلق على الأنثى التي تحمل البشرى والفائدة لأبويها، حيث يرمز هذا الاسم إلى استفادة الإنسان من العلم أو المال. فايزة: يعتبر من الأسماء العربية القديمة، ولكنه لم يفقد قيمته حتى الآن لمعناه الرائع، حيث يعني الظافرة أو الحائزة على جائزة في مسابقة، وهو مأخوذ من فائزة، ولكن خُففت الهمزة.

يعتبر من الأسماء العربية القديمة، ولكنه لم يفقد قيمته حتى الآن لمعناه الرائع، حيث يعني الظافرة أو الحائزة على جائزة في مسابقة، وهو مأخوذ من فائزة، ولكن خُففت الهمزة. فيحاء: يعني الأرض الواسعة الممتدة، والديار الكبيرة، ويُطلق على الفتاة النشيطة والمتفوقة في دراستها، والمتحملة لصعاب الحياة.

يعني الأرض الواسعة الممتدة، والديار الكبيرة، ويُطلق على الفتاة النشيطة والمتفوقة في دراستها، والمتحملة لصعاب الحياة. فيروزة: هو حجر كريم لونه أزرق فاتح يدخل في صناعة الحلي الثمينة، ويُطلق على الفتاة التي تتميز بجمالها الأخاذ الذي يجعل كل من حولها يلتفت إليها.

هو حجر كريم لونه أزرق فاتح يدخل في صناعة الحلي الثمينة، ويُطلق على الفتاة التي تتميز بجمالها الأخاذ الذي يجعل كل من حولها يلتفت إليها. فياضة: اسم عربي الأصل يعني الفتاة الكريمة، وهو مؤنث لاسم فياض الذي يُطلق على الذكور.

اسم عربي الأصل يعني الفتاة الكريمة، وهو مؤنث لاسم فياض الذي يُطلق على الذكور. فايزان: هو اسم أصله عربي مأخوذ من فائزة أو فايزة كما يطلق عليه البعض، وهو يعني الفالحة والحائزة على المراتب العليا.

هو اسم أصله عربي مأخوذ من فائزة أو فايزة كما يطلق عليه البعض، وهو يعني الفالحة والحائزة على المراتب العليا. فاطمة: هو اسم عربي جليل سُميت به ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الفتاة التي تفطم نفسها من الملذات وتتجنب الوقوع في المعاصي.

أسماء بنات بحرف الفاء وردت في القرآن

يحب معظم الآباء والأمهات تسمية بناتهم بأسماء وردت في القرآن الكريم تبركًا بها، وفي هذا الصدد سنطلعك على أفضل أسماء بنات إسلامية وردت في القرآن الكريم في الآتي:

فردوس: هو اسم عربي الأصل يعني الحديقة أو البستان وأعلى منزلة في الجنة، وهو يطلق على الفتاة التي تتميز بابتسامتها الساحرة، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا"

هو اسم عربي الأصل يعني الحديقة أو البستان وأعلى منزلة في الجنة، وهو يطلق على الفتاة التي تتميز بابتسامتها الساحرة، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا" فرقان: من أجمل أسماء بنات بحرف الفاء من القرآن الكريم هو اسم فرقان، والذي يعني البرهان والحجة، وهو يُطلق على كتاب الله العزيز، فقد ورد في قوله تعالى: "مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ".

من أجمل أسماء بنات بحرف الفاء من القرآن الكريم هو اسم فرقان، والذي يعني البرهان والحجة، وهو يُطلق على كتاب الله العزيز، فقد ورد في قوله تعالى: "مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ". فرات: يعني المياه العذبة، وهو اسم من أسماء الأنهار، وقد ذُكر في قوله تعالى في سورة الفرقان: "وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا".

يعني المياه العذبة، وهو اسم من أسماء الأنهار، وقد ذُكر في قوله تعالى في سورة الفرقان: "وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا". فداء: اسم عربي معناه الإنقاذ والتضحية بالنفس من أجل الآخرين، وقد ورد في قوله تعالى في سورة محمد: "فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا".

اسم عربي معناه الإنقاذ والتضحية بالنفس من أجل الآخرين، وقد ورد في قوله تعالى في سورة محمد: "فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا". فجر: من أجمل أسماء بنات بحرف الفاء من ثلاث حروف هو اسم فجر الذي يعني ضوء الصباح، والذي يزيده جمالاً فوق جماله وروده في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر".

من أجمل أسماء بنات بحرف الفاء من ثلاث حروف هو اسم فجر الذي يعني ضوء الصباح، والذي يزيده جمالاً فوق جماله وروده في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر". فلك: يعني مدار الكواكب في السماء، وقد ورد هذا الاسم في سورة يس؛ إذ يقول الله تعالى: "كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ".

يعني مدار الكواكب في السماء، وقد ورد هذا الاسم في سورة يس؛ إذ يقول الله تعالى: "كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ". فوز: اسم قرآني معناه الانتصار، فقد ورد في قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ".

اسم قرآني معناه الانتصار، فقد ورد في قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ". فضة: هو عنصر من العناصر الثمينة التي تدخل في صناعة الحلي للنساء، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا".

هو عنصر من العناصر الثمينة التي تدخل في صناعة الحلي للنساء، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا". فرح: معناه السرور والانشراح، وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ".

أسماء بنات بحرف الفاء تركية

يفضل العديد من الآباء والأمهات إطلاق أجمل أسماء البنات غير العربية على أطفالهم، وبالأخص الأسماء التركية التي انتشرت تسميتها في الدول العربية مؤخرًا، ولهذا سنعرض أسماء بنات بحرف الفاء تركية في التالي:

فريحة: هي الفتاة كثيرة السعادة والابتهاج، وهي التي تبالغ في الضحك، وفي الحقيقة هو اسم عربي الأصل، ولكن يسمونه في تركيا.

هي الفتاة كثيرة السعادة والابتهاج، وهي التي تبالغ في الضحك، وفي الحقيقة هو اسم عربي الأصل، ولكن يسمونه في تركيا. فيدان: هو اسم تركي مؤنث يعني الشتلة أو الشجيرة، وهو اسم نادر غير شائع استخدامه في العديد من البلدان.

هو اسم تركي مؤنث يعني الشتلة أو الشجيرة، وهو اسم نادر غير شائع استخدامه في العديد من البلدان. فرايه: هو اسم تركي يعني ضوء القمر.

هو اسم تركي يعني ضوء القمر. فراي: هو اسم يضاهي الاسم الذي يسبقه في رقته، حيث يعني القمر الساطع.

هو اسم يضاهي الاسم الذي يسبقه في رقته، حيث يعني القمر الساطع. فيمان: هو اسم يطلق على الفتاة ناضجة الأخلاق.

هو اسم يطلق على الفتاة ناضجة الأخلاق. فويلا: هو اسم زهرة صفراء اللون.

هو اسم زهرة صفراء اللون. فيجن: اسم معناه رقيق للغاية؛ إذ يعني باقة الزهور.

أسماء بنات بحرف الفاء مركبة

يحب العديد من الأشخاص الأسماء المركبة، خاصة وإن كانت تحمل معنى رقيقًا، ولعل أسماء البنات التي تبدأ بحرف الفاء هي أسماء بنات من 4 حروف تحمل معاني محببة إلى النفس، والتي تتمثل في الآتي:

فاتنة الإحساس.

فاتنة الروح.

فاتنة الألباب.

فائزة الجنة.

فاتنة القلب.

أسماء بنات بحرف الفاء قديمة

يعشق بعض الآباء والأمهات الأسماء الكلاسيكية التي تذكرهم بأعز أشخاص لديهم، ولهذا يميلون إلى تسمية بناتهم بهذه الأسماء التي تبدأ بحرف الفاء، والتي يمكن عرضها في التالي:

فهمية: هو اسم عربي مؤنث معناه الفتاة سريعة الفهم والاستيعاب والتي تدرك خفايا الأمور، ومن صفاتها أنها منظمة إلى حد كبير، وتمتلك شخصية جريئة.

هو اسم عربي مؤنث معناه الفتاة سريعة الفهم والاستيعاب والتي تدرك خفايا الأمور، ومن صفاتها أنها منظمة إلى حد كبير، وتمتلك شخصية جريئة. فصيحة: هي الفتاة التي تجيد التحدث باللغة، فلسانها قويم ولا تلحن أبدًا.

هي الفتاة التي تجيد التحدث باللغة، فلسانها قويم ولا تلحن أبدًا. فازية: هي الفتاة التي ترغب في البحث عن حقيقة الأمور.

هي الفتاة التي ترغب في البحث عن حقيقة الأمور. فوزية: هو اسم مُشتق من فوز، ويعني النجاح.

هو اسم مُشتق من فوز، ويعني النجاح. فاتن: اسم أصله عربي معناه المرأة الساحرة التي تجذب أنظار الآخرين أينما ذهبت.

اسم أصله عربي معناه المرأة الساحرة التي تجذب أنظار الآخرين أينما ذهبت. فتحية: هو اسم عربي مُشتق من الفتح، وهو يعني الانتصار والرزق والخير الوفير.

هو اسم عربي مُشتق من الفتح، وهو يعني الانتصار والرزق والخير الوفير. فاغية: يعني زهر الحناء في الأصل، ويُطلق على الفتاة طيبة الرائحة.

يعني زهر الحناء في الأصل، ويُطلق على الفتاة طيبة الرائحة. فرحانة: يُطلق على الفتاة المستبشرة السعيدة دائمًا.

يُطلق على الفتاة المستبشرة السعيدة دائمًا. فكيهة: يعني الفتاة المرحة الضحوك طيبة النفس.

يعني الفتاة المرحة الضحوك طيبة النفس. فضيلة: هي السيدة رفيعة المقام لها فضل على من حولها.

هي السيدة رفيعة المقام لها فضل على من حولها. فاطنة: هو مذكر لاسم فاطن، وهو يعني الفتاة الماهرة والحاذقة حادة العقل سريعة الفهم، فهي تعرف كل ما يدور حولها.

هو مذكر لاسم فاطن، وهو يعني الفتاة الماهرة والحاذقة حادة العقل سريعة الفهم، فهي تعرف كل ما يدور حولها. فكرية: هو اسم عربي مؤنث معناه الفتاة التي تعمل عقلها في كل شيء.

هو اسم عربي مؤنث معناه الفتاة التي تعمل عقلها في كل شيء. فادية: هي الفتاة التي تضحي بروحها من أجل من تحبهم، وهو اسم عربي الأصل.

أسماء بنات بحرف الفاء أجنبية

يُقال إن أجمل الأسماء هي أسماء بنات من ثلاث حروف لأنها سهلة النطق وغالبًا ما يكون معناها بديع، وعلى الرغم من ذلك فإنه يوجد العديد من أسماء البنات الأجنبية ذات الأحرف الكثيرة، ولكن معناها في غاية الرقي، وهي:

فاريل: هو اسم من أصل أيرلندي مؤنث جديد، ومعناه الفتاة الشجاعة التي لا تخشى شيئًا في الحياة.

هو اسم من أصل أيرلندي مؤنث جديد، ومعناه الفتاة الشجاعة التي لا تخشى شيئًا في الحياة. فلورا: اسم أصله يوناني، ويعني الزهرة المتفتحة، حيث إنه مُشتق من كلمة (Flower) باللغة الإنجليزية، أي بمعنى زهرة.

اسم أصله يوناني، ويعني الزهرة المتفتحة، حيث إنه مُشتق من كلمة (Flower) باللغة الإنجليزية، أي بمعنى زهرة. فيرا: هو اسم من أصل هندي يُطلق على الفتيات التي تتسم بالقوة والشجاعة.

هو اسم من أصل هندي يُطلق على الفتيات التي تتسم بالقوة والشجاعة. فلورينا: اسم مؤنث من أصل فرنسي يعني الوردة أو الزهرة، وهو اسم شائع الاستخدام في العديد من الدول.

اسم مؤنث من أصل فرنسي يعني الوردة أو الزهرة، وهو اسم شائع الاستخدام في العديد من الدول. فيفيان: هو اسم لاتيني مؤنث، ويعني النمو والعيش، وهو يُطلق علي الفتاة رقيقة القلب؛ لذا نجده منتشرًا منذ القدم.

هو اسم لاتيني مؤنث، ويعني النمو والعيش، وهو يُطلق علي الفتاة رقيقة القلب؛ لذا نجده منتشرًا منذ القدم. فيلار: يعتبر من أجمل أسماء البنات الأجنبية الجديدة على الإطلاق، حيث يعني الفتاة المساندة والداعمة لمن حولها، وهي من يُعتمد عليها في الأزمات.

يعتبر من أجمل أسماء البنات الأجنبية الجديدة على الإطلاق، حيث يعني الفتاة المساندة والداعمة لمن حولها، وهي من يُعتمد عليها في الأزمات. فينان: اسم مؤنث أصله أيرلندي جديد وغير منتشر، ويعني الفتاة العادلة.

اسم مؤنث أصله أيرلندي جديد وغير منتشر، ويعني الفتاة العادلة. فينا: اسم رائع من أصل أسكتلندي سهل النطق، ويعني الصديقة أو الحبيبة.

اسم رائع من أصل أسكتلندي سهل النطق، ويعني الصديقة أو الحبيبة. فيريا: هو اسم مؤنث نرويجي قديم ومع ذلك فهو غير منتشر، ومعناه الفتاة النبيلة.

هو اسم مؤنث نرويجي قديم ومع ذلك فهو غير منتشر، ومعناه الفتاة النبيلة. فلورين: اسم أصله فرنسي ذو معنى رقيق، حيث يعني الأزهار.

اسم أصله فرنسي ذو معنى رقيق، حيث يعني الأزهار. فريدي: هو اسم ألماني مشترك يُطلق على الذكور والإناث، وهو شائع الاستخدام في الدول الغربية كافة، ومعناه الحاكم السلمي.

هو اسم ألماني مشترك يُطلق على الذكور والإناث، وهو شائع الاستخدام في الدول الغربية كافة، ومعناه الحاكم السلمي. فرزانة: هو اسم يُطلق على الفتاة العاقلة سديدة الرأي، وهو من أصل فارسي وغير شائع الاستخدام.

هو اسم يُطلق على الفتاة العاقلة سديدة الرأي، وهو من أصل فارسي وغير شائع الاستخدام. فايا: اسم جميل للغاية أصله سرياني مًشتق من كلمة فايوتا، والتي تعني الجمال، وفايا يعني الفتاة فائقة الجمال.

اسم جميل للغاية أصله سرياني مًشتق من كلمة فايوتا، والتي تعني الجمال، وفايا يعني الفتاة فائقة الجمال. فياميتا: اسم أصله إيطالي مؤنث، وهو من الأسماء الجديدة غير المنتشرة في دول عديدة، ومعناه اللهب الصغير.

أسماء بنات بحرف الفاء مسيحية

يمكنك الاطلاع على أفضل أسماء البنات بحرف الفاء المسيحية ومعانيها، ومعظمها أسماء بنات من 5 حروف في القائمة التالية:

فيان: هو اسم رقيق معناه الفتاة المحبة الحانية.

هو اسم رقيق معناه الفتاة المحبة الحانية. فانيسا: اسم مميز من أصل يوناني رائج في العديد من البلدان الغربية، ولكنه نادر في الدول العربية، ومعناه الفراشة.

اسم مميز من أصل يوناني رائج في العديد من البلدان الغربية، ولكنه نادر في الدول العربية، ومعناه الفراشة. فيدلين: اسم فرنسي جديد ومعناه مميز، حيث يعني الفتاة المخلصة.

اسم فرنسي جديد ومعناه مميز، حيث يعني الفتاة المخلصة. فيرمين: اسم فرنسي يعني الفتاة القوية.

اسم فرنسي يعني الفتاة القوية. فيوليت: هو اسم فارسي من الأسماء ذات المعاني المحببة لقلب عشاق اللون الأرجواني، حيث يعني اللون الأرجواني.

هو اسم فارسي من الأسماء ذات المعاني المحببة لقلب عشاق اللون الأرجواني، حيث يعني اللون الأرجواني. فيدرا: اسم أصله يوني يُطلق على الإناث، ويعني السطوع أو الضوء.

اسم أصله يوني يُطلق على الإناث، ويعني السطوع أو الضوء. فيانا: اسم أيرلندي يعني الفتاة البيضاء أي النقية والطاهرة.

اسم أيرلندي يعني الفتاة البيضاء أي النقية والطاهرة. فيدورا: هو اسم مُشتق من الاسم اليوناني تيدورا، ويعني الهدية التي يهبنا الله بها.

هو اسم مُشتق من الاسم اليوناني تيدورا، ويعني الهدية التي يهبنا الله بها. فينوالا: يعني النقاء والأخلاق العظيمة.

يعني النقاء والأخلاق العظيمة. فينلي: اسم أسكتلندي مؤنث جديد يعني البطلة العادلة.

أسماء بنات بحرف الفاء نادرة

هناك بعض الناس الذين يعشقون أن تكون ممتلكاتهم نادرة، فهم يحبون التميز في كل شيء، ولهذا يبحثون عن أسماء نادرة لبناتهم ليسمونهن بها، ويمكن عرض هذه الأسماء ومعناها في التالي:

فدن: اسم عربي يعني القصر المشيد، وجمعه أفدان.

اسم عربي يعني القصر المشيد، وجمعه أفدان. فضول: يعني الفتاة التي لديها حب استطلاع لكل ما حولها.

يعني الفتاة التي لديها حب استطلاع لكل ما حولها. فضية: مشتق من الفضة، وهي الفتاة التي تبرق كاللجين.

مشتق من الفضة، وهي الفتاة التي تبرق كاللجين. فاتحة: هي بداية كل شيء.

هي بداية كل شيء. فسيل: هو الجزء الذي يؤخذ من النخلة أو الشجرة ويتم غرسه في مكان آخر من التربة، فهو ما يفصل بين التربة والنبات.

هو الجزء الذي يؤخذ من النخلة أو الشجرة ويتم غرسه في مكان آخر من التربة، فهو ما يفصل بين التربة والنبات. فهدة: مذكرها فهد، وهو يُطلق على الأنثى السريعة والذكية.

مذكرها فهد، وهو يُطلق على الأنثى السريعة والذكية. فايقة: يعني الفتاة المتفوقة في كل شيء.

يعني الفتاة المتفوقة في كل شيء. فصاح: يعني الفتاة التي لديها لسان فصيح لا يلحن في اللغة.

يعني الفتاة التي لديها لسان فصيح لا يلحن في اللغة. فادا: هو اسم ألماني مؤنث ونادر معناه الحاكمة الشهيرة كثيرة الانفتاح على الثقافات كافة.

هناك سحر عجيب يخص أسماء بنات بحرف الفاء والعين وإن كان حرف الفاء أحب من العين إلى نفوس الآباء والأمهات الذين يرغبون في تسمية بناتهم بأسماء مميزة وذات معاني راقية في الوقت نفسه، ولهذا عرضنا في مقال اليوم أسماء البنات العربية القديمة والجديدة والأجنبية والتركية والإسلامية والمسيحية والمركبة والنادرة التي تبدأ بحرف الفاء.