أسماء بنات بحرف القاف حلوة ومعانيها راقية

عندما تدخل إلى متصفح جوجل للبحث عن أسماء بنات بحرف القاف سوف تفاجئ من كم الأسماء البادئة بحرف ق في قاموس لغتنا العربية، وبما أننا نعيش الآن انفتاح على الثقافات الأخرى ستجد الكثير من الأسماء المستوحاة من تلك الثقافات، لذلك قد تسمع اسم غريب غير معروف وبالبحث عن معناه تجد أن أصله أجنبي أو تركي مثلًا، من أجل هذا حرصنا على أن نذكر كل اسم منهم مرفق معه معناه.

أسماء بنات بحرف القاف إسلامية

إن أسماء بنات بحرف القاف من القرآن والمستوحاة من ديننا الإسلامي ليست بالكثيرة ولكنك ستجد بالفعل أسماء بنات إسلامية بحرف ق وهي لطيفة في معناها بالمناسبة، ومثال ذلك ما يلي:

قطوف : سمعنا الاسم في آية كريمة قيل فيها قطوف دانية، ومعناه فروع الشجر المليئة بالثمار الطيبة في الجنة.

: سمعنا الاسم في آية كريمة قيل فيها قطوف دانية، ومعناه فروع الشجر المليئة بالثمار الطيبة في الجنة. قمر : بينما هذا الاسم كان ولا زال منتشر بقوة، حيث يطلق على الفتاة بيضاء البشرة، والتي في جمالها تشبه القمر ليلة تمامه.

: بينما هذا الاسم كان ولا زال منتشر بقوة، حيث يطلق على الفتاة بيضاء البشرة، والتي في جمالها تشبه القمر ليلة تمامه. قرة : ذُكر الاسم في آية مرفقًا مع لفظ عين، ومعناه ما يسر العين، ويرضي القلب.

: ذُكر الاسم في آية مرفقًا مع لفظ عين، ومعناه ما يسر العين، ويرضي القلب. قدسية : اسم غير شائع، ولكنه يعني الفتاة التي تتقرب لله حبًا فيه، ورغبةً في طاعته، ونيل رضاه تعالى.

: اسم غير شائع، ولكنه يعني الفتاة التي تتقرب لله حبًا فيه، ورغبةً في طاعته، ونيل رضاه تعالى. قنوت : يقال أن هذا اللفظ يعني التواضع، وهو يناسب في الاستخدام الإناث أكثر من الذكور.

: يقال أن هذا اللفظ يعني التواضع، وهو يناسب في الاستخدام الإناث أكثر من الذكور. قسمة : وهي لفظ يعني النصيب أو قضاء الله الذي قسمه لكل عبد من عباده.

: وهي لفظ يعني النصيب أو قضاء الله الذي قسمه لكل عبد من عباده. قانتة : ومعناه السيدة التي تكرث معظم وقتها لعبادة الله، وتحب السجود له وأداء ما عليها من طاعات حبًا في خالقها.

: ومعناه السيدة التي تكرث معظم وقتها لعبادة الله، وتحب السجود له وأداء ما عليها من طاعات حبًا في خالقها. قريش : من الأسماء التي ذُكرت في القرآن وهو اسم قبيلة ينتمي إليها رسولنا الكريم في مكة، ويقال أنه هناك فتيات سُمين بهذا الاسم في بلادنا العربية.

: من الأسماء التي ذُكرت في القرآن وهو اسم قبيلة ينتمي إليها رسولنا الكريم في مكة، ويقال أنه هناك فتيات سُمين بهذا الاسم في بلادنا العربية. قطاف : وهو يعني الموعد المناسب لقطف الثمار بعد نضجها.

: وهو يعني الموعد المناسب لقطف الثمار بعد نضجها. قمطرير: يقال أنه اسم يتسمى به الرجال والنساء، ومعناه عابس الوجه.

أسماء بنات بحرف القاف عربية قديمة

إن كنت تبحث عن أسماء بنات بالقاف، على أن تكون فخمة وتحمل معنى في ذاتها فريد غير شائع، فهناك أسماء بنات من 5 حروف أو أقل من بينها الآتي:

قطر الندى : اسم أميرة ذكرت في كتب التاريخ القديمة، ومعنى اسمها القطرات التي تنزل من السماء في الصباح الباكر على أوراق الشجر.

: اسم أميرة ذكرت في كتب التاريخ القديمة، ومعنى اسمها القطرات التي تنزل من السماء في الصباح الباكر على أوراق الشجر. قدرية : اسم قديم ومعناه الفتاة التي تملك من العزم والإرادة ما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في الحياة.

: اسم قديم ومعناه الفتاة التي تملك من العزم والإرادة ما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في الحياة. قهرمانة : من الأسماء التي شاعت قديمًا، ومعناه ربة المنزل، أو السيدة المدبرة في منزلها.

: من الأسماء التي شاعت قديمًا، ومعناه ربة المنزل، أو السيدة المدبرة في منزلها. قريرة : لم يستخدم بكثرة، لكن هذا الاسم يعني الفتاة التي تتمتع بحياة هادئة مستقرة.

: لم يستخدم بكثرة، لكن هذا الاسم يعني الفتاة التي تتمتع بحياة هادئة مستقرة. قصواء : ومعناه الفتاة شديدة البعد، ومذكرها أقصى.

: ومعناه الفتاة شديدة البعد، ومذكرها أقصى. قوت القلوب : اسم مركب عُرف قديمًا ومعناه ما يقتات عليه القلب ويتغذى عليه.

: اسم مركب عُرف قديمًا ومعناه ما يقتات عليه القلب ويتغذى عليه. قاهرة : ومعناه الفتاة القوية التي تتعامل بصرامة مع أعدائها فتنتصر عليهم بسهولة.

: ومعناه الفتاة القوية التي تتعامل بصرامة مع أعدائها فتنتصر عليهم بسهولة. قدس: من الأسماء اللطيفة ذات اللفظ الخفيف، وهو اسم مدينة القدس بفلسطين.

أسماء فتيات بحرف القاف جديدة وراقية

اعتدنا في أيامنا هذه أن نسمع أسماء لم نسمعها من قبل، حتى أن هناك أسماء للبنات بحرف القاف لفظه يكاد يكون غريب، لكنه في ذات الوقت يُصنف على أنه اسم من أسماء بنات حلوين ومبتكر، ومن بين ذلك الآتي:

قبساء : قيل أن هذا الاسم تم اشتقاقه من قبس ومعناه شعلة من النار.

: قيل أن هذا الاسم تم اشتقاقه من قبس ومعناه شعلة من النار. قمراء : اسم يطلق على الفتاة باهرة الجمال، ويعني أيضًا الليلة التي أذهب نور القمر وحشة ظلمتها.

: اسم يطلق على الفتاة باهرة الجمال، ويعني أيضًا الليلة التي أذهب نور القمر وحشة ظلمتها. قلوب : اسم جمع، مفرده قلب، وهو يعني الأفئدة، وهي أهم عضو في الجسد، وهو يرمز للعاطفة.

: اسم جمع، مفرده قلب، وهو يعني الأفئدة، وهي أهم عضو في الجسد، وهو يرمز للعاطفة. قدوة : غير منتشر، ولكنه يناسب تسمية الذكور والإناث على حد سواء، ومعناه الشخص الذي يمثل النموذج الجيد للآخرين كي يقتدوا به، حتى يصبحوا مثله.

: غير منتشر، ولكنه يناسب تسمية الذكور والإناث على حد سواء، ومعناه الشخص الذي يمثل النموذج الجيد للآخرين كي يقتدوا به، حتى يصبحوا مثله. قمرة : مأخوذ من لفظ قمر، وله نفس معناه ومعناه الفتاة باهرة الحسن.

: مأخوذ من لفظ قمر، وله نفس معناه ومعناه الفتاة باهرة الحسن. قمرية : اسم آخر مستوحى من لفظ قمر، وله نفس المعنى كذلك.

: اسم آخر مستوحى من لفظ قمر، وله نفس المعنى كذلك. قانعة : اسم غير معروف، ومعناه الفتاة الطيبة الخلق، التي ترضى بأقل القليل، وقيل أنها الخادمة.

: اسم غير معروف، ومعناه الفتاة الطيبة الخلق، التي ترضى بأقل القليل، وقيل أنها الخادمة. قدا : اسم جديد وغير منتشر، ومعناه الاقتراب بسرعة مهولة.

: اسم جديد وغير منتشر، ومعناه الاقتراب بسرعة مهولة. قوت : معناه ما يتناوله الشخص من غذاء كي يعيش، وقيل أنه السيدة ذات الطبيعة الهادئة المطيعة.

: معناه ما يتناوله الشخص من غذاء كي يعيش، وقيل أنه السيدة ذات الطبيعة الهادئة المطيعة. قدر: وهو اسم خفيف من أسماء بنات من ثلاث حروف ومعناه النصيب الذي كتبه الله علينا.

أسماء بنات بحرف القاف نادرة

من النادر حقًا أن تستخدم أسماء بنات بحرف ق غير مستخدمة من قبل، لكن على الرغم من ذلك مثل تلك الأسماء تستهوي بعض الناس، لذلك جمعنا لكم بعض الأسماء التي تتوفر بها تلك الصفات النادرة، وهم مثل:

قزحية : هو اسم قبيلة عربية، وتتصف الفتاة التي تُسمى به بشدة تهذيبها، وأدبها مع الآخرين.

: هو اسم قبيلة عربية، وتتصف الفتاة التي تُسمى به بشدة تهذيبها، وأدبها مع الآخرين. قويمة : ومعناه الفتاة التي تقوم بفعل الشيء باعتدال، ويقال أنها السيدة ذات القامة الممشوقة.

: ومعناه الفتاة التي تقوم بفعل الشيء باعتدال، ويقال أنها السيدة ذات القامة الممشوقة. قطام : اسم غير شائع، ونادرًا ما تجد فتاة تسمى به، ومعناه الصقر.

: اسم غير شائع، ونادرًا ما تجد فتاة تسمى به، ومعناه الصقر. قيتادة : اسم غير معروف وهو يرمز للوردة التي تبرز أشواكها.

: اسم غير معروف وهو يرمز للوردة التي تبرز أشواكها. قرى : وهو اسم نادر، ومعناه نجاح الشخص في جمع ما يرغب.

: وهو اسم نادر، ومعناه نجاح الشخص في جمع ما يرغب. قوة : وهو يشير إلى قوة الشخص ومقدرته على فعل ما يرغب، وهو اسم يناسب الفتيات لكنه غير شائع.

: وهو يشير إلى قوة الشخص ومقدرته على فعل ما يرغب، وهو اسم يناسب الفتيات لكنه غير شائع. قسامة: ومعناه السيدة باهرة الجمال، التي ليس لها شبيه في وسامتها.

أسماء بنات بحرف القاف أجنبية

أحيانًا يفضل البعض أن يختاروا أسماء بنات من 4 حروف أو أقل أو أكثر من أصول أجنبية، حتى تتسمى ابنته الحيبية باسم غير مكرر، ولا يستخدم إلا نادرًا، ومن أمثلة الأسماء التي تبدأ بالقاف دون أن يكون لها أصول عربية ما يلي:

قانديا : من الأسماء ذات الأصول اليونانية، ومعناه الفتاة ذات البشرة الحليبية، ناصعة البياض.

: من الأسماء ذات الأصول اليونانية، ومعناه الفتاة ذات البشرة الحليبية، ناصعة البياض. قداس : اسم يعبر عن الصلاة في الدين المسيحي، وهناك من الفتيات من تسمين بهذا الاسم.

: اسم يعبر عن الصلاة في الدين المسيحي، وهناك من الفتيات من تسمين بهذا الاسم. قاوري: من الأسماء الهندية للبنات، ومعناه الفتاة الذهبية.

كما سبق وعرضنا فإن أسماء بنات بحرف القاف ليست بالقليلة، وهذا ما ذكرناه بالأدلة القاطعة، فإن كنت تريد أن تمنح ابنتك اسم يليق بها عليك أن تتروى عند الاختيار، ثم يجب أن تتأكد أن الاسم لا يحمل معنى لا يناسب الدين ولا طبيعتنا الشرقية، ثم قم باختياره بعد التأكد تمامًا من أن المعنى على نفس قدر لطافة اللفظ.