أسماء بنات قديمة | أكثر من 100 اسم ذات معنى جميل

على الرغم من الفرحة الشديدة التي يشعر بها الوالدين بمجرد معرفة نوع الجنين؛ إلا أن الحيرة تُسيطر عليهما بسبب اختيار الاسم المناسب بل الأفضل للجنين، إذا كنتِ حامل في بنت وتبحثين عن أسماء بنات قديمة ذات معنى جميل ومميز، يُمكنك متابعة قراءة السطور التالية التي تُوضح قائمة شاملة بكافة الأسماء من الجيل القديم مع شرح تفصيلي للمعنى، لذا تابع معنا.

أسماء بنات قديمة

هل تتوقع وتحاول اختيار اسم لطفلتك الجميلة؟! مع وجود آلاف الأسماء للاختيار من بينها قد تبدو المهمة مُربكة للغاية، إذا كنت تريد أن يكون لطفلك اسم ستعتز به إلى الأبد، قد يكون أفضل شيء تفعله هو اختيار اسم له معنى، هناك خيارات لا حصر لها للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بأفضل أسماء بنات عربية قديمة ذات مغزى، ولدينا أكثر من 100 اقتراحًا يُمكنك الاختيار من بينها.

أسماء بنات قديمة بحرف الألف

مثل العديد من الثقافات حول العالم، غالبًا ما تُشير أسماء بنات قديمة إلى الصفات أو الخصائص الشخصية التي يرغب فيها الوالدين لأميرتهم المستقبلية، من صفات الجمال الجسدي إلى الجمال المعنوي، هذه بعض من أجمل الخيارات:

أديبة: وهذا الاسم يُشير إلى الكمال في الأدب وامتلاك الأخلاق والمثل العليا.

وهذا الاسم يُشير إلى الكمال في الأدب وامتلاك الأخلاق والمثل العليا. أشواق: من أشهر أسماء بنات قديمة مصرية التي أحبها الكثيرون منذ القدم خاصةً وأنها تعني الحنين والشوق.

من أشهر أسماء بنات قديمة مصرية التي أحبها الكثيرون منذ القدم خاصةً وأنها تعني الحنين والشوق. ابتسام: إذا كنت تُريد اسم يدل على التفاؤل والفرحة، فهذا أفضل أسماء بنات التي تعني الضحك الخفيف بدون صوت عالي.

إذا كنت تُريد اسم يدل على التفاؤل والفرحة، فهذا أفضل أسماء بنات التي تعني الضحك الخفيف بدون صوت عالي. ابتهاج: اسم يدل على البهجة والفرحة.

اسم يدل على البهجة والفرحة. آمال: من الأسماء العربية التي تُعبر عن الطموح والمستقبل الباهر.

من الأسماء العربية التي تُعبر عن الطموح والمستقبل الباهر. ابتهال: إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قديمة إسلامية لطفلتك المحبوبة، هذا الاسم يعني الدعاء والتقرب من الله عز وجل.

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قديمة إسلامية لطفلتك المحبوبة، هذا الاسم يعني الدعاء والتقرب من الله عز وجل. إبراق: من الأسماء التي أُطلقت في الجيل القديم على الفتيات والتي تُشير إلى البرق الشديد بقوته.

من الأسماء التي أُطلقت في الجيل القديم على الفتيات والتي تُشير إلى البرق الشديد بقوته. أبية: أُطلق هذا الاسم قديمًا على الفتيات كرمز للقوة ورفض الإهانة والظلم.

أُطلق هذا الاسم قديمًا على الفتيات كرمز للقوة ورفض الإهانة والظلم. آثار: من أسماء بنات قديمة مصرية التي تعني الاستمرار ووجود علامات على ما تبقى من شيء ما.

من أسماء بنات قديمة مصرية التي تعني الاستمرار ووجود علامات على ما تبقى من شيء ما. إيناس: من الأسماء ذات معنى جميل التي تُشير إلى الأنس والألفة والسكن، هذا الاسم يمنحك الشعور بالطمأنينة.

من الأسماء ذات معنى جميل التي تُشير إلى الأنس والألفة والسكن، هذا الاسم يمنحك الشعور بالطمأنينة. إجلال: يُشير معنى هذا الاسم إلى التعظيم والاحترام والوقار، ولهذا كان يُفضله الكثير من الآباء في الأجيال السابقة.

يُشير معنى هذا الاسم إلى التعظيم والاحترام والوقار، ولهذا كان يُفضله الكثير من الآباء في الأجيال السابقة. أجوان: يعني الخليج الصغير وهو يعتبر من اشهر أسماء بنات قديمة سعودية.

يعني الخليج الصغير وهو يعتبر من اشهر أسماء بنات قديمة سعودية. أثير: يرمز لبريق السيف وجوهرته.

يرمز لبريق السيف وجوهرته. أمينة: تُشير إلى الوفاء والمحبة الشديدة، وصاحبة هذا الاسم لديها قدرة رائعة على حفظ الأسرار والأمانة.

تُشير إلى الوفاء والمحبة الشديدة، وصاحبة هذا الاسم لديها قدرة رائعة على حفظ الأسرار والأمانة. العنود: صاحبة هذا الاسم تتمتع بشخصية عنيدة وقوية.

صاحبة هذا الاسم تتمتع بشخصية عنيدة وقوية. أفنان: المكانة الرفيعة والسمو، كما أنه من الأسماء المذكورة في القرآن.

أسماء بنات قديمة بحرف التاء

هذه أسماء بنات قديمة إسلامية مستوحى بعضها من الآيات القرآنية، هذه الأسماء الرائعة هي اختيارات مثالية للآباء الذين يتطلعون إلى إضافة إحساس بالإيمان والتقوى إلى اسم طفلتهم:

تسبيح: هل تبحث عن أسماء بنات قديمة إسلامية، هذا الاسم من الأسماء الرائعة التي ذُكرت في القرآن الكريم وتعني ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده

هل تبحث عن أسماء بنات قديمة إسلامية، هذا الاسم من الأسماء الرائعة التي ذُكرت في القرآن الكريم وتعني ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده تقوى: يعني الخوف من ارتكاب المعاصي والذنوب بدافع تقوى الله في كل تصرف، كما أنه ذُكر كثيرًا في آيات القرآن الكريم.

يعني الخوف من ارتكاب المعاصي والذنوب بدافع تقوى الله في كل تصرف، كما أنه ذُكر كثيرًا في آيات القرآن الكريم. ترانيم: يُشير هذا الاسم الجميل إلى الذكر الجميل لأهل الجنة والصوت العذب، لذا هو من الأسماء الإسلامية المميزة.

يُشير هذا الاسم الجميل إلى الذكر الجميل لأهل الجنة والصوت العذب، لذا هو من الأسماء الإسلامية المميزة. تبراء: معنى هذا الاسم في المعجم العربي ناقة جميلة ذات مظهر ولون مميز، ويُعتبر من أسماء بنات قديمة ونادرة التي لفتت انتباه العديد من الأشخاص قديمًا.

معنى هذا الاسم في المعجم العربي ناقة جميلة ذات مظهر ولون مميز، ويُعتبر من أسماء بنات قديمة ونادرة التي لفتت انتباه العديد من الأشخاص قديمًا. تمورة: وهو عرين الأسد ويرمز إلى القوة والشجاعة والجرأة.

وهو عرين الأسد ويرمز إلى القوة والشجاعة والجرأة. تواد : يُعد هذا الاسم من الأسماء النادرة الغير منتشرة، لكنه يمتاز بالمعنى الجميل فهو يعني الفتاة التي يحب أن يتودد إليها الجميع.

: يُعد هذا الاسم من الأسماء النادرة الغير منتشرة، لكنه يمتاز بالمعنى الجميل فهو يعني الفتاة التي يحب أن يتودد إليها الجميع. توكل: أيضًا من أسماء بنات قديمة يعنى التوكل على الله واليقين بالله عز وجل والثقة برحمته وحسن الظن به.

أيضًا من أسماء بنات قديمة يعنى التوكل على الله واليقين بالله عز وجل والثقة برحمته وحسن الظن به. تسنيم: من الأسماء الإسلامية التي تُشير إلى عين الجنة التي يشرب منها المقربون من الله وذُكرت في القرآن الكريم.

من الأسماء الإسلامية التي تُشير إلى عين الجنة التي يشرب منها المقربون من الله وذُكرت في القرآن الكريم. تليدة: الشخصية الأبية القوية التي تتمتع بشخصية جذابة.

الشخصية الأبية القوية التي تتمتع بشخصية جذابة. تاتيانا: من الأسماء المميزة والمثالية جدًا للأميرة المستقبلية، هذا الاسم يرجع إلى الأصول الروسية.

من الأسماء المميزة والمثالية جدًا للأميرة المستقبلية، هذا الاسم يرجع إلى الأصول الروسية. تيماء: وهو المعنى المأخوذ من الصحراء بالشخصية الحادة.

أسماء بنات قديمة بحرف الراء

كل فتاة لديها القدرة على أن تكون قوية، وأن تُحقق أشياء عظيمة، إليك أفضل اختيارات أسماء بنات قديمة تبدا بحرف الراء التي نعتقد أنك ستحبها:

رغد: من أسماء بنات إسلامية التي تُشير إلى الرفاهية والاستمتاع بالحياة، ذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة البقرة، ويُعد من الأسماء المُفضلة لدى العديد من الأشخاص.

من أسماء بنات إسلامية التي تُشير إلى الرفاهية والاستمتاع بالحياة، ذُكر هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة البقرة، ويُعد من الأسماء المُفضلة لدى العديد من الأشخاص. رحمة: يعنى الرحمة التي يُنعم بها الله عز وجل على عباده، سعة الرزق والقدرة على العفو والتسامح مع الآخرين.

يعنى الرحمة التي يُنعم بها الله عز وجل على عباده، سعة الرزق والقدرة على العفو والتسامح مع الآخرين. روضة: من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكريم في سورة الروم وتُشير إلى المساحات الخضراء الواسعة المليئة بأنواع مختلفة من النباتات.

من الأسماء التي ذُكرت في القرآن الكريم في سورة الروم وتُشير إلى المساحات الخضراء الواسعة المليئة بأنواع مختلفة من النباتات. روح: إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قوية بحرف الراء، فقد يكون هذا الاختيار المناسب، خاصةً وأنه ورد في القرآن في سورة يُوسف، ويُشير إلى روح الإنسان والرحمة.

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قوية بحرف الراء، فقد يكون هذا الاختيار المناسب، خاصةً وأنه ورد في القرآن في سورة يُوسف، ويُشير إلى روح الإنسان والرحمة. رضوى: الاسم الذي أُطلق على جبل بالمدينة المنورة.

الاسم الذي أُطلق على جبل بالمدينة المنورة. رشيدة: أحد أجمل أسماء بنات قديمة مصرية والتي تعنى النضج والهدوء والرزانة في التعامل.

أحد أجمل أسماء بنات قديمة مصرية والتي تعنى النضج والهدوء والرزانة في التعامل. رباب: ومعناه في اللغة العربية السحابة البيضاء.

ومعناه في اللغة العربية السحابة البيضاء. رئيفة: يرمز إلى العطف والحنان والقلب المليء بالحب، لذا يُعد من الأسماء القديمة المميزة.

يرمز إلى العطف والحنان والقلب المليء بالحب، لذا يُعد من الأسماء القديمة المميزة. رمزية: تعني الرمز أو الإشارة إلى شيء ما.

تعني الرمز أو الإشارة إلى شيء ما. رئيسة: من الأسماء التي تتميز بمعناها الجميل حيث تُرمز إلى القدرة على تحمل المسئولية والقيادة.

من الأسماء التي تتميز بمعناها الجميل حيث تُرمز إلى القدرة على تحمل المسئولية والقيادة. رضا: من الأسماء الدينية التي تعني الاطمئنان والقبول بما قسمه الله عز وجل.

من الأسماء الدينية التي تعني الاطمئنان والقبول بما قسمه الله عز وجل. ريم: معناه في اللغة العربية الغزال الأبيض الناصع.

معناه في اللغة العربية الغزال الأبيض الناصع. رحاب: من أسماء البنات المعروفة في الأجيال السابقة وتعني المساحة الواسعة.

من أسماء البنات المعروفة في الأجيال السابقة وتعني المساحة الواسعة. ريتاج: يُقال أنه اسم باب الكعبة والبعض الآخر يقول أنه قفل الكعبة وهو من الأسماء المحببة المشهورة في السعودية.

يُقال أنه اسم باب الكعبة والبعض الآخر يقول أنه قفل الكعبة وهو من الأسماء المحببة المشهورة في السعودية. رودينا: ترمز إلى السحابة التي غطت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء.

ترمز إلى السحابة التي غطت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ريتال: حافظة القرآن الكريم التي تتمتع بقدرة رائعة على ترتيل القرآن وحفظه.

حافظة القرآن الكريم التي تتمتع بقدرة رائعة على ترتيل القرآن وحفظه. رامية: رامية السهام التي تُحارب الأعداء والشخصية التي تمتاز بالقوة والشجاعة.

رامية السهام التي تُحارب الأعداء والشخصية التي تمتاز بالقوة والشجاعة. رقية: وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. روز: من أشهر أسماء بنات قديمة أجنبية مميزة التي تعني الزهرة ورائحتها الجميلة الذكية.

أسماء بنات قديمة بحرف السين

قد يكون من الصعب العثور على هذا المعنى المثالي لاسم ابنتك، لكن هذه أسماء بنات قديمة مصرية بحرف السين لها معانيها العظيمة، اختر منها ما يُناسب طفلتك:

سدرة: من أجمل أسماء بنات قديمة إسلامية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النجم في قوله تعالى {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى}، ويُشير هذا الاسم إلى شجرة النبق التي تمتد جذورها من السماء السادسة إلى السماء السابعة.

من أجمل أسماء بنات قديمة إسلامية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النجم في قوله تعالى {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى}، ويُشير هذا الاسم إلى شجرة النبق التي تمتد جذورها من السماء السادسة إلى السماء السابعة. سندس: أيضًا من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن في سورة الإنسان في قوله تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}، وهو يرمز إلى أحد أنواع الحرير الموجود في الجنة.

أيضًا من الأسماء الدينية التي ذُكرت في القرآن في سورة الإنسان في قوله تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}، وهو يرمز إلى أحد أنواع الحرير الموجود في الجنة. سُنبلة: اُشتهر هذا الاسم كثيرًا في الأجيال القديمة، كما أنه ورد أيضًا في القرآن الكريم في سورة البقرة.

اُشتهر هذا الاسم كثيرًا في الأجيال القديمة، كما أنه ورد أيضًا في القرآن الكريم في سورة البقرة. سارة: اسم زوجة نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويعني هذا الاسم الأميرة المتوجة.

اسم زوجة نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويعني هذا الاسم الأميرة المتوجة. سحر: يُعد من الأسماء المميزة التي ترمز إلى الثلث الأخير من الليل.

يُعد من الأسماء المميزة التي ترمز إلى الثلث الأخير من الليل. سعاد: إذا كنت تبحث عن اسم قديم يبعث السرور والفرحة، هذا الاسم المناسب خاصةً وأنه يُشير إلى الفتاة المفعمة بالحيوية والنشاط.

إذا كنت تبحث عن اسم قديم يبعث السرور والفرحة، هذا الاسم المناسب خاصةً وأنه يُشير إلى الفتاة المفعمة بالحيوية والنشاط. سميرة: يأتي من التسامر أثناء الليل والتسلية والتي تستمتع برفقتها أينما وجدت.

يأتي من التسامر أثناء الليل والتسلية والتي تستمتع برفقتها أينما وجدت. سلوى: وهي الفتاة التي تهتم بمن حولها وتُحاول أن تُساعدهم في التغلب على الهموم والأحزان.

وهي الفتاة التي تهتم بمن حولها وتُحاول أن تُساعدهم في التغلب على الهموم والأحزان. سمية: من الأسماء القديمة المعروفة والتي ترمز إلى المعجزة التي قد تحدث في حياتك وتقلب كافة الموازين.

من الأسماء القديمة المعروفة والتي ترمز إلى المعجزة التي قد تحدث في حياتك وتقلب كافة الموازين. سكينة: اسم يبعث الراحة والأمان والسكن.

اسم يبعث الراحة والأمان والسكن. سنية: يُشير إلى المقام الرفيع والمكانة العالية ويُعد من أسماء بنات عربية قديمة.

يُشير إلى المقام الرفيع والمكانة العالية ويُعد من أسماء بنات عربية قديمة. سكرة: أحد أشهر أسماء بنات قديمة مصرية التي انتشرت في المناطق الريفية، وهو يرمز إلى الفتاة حلوة الطباع المُحببة للقلب.

أحد أشهر أسماء بنات قديمة مصرية التي انتشرت في المناطق الريفية، وهو يرمز إلى الفتاة حلوة الطباع المُحببة للقلب. سوسن: هو أحد أشهر الزهور ذات اللون الأزرق التي تتميز برائحة طيبة.

هو أحد أشهر الزهور ذات اللون الأزرق التي تتميز برائحة طيبة. سيدة: يعنى السلطة والقيادة ويرمز إلى الفخامة.

يعنى السلطة والقيادة ويرمز إلى الفخامة. سامية: يُشير إلى السمو والمكانة العالية.

يُشير إلى السمو والمكانة العالية. سلطانة: من أسماء بنات قديمة ونادرة التي تُشير إلى القوة والسيطرة على كافة الأمور.

من أسماء بنات قديمة ونادرة التي تُشير إلى القوة والسيطرة على كافة الأمور. سميحة: من الأسماء المُعروفة قديمًا والتي ترمز إلى السماحة والأخلاق السامية الطيبة.

من الأسماء المُعروفة قديمًا والتي ترمز إلى السماحة والأخلاق السامية الطيبة. سلسبيل: وهو نهر من أنهار الجنة.

وهو نهر من أنهار الجنة. سجى: الفتاة التي تمتاز بالصفات الحسنة والأخلاق الجميلة.

الفتاة التي تمتاز بالصفات الحسنة والأخلاق الجميلة. سدن: اسم ستار الكعبة وهو من أسماء بنات راقية في السعودية.

أسماء بنات قديمة بحرف الشين

تتغير أسماء الأطفال المشهورة بمرور الوقت، حيث يخرج بعضها عن المألوف على مر السنين ويحتل البعض الآخر الصدارة، قائمة أسماء بنات قديمة ونادرة هذه من الخيارات الشائعة التي أحبها الآباء مؤخرًا، هذه القائمة ستُسهل عليك كثيرًا الاختيار.

شجا: إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قديمة ونادرة، إليك أحد الأسماء النادرة، وعلى الرغم من أنه اسم سهل الكتابة؛ إلا أنه يُرمز إلى الحزن الخافت.

إذا كنت تبحث عن أسماء بنات قديمة ونادرة، إليك أحد الأسماء النادرة، وعلى الرغم من أنه اسم سهل الكتابة؛ إلا أنه يُرمز إلى الحزن الخافت. شجن: وهذا الاسم يرمز إلى شخص يهتم كثيرًا بالمشاعر، كما أنه يتأثر بأدق التفاصيل، ولذلك قد يعتبره البعض رمزًا للحزن.

وهذا الاسم يرمز إلى شخص يهتم كثيرًا بالمشاعر، كما أنه يتأثر بأدق التفاصيل، ولذلك قد يعتبره البعض رمزًا للحزن. شارقة: أيضًا أحد الأسماء القديمة التي ترمز إلى شروق الشمس وضوئها الساطع.

أيضًا أحد الأسماء القديمة التي ترمز إلى شروق الشمس وضوئها الساطع. شادية: يعني الصوت العذب واللحن الجميل.

يعني الصوت العذب واللحن الجميل. شيرين: يرمز إلى فتاة تتمتع بالحسن الشديد والجمال المميز.

يرمز إلى فتاة تتمتع بالحسن الشديد والجمال المميز. شفيقة: يعنى الحنان والقلب الرحيم على من حوله، شفيقة هي فتاة تحاول دائمًا مساعدة الآخرين.

يعنى الحنان والقلب الرحيم على من حوله، شفيقة هي فتاة تحاول دائمًا مساعدة الآخرين. شكران: اسم يُعبر عن الحمد والثناء، وتتمتع هذه الشخصية بالجاذبية بسبب لباقتها في التحدث وقدرتها على الإقناع.

اسم يُعبر عن الحمد والثناء، وتتمتع هذه الشخصية بالجاذبية بسبب لباقتها في التحدث وقدرتها على الإقناع. شكرية: من أسماء بنات قديمة مصرية التي ترمز للشكر، وتمتاز شخصية هذا الاسم بمحاولتها تقديم المساعدة للآخرين.

من أسماء بنات قديمة مصرية التي ترمز للشكر، وتمتاز شخصية هذا الاسم بمحاولتها تقديم المساعدة للآخرين. شوق: من الأسماء العربية التي تُعبر عن اللهفة والاشتياق.

من الأسماء العربية التي تُعبر عن اللهفة والاشتياق. شلبية: يعني خفة الظل ويُعبر عن الشخص اللطيف الذي يتمتع بقدرة عالية على امتلاك قلوب الآخرين.

أسماء بنات قديمة بحرف العين

غالبًا ما تدل أسماء بنات قديمة بحرف العين على معاني فريدة من نوعها تجعلها خيارًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بتسمية طفلك، إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في اختيار اسم أميرتك المستقبلية، فقم بإلقاء نظرة على أفضل أسماء بنات للحصول على بعض الخيارات:

عدلاء: الاسم الآخر للعدل ومواجهة الظلم، صاحبة هذا الاسم تمتاز بالشخصية القوية التي تُحارب الظلم.

الاسم الآخر للعدل ومواجهة الظلم، صاحبة هذا الاسم تمتاز بالشخصية القوية التي تُحارب الظلم. عيون: من الأسماء الإسلامية التي ذُكرت في القرآن الكريم في سورة الرحمن والتي ترمز إلى تدفق الماء في الأرض.

من الأسماء الإسلامية التي ذُكرت في القرآن الكريم في سورة الرحمن والتي ترمز إلى تدفق الماء في الأرض. عالية: من الأسماء التي اشتهرت في السابق حيث تُشير إلى علو المكانة والرفعة.

من الأسماء التي اشتهرت في السابق حيث تُشير إلى علو المكانة والرفعة. عائشة: اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شخصية هذا الاسم تمتاز بالعمر الطويل والمحبة.

اسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شخصية هذا الاسم تمتاز بالعمر الطويل والمحبة. عنبر: هي فتاة تتمتع بالرائحة الجميلة على الدوام، كما أنه من أفضل أنواع البخور.

هي فتاة تتمتع بالرائحة الجميلة على الدوام، كما أنه من أفضل أنواع البخور. عشق: يُعبر عن المودة والمحبة التي تمتاز بها شخصية هذا الاسم، هذا إلى جانب أنه من الأسماء المشهورة سواء في القدم أو في الوقت الحالي.

يُعبر عن المودة والمحبة التي تمتاز بها شخصية هذا الاسم، هذا إلى جانب أنه من الأسماء المشهورة سواء في القدم أو في الوقت الحالي. عواطف: يُشير هذا الاسم إلى فتاة تملك مشاعر قوية وعواطف جياشة.

يُشير هذا الاسم إلى فتاة تملك مشاعر قوية وعواطف جياشة. عايدة: المعنى الآخر للسعادة والسرور.

المعنى الآخر للسعادة والسرور. عهود: يرمز إلى التحالف والاتفاق الذي يتم بين طرفين والعهد بينهم.

يرمز إلى التحالف والاتفاق الذي يتم بين طرفين والعهد بينهم. عاسلة: الفتاة التي تتمتع بالأخلاق الجيدة الحسنة.

الفتاة التي تتمتع بالأخلاق الجيدة الحسنة. عفة: من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم والذي يُشير إلى الطهارة وتجنب الشهوات والأفعال السيئة.

من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم والذي يُشير إلى الطهارة وتجنب الشهوات والأفعال السيئة. علا: الفتاة التي تتمتع بشخصية قوية ذات مكانة عالية.

الفتاة التي تتمتع بشخصية قوية ذات مكانة عالية. علياء: من أسماء بنات قديمة مصرية ترمز إلى المجد والعلو والسمو.

من أسماء بنات قديمة مصرية ترمز إلى المجد والعلو والسمو. عنبر: الرائحة الذكية الجميلة، كما أنه من فضل أنواع البخور.

الرائحة الذكية الجميلة، كما أنه من فضل أنواع البخور. عزة: من أسماء بنات عربية قديمة ترمز أيضًا إلى سمو وعلو المكانة والشخصية القوية.

أسماء بنات قديمة بحرف الفاء

أسماء بنات قديمة بحرف الفاء هي مزيج من الأسماء التقليدية القديمة والأسماء الحديثة المتأثرة بالثقافة العربية والإسلامية، إذا كنت قد فكرت يومًا في منح طفلتك اسمًا قديمًا، فإليك بعض الأسماء للاختيار من بينها.

فريدة: الفتاة النادرة التي ليس لها مثيل، من الشخصيات القوية.

الفتاة النادرة التي ليس لها مثيل، من الشخصيات القوية. فيروزة: وهو يشير إلى حجر كريم ذات لون أخضر.

وهو يشير إلى حجر كريم ذات لون أخضر. فضيلة: الشخصية التي تتمتع بالأخلاق الحسنة والصفات الرائعة.

الشخصية التي تتمتع بالأخلاق الحسنة والصفات الرائعة. فاتن: وهي الفتاة التي تتمتع بالجمال الشديد.

وهي الفتاة التي تتمتع بالجمال الشديد. فيحاء: تعني المكان الواسع.

تعني المكان الواسع. فطيمة: وهو من الأسماء العربية المعروفة والتي تعني الطيبة والأخلاق الحسنة.

وهو من الأسماء العربية المعروفة والتي تعني الطيبة والأخلاق الحسنة. فلة: وهو يُشير إلى نبات الياسمين ذات لون أبيض.

وهو يُشير إلى نبات الياسمين ذات لون أبيض. فالنتينا: من الأسماء الرومانية التي ترمز إلى الصحة الجيدة والقوة والشجاعة.

من الأسماء الرومانية التي ترمز إلى الصحة الجيدة والقوة والشجاعة. فينيتيا: صاحبة هذا الاسم تُشبه المرأة البندقية الجميلة والشجاعة.

صاحبة هذا الاسم تُشبه المرأة البندقية الجميلة والشجاعة. فيكتوريا: المعنى الآخر للنصر والحصول على ما تُريد.

المعنى الآخر للنصر والحصول على ما تُريد. فيوليتا: يُشير إلى الظل الأرجواني الذي يتمتع بجمال آخاذ يُبهر الجميع.

يُشير إلى الظل الأرجواني الذي يتمتع بجمال آخاذ يُبهر الجميع. فيفينا: المحاربة للبقاء على قيد الحياة، من الأسماء التي ترمز إلى الشجاعة والجرأة ويرجع إلى الأصول الفرنسية.

أسماء بنات قديمة بحرف الميم

يُعتقد أن الأسماء يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تسير بها حياتك، لذلك من واجبك اختيار اسم يعكس ما تريده لطفلك من قائمة أسماء بنات قديمة مغربية أو أجنبية أو الأسماء العربية القديمة تبدا بحرف الميم كما يلي:

مروة: يرمز لاسم جبل في المملكة العربية السعودية.

يرمز لاسم جبل في المملكة العربية السعودية. مرح: وهي الفتاة النشيطة المرحة التي تمتاز بخفة الظل.

وهي الفتاة النشيطة المرحة التي تمتاز بخفة الظل. منة الله: من الأسماء العربية القديمة التي تعني السخاء والكرم من عند الله عز وجل.

من الأسماء العربية القديمة التي تعني السخاء والكرم من عند الله عز وجل. مريم: مثال طهارة النفس والجسد والشخصية التي تتمتع بالخصال الجيدة.

مثال طهارة النفس والجسد والشخصية التي تتمتع بالخصال الجيدة. منهاج: وهو الطريق المستقيم الذي يجب أن يسير فيه الإنسان.

وهو الطريق المستقيم الذي يجب أن يسير فيه الإنسان. ملك: وهذه الفتاة التي تتمتع بشخصية رقيقة وطيبة كالملائكة.

وهذه الفتاة التي تتمتع بشخصية رقيقة وطيبة كالملائكة. مودة: الفتاة التي لديها قلب من ذهب مليء بالمحبة والرحمة.

الفتاة التي لديها قلب من ذهب مليء بالمحبة والرحمة. ماجدة: تعني المجد والأخلاق والصفات الحسنة.

تعني المجد والأخلاق والصفات الحسنة. مالكة: الشخصية التي تحمل رسالة وتسعى لإثباتها وتحقيق مبادئها.

الشخصية التي تحمل رسالة وتسعى لإثباتها وتحقيق مبادئها. مباركة: البركة والخير من عند الله سبحانه وتعالى.

البركة والخير من عند الله سبحانه وتعالى. محاسن: تُشير إلى الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة.

تُشير إلى الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة. منى: الطموحات والأماني التي يسعى إليها الإنسان، وتُشير أيضًا إلى السعي وراء تحقيق كل ما يريد القلب.

الطموحات والأماني التي يسعى إليها الإنسان، وتُشير أيضًا إلى السعي وراء تحقيق كل ما يريد القلب. مجيدة: شخصية تتمتع بالرقي والمجد والمكانة العالية ويُعد من الأسماء الراقية المشهورة في الكثير من الدول.

أسماء بنات قديمة بحرف النون

يمكن أن تأتي أسماء بنات قديمة تبدا بحرف النون هذه لتمثل العديد من الصفات المرغوبة والتي لها معاني تمتد آلاف السنين، من مصر القديمة، والأصول اليونانية القديمة والفارسية، اختر اسم طفلتك المستقبلية من القائمة التالية:

ناهد: الفتاة التي تسعى جاهدة لتحقيق ما تتمنى.

الفتاة التي تسعى جاهدة لتحقيق ما تتمنى. نجلاء: ذات الجمال الآخاذ والعيون الواسعة، من الشخصيات المرحة التي يُفضلها الكثيرون.

ذات الجمال الآخاذ والعيون الواسعة، من الشخصيات المرحة التي يُفضلها الكثيرون. نادية: يعني السخاء والمحبة الشديد للآخرين والإيثار عن النفس وهي الفتاة الكريمة التي تمتاز بالأخلاق والصفات الجميلة.

يعني السخاء والمحبة الشديد للآخرين والإيثار عن النفس وهي الفتاة الكريمة التي تمتاز بالأخلاق والصفات الجميلة. نورا: تعني الضوء المشرق في كل مكان.

تعني الضوء المشرق في كل مكان. نعمات: الشخصية التي تسعى للحصول على الحياة الكريمة.

الشخصية التي تسعى للحصول على الحياة الكريمة. نشوى: الشخصية المرحة المسرورة.

الشخصية المرحة المسرورة. نسمة: يعني الهدوء والراحة.

يعني الهدوء والراحة. نيللي: وهو يُشير إلى شعاع النور الذي يُضئ ما حوله.

وهو يُشير إلى شعاع النور الذي يُضئ ما حوله. نيرمين: المعنى الآخر للجاذبية والفتاة الرقيقة.

المعنى الآخر للجاذبية والفتاة الرقيقة. نورهان: الملكة المتوجة التي لديها شخصية قوية ومثالية.

الملكة المتوجة التي لديها شخصية قوية ومثالية. نجاة: تعني محاربة المشاكل والتصدي لها، كما أنه من الأسماء العربية المشهورة في المغرب وغيرها من الدول.

أسماء بنات قديمة بحرف الهاء

بعض أسماء بنات لها جذور قديمة بينما البعض الآخر أسماء حديثة أصبحت شائعة على نطاق واسع في جميع المجتمعات في الآونة الأخيرة، هذه قائمة بالأسماء الأكثر شيوعًا منذ القدم حتى وقتنا الحالي:

هنادي: من الشخصيات التي تتمتع بخفة الظل والشخصية المرحبة المحبوبة من الآخرين.

من الشخصيات التي تتمتع بخفة الظل والشخصية المرحبة المحبوبة من الآخرين. هنية: من الأسماء المشهورة في الجيل القديم وكان يرمز إلى المرح والسعادة والسرور.

من الأسماء المشهورة في الجيل القديم وكان يرمز إلى المرح والسعادة والسرور. هويدا: الفتاة التي تمتاز بقدرتها على تحقيق ما تُريد من المكانة الرفيعة السامية.

الفتاة التي تمتاز بقدرتها على تحقيق ما تُريد من المكانة الرفيعة السامية. هجود: الفتاة التي تُحب النوم كثيرًا.

الفتاة التي تُحب النوم كثيرًا. هجيرة: أحد أسماء بنات قديمة مشتق من الهجرة والترحال.

أحد أسماء بنات قديمة مشتق من الهجرة والترحال. هناء: يعني الفرحة والبهجة الشديدة وهو من أشهر أسماء بنات قديمة مغربية.

الاسم هو الهدية الأولى التي يتلقاها الطفل في هذا العالم، لذا عليك التفكير مليًا للعثور على الاسم الأكثر ملاءمة والذي يحمل الكثير من المعنى في حياته، حيث تشتهر هذه الحضارة القديمة بثقافتها الغنية وأساطيرها، ويمكن لأسماء بنات قديمة أن تشهد على تاريخها القديم، كل ما عليك فعله هو قراءة قائمة أسماء بنات قديمة بحرص واختيار الاسم الذي يُناسب أميرتك المستقبلية.