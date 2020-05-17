أسماء بنات وأولاد تناسب شهر رمضان المبارك

أول ما يشغل بال الأهل وخصوصاً الأم بمجرد علمها أنها حامل سواء ببنت أو ولد، ما هو الاسم الذي ستطلقه عليه؟ وتقع في حيرة انتقاء الأسماء خاصة وأن كل أم تريد أن تنتقي اسمًا مميزًا لابنتها أو ابنها، وبما أننا في شهر رمضان المبارك وسوف تولدين في هذا الشهر المبارك ما رأيكِ إذًا في اختيار واحداً من هذه الأسماء:

أسماء بنات مناسبة لشهر رمضان:

1- ليليان: هذا الاسم يعني ضوء القمر.

2- سحر: وهو وقت السحر والجزء الأخير من الليل، ويمكن أن تختاري هذا الاسم إذا وضعت طفلك وقت السحور.

3- قمر: وهو من الأسماء المناسبة للبنات.

4- تراويح: إسم تراويح يعني من الصلوات التي تقام في شهر رمضان.

أسماء أولاد مناسبة لشهر رمضان:

1- رمضان: اسم الشهر المبارك ويتم اختياره للولد، ويعني رمض الأرض.

2- هلال: وهو من حالات القمر، ويستخدم للبنت والأولاد.

4- سلام: وهو من أسماء الله الحسنى، ويرتبط بليلة القدر.

5- كريم: وهو مرتبط بالشهر المبارك ولكن الله هو المتصف بالكرم، ومن الممكن أن يكون اسم "عبد الكريم" مناسباً أكثر، وقد لوحظ أن هذا الاسم من الأسماء التي تطلق على المواليد في بريطانيا خلال شهر رمضان.

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