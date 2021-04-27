أسهل طريقة لختم القرآن في رمضان هو الأفضل للمسلم تلاوة القرآن الكريم، مع تدبّر آياته؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)،فتدبّر آيات القرآن من الغايات التي أُنزل القرآن لتحقيقها، ومع ذلك فإنّ لتلاوة القرآن أجراً عظيماً مُضاعفاً بكلّ حرفٍ منه، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن قرأَ حرفًا من كتابِ اللَّهِ فلَهُ بِهِ حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ آلم حرفٌ، ولَكِن ألِفٌ حرفٌ وميمٌ حرفٌ).

رمضان هو شهر العبادات والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة وتلاوة القرآن الكريم،التى يقدمها لقرائه أفضل طرق ختم القرآن الكريم فى أقصر وقت خلال الشهر الكريم.

أفضل طرق ختم القرآن الكريم

فإذا أردت ختم القرآن مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، عليك فعله هو قراءة 4 صفحات فقط من المصحف بعد كل صلاة.

أما إذا أردت ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان الكريم، عليك بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة.

وإذا أردت ختم القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم، عليك بقراءة 6 صفحات قبل الصلاة و6 صفحات بعد الصلاة.

أما ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال شهر رمضان الكريم صلاة ﺍﻟﻔﺠﺮ:4 ﺻﻔﺤﺎﺕ، صلاة ﺍﻟﻈﻬﺮ:4 ﺻﻔﺤﺎت، صلاة ﺍﻟﻌﺼﺮ:4 ﺻﻔﺤﺎﺕ ، صلاة ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:4 ﺻﻔﺤﺎﺕ.

يكمن سر هذه الطريقة فى عدد صفحات المصحف والتى تبلغ 604 صفحات فبقسمة عدد الصفحات على عدد أيام شهر رمضان وهى 30 يوما ثم تقوم بقسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، فتحصل على عدد الصفحات، كما بإمكانك ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال شهر رمضان الكريم.