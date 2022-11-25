أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء لعلاقة جنسية ناجحة؟

يرغب كثير من الناس في معرفة ما هي أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، فطرق إثارة المرأة جنسياً عديدة ومتنوعة، كما أنها تختلف من امرأة إلى أخرى، فلا يمكن أن نقول أن هناك طريقة معينة تثير جميع النساء، لذا يتوجب على المرأة فهم طبيعة جسدها وتركيبتها البيولوجية، وعلى الرجل أيضاً أن يدرك أن طبيعة المرأة وطرق إثارتها تختلف بشكل جذري عن طرق إثارة الرجل، حيث تتطلب إثارة أي أنثى الموازنة بين مداعبة مشاعرها بالكلمات والطمأنينة وبين مداعبة جسدها والتركيز على مناطق الإثارة فيه.

فحتى تثار المرأة جنسياً تحتاج أولاً إلى أن تشعر بعواطف الرجل وإحساسه ناحيتها قبل داعبة أن تبدأ العلاقة الجنسية بينهما، فمن أكثر الأخطاء التي يقع غيها كثير من الأزواج وتتسبب في فتور العلاقة الزوجية هو تجاهل مداعبة المرأة قبل الجماع، ومداعبة جسدها أيداً باللمسات المسيرة والقبلات، فتابعوا أعزاءي لنتعرف سوياً على طرق تهيج النساء بسهولة.

أسهل وأنجح طرق تهيج النساء

يزداد البحث بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير جوجل عن أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، فنجاح العلاقة الجنسية بين الزوجين من أهم العوامل الرئيسية التي يتوقف عليها استقرار حياتهما الأسرية والتوافق بينهما بشكل عام، ولا يدرك الكثير من الرجال أن طرق إثارة المرأة مختلفة تماماً عن طرق إثارة الرجل، فمن الممكن إثارة الرجل بكل سهولة وإقامة علاقة جنسية مع امرأة لا يعرفها بعد لقاءه بها بدقائق معدودة، أما المرأة فتحتاج أولاً أن تتحرك مشاعرها تجاه الرجل حتى تثار وتتمكن من إقامة علاقة جنسية ناجحة معه، فتابعوا لنتعرف سوياً على طرق ناجحة لتهيج النساء خلال السطور القادمة من هذا المقال:

التواصل والكلام

حتى يتمكن الزوجين من الاستمتاع بعلاقة زوجية سليمة وممتعة لا بد من الحفاظ أولاً على التواصل بين الزوجين بالكلمات اللطيفة والتفاهم بينهما حيث يساعد ذلك في حل المشكلات الزوجية وإذابة المسافات بينهما فغالباً ما تكون هذه المشكلات والمسافات عائقاً يمنع الزوجين من الوصول إلى النشوة والاستمتاع بالعلاقة الجنسية، فشعور المرأة بالاستياء والغضب نتيجة إحساسها بعد احترام وتقدير زوجها لها وعدم حبه الشديد لها وتعلقه بها أو عدم حرصه على تبادل الحديث معها والإصغاء إليها قد يكون سبباً مباشر يجهله الكثيرون في تثبيط رغبتها الجنسية، لذا ينصح المتخصصون جميع الرجال بالتواصل مع زوجاتهم ومناقشتهم حول الأمور التي تزعجهم وتثير مشاعر الحزن وعدم الارتياح لديهم، والوصول إلى حلول مرضية لها، مع ضرورة التوجه لمستشار علاقات زوجية لحل الأزمة إذا كانت هذه المشاكل مستعصية وعجز الزوجين عن حلها.

التحرر من القيود النفسية والجسدية

يعد تحرر المرأة من قيودها النفسية والجسدية هو أفضل طريقة تهيج المرأة، فعلى الرجل أن يجعل زوجته الكرة المشتعلة نتيجة لفرط شهوتها الجنسية وتهيجها، حيث يساعدها ذلك بشكل ملحوظ على الاندماج في العلاقة الجنسية والتخلص من العوائق، وقد تتمثل هذه العوائق في فكرتها الخاطئة عن العلاقة الجنسية نتيجة للتعليم الخاطئ والتربية المتشددة الصارمة، أو قد تكون أشياء نفسية مثل الخوف والعجز عن التعبير عن إحساسها والخجل أو عدم الألفة بينها وبين زوجها.

فمهمة الزوج في هذه الحالة مساعدة زوجته على إمتاعه في العلاقة الحميمية وأن تتمكن من الاستمتاع هي أيضاً، وذلك بإفهامها أن العلافة الزوجية حق شرعي يثاب المرء عليه من الله تعالى قضاه في الحلال، كما يتوجب على الزوج تدريب زوجته بشكل تدريجيي على أن كل شيء بينهما مباح وأن لا يوجد أي حدود تفصل بين الزوج وزوجته إلا تلك الأمور التي قد حرمتها الشريعة الإسلامية، فعلى الزوج أن يشعر زوجته بالأمان ويؤكد لها أنه لا يوجد بينهما أي ممنوعات أو خطوط حمراء، وأنه يتمنى لو يرى أقصى ما تتمكن زوجته من فعله من أمور مجنونة في العلاقة الجنسية.

وبالتدريج سيصبح الزوجان في درجة متقاربة من الفهم، وهنا يتوجد على الزوج اتخاذ خطوة عملية أخرى، وهي أن يرفع عن زوجته جميع القيود الجسدية، ومن الضروري أن يدرك الزوج جيداً أن أعباء العمل أو المنزل وتربية الأبناء وضغوطات الحياة بشكل عام من أهم الأعباء التي تتسبب في القيود الجسدية للمرأة، لذا ينصح الأزواج بمشاركة زوجاتهم في مسؤولياتهم ووظائفهم قدر استطاعتهم، حتى تستعد الأنثى عقلياً وجسدياً لممارسة العلاقة الجنسية بنجاح.

استعمال المرطبات المهبلية

ينصح الأطباء السيدات باستخدام المرطبات المهبلية المختلفة حتى تساعد في تحفيز شهوة المرأة نظراً لفاعليتها الشديدة فب الحفاظ على المهبل رطباً، وتزداد أهمية استخدام المهبلية كلما تقدم العمر، فمن الطبيعي أن تقل الهرمونات الجنسية لدى الإناث كلما زاد عمرها، وهنا تتقلص الأنسجة الموجودة في الأعضاء التناسلية بسبب قلة هرمون الأستروجين، وينتج عن ذلك قلة حساسية الجسم تجاع كل الأشياء، كما تقل الإفرازات المهبلية أيضاً، فتعاني المرأة من عدم الارتياح أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، لذا يعد ترطيب المهبل من خلال المرطبات أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء.

التقليل من الضغط والتوتر

من الضروري أن يحرص الرجل على تقليل التوتر والضغط التي تشعر به زوجته فذلك من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء التي ينتج عن تجاهلها تثبيط الرغبة الجنسية للمرأة وبالتالي فشل العلاقة الجنسية، فشعور المرأة بالتوتر والإجهاد تقليل الرغبة الجنسية لديها وتفسير ذلك أن الجسم يستخدم نفس المكونات التي ينتج من خلالها الهرمونات الجنسية في إنتاج هرمونات القلق والتوتر، وبما أن حاجة الجسم لإفراز هرمونات التوتر والإجهاد أكثر من حاجته لإنتاج الهرمونات الجنسية سيقوم الجسم بإنتاج هرمونات الإجهاد ويعجز عن إنتاج الهرمونات الجنسية وبالتالي لن تصل المرأة إلى الإثارة الجنسية، كما أن التوتر الزائد يتسبب في عدم حصولها على ما يكفي احتياجاتها من النوم والراحة، نظراً لعجز الأنثى عن التكيف مع الإجهاد بشكل جيد، وبالتالي تؤثر كل هذه الأمور على رغبتها الجنسية بشكل سلبي.

ممارسة التمارين الرياضية

تعد ممارسة الرياضة بشكل عام من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، حيث تلعب التمارين الرياضية دوراً هاماً في تحفيز تدفق الدم ووصوله بشكل كافي إلى أعضاء الجسم التناسلية، فبدون حصول الأعضاء التناسلية على احتياجاتها من الدم لن يحدث تحفيز جنسي ولن تثار شهوة المرأة، لذا تنصح السيدات بممارسة التمارين الرياضية والذي يعد المشي أبسط صورة لها بشكل يومي لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

تناول أطعمة معينة

هناك أنواع معينة من الطعام التي ينتج عن تناولها إثارة المرأة جنسياً وتحفيز شهوتها، ويعد الانتظام في تناولها قبل ممارسة العلاقة الجنسية هو أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء وتشتمل هذه الأطعمة على ما يلي:

ا لأطعمة الغنية بالمغنيسيوم : فعلى الزوجة تحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر الماغنسيوم في نظامها الغذائي مثل الأسماك وعباد الشمس الأوراق الخضراء والخضروات بشكل عام فهي تساهم في استرخاء الأعصاب والعضلات، وبذور اليقطين.

: فعلى الزوجة تحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر الماغنسيوم في نظامها الغذائي مثل الأسماك وعباد الشمس الأوراق الخضراء والخضروات بشكل عام فهي تساهم في استرخاء الأعصاب والعضلات، وبذور اليقطين. الشوكولاتة الداكنة: ينصح الأطباء السيدات الراغبات في تحقيق إثارة جنسية عالية بتناول الشكولاتة عالية الجودة التي يوجد بها الكاكاو بنسبة مرتفعة، وذلك لدورها الفعال في منح المرأة الاسترخاء وبالتالي تحصل على علاقة جنسية أكثر متعة، وذلك لتوفر مادة الفينيثيلامين (Phenethylamine) المغذية التي تحفز إنتاج الجسم للهرمونات التي تتسبب في شعور الشخص بالرضا، فضلاً عن مادة التريبتوفان (Tryptophan) الكيميائية التي تساعد على الشعور بالمتعة وتهدئة القلق.

ينصح الأطباء السيدات الراغبات في تحقيق إثارة جنسية عالية بتناول الشكولاتة عالية الجودة التي يوجد بها الكاكاو بنسبة مرتفعة، وذلك لدورها الفعال في منح المرأة الاسترخاء وبالتالي تحصل على علاقة جنسية أكثر متعة، وذلك لتوفر مادة الفينيثيلامين (Phenethylamine) المغذية التي تحفز إنتاج الجسم للهرمونات التي تتسبب في شعور الشخص بالرضا، فضلاً عن مادة التريبتوفان (Tryptophan) الكيميائية التي تساعد على الشعور بالمتعة وتهدئة القلق. الريحان: يلعب الريحان دوراً كبيراً في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي يزداد تدفق الدم إلى المناطق التناسلية فتزداد الإثارة والخصوبة، ويذكر الأطباء والمتخصصين أن رائحة الريحان تثير الشهوة.

الجنس الفموي

يعد ممارسة الجنس الفموي هو الإجابة الصحيحة والمناسبة لكل من يسأل ما هي أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، فهو من أكثر الأشياء التي يمكنها أن تحرك شهوة المرأة وتثيرها جنسياً، فهو يعد الطريقة المثلى لإزالة المسافات والخجل وإلغاء المقاومة عند أي أنثى، ورغم ذلك نجد أن نسبة كبيرة من الرجال لا يرغبن في خوض تجربة مداعبة أو لعق البظر بواسطة اللسان.

وتفسير فاعلية هذه الطريقة هو احتواء البظر على ما يزيد عن 8000 نهاية عصبية، فمداعبة منطقة تحتوي على كل هذا العدد من النهايات العصبية بطريقة صحيحة يعد أمراً كافياً وحده لإثارة أي أنثى وإشعارها بأنها تلامس نجوم السماء بيديها، وحتى يدرك الرجل فاعلية هذه الطريقة وتأثيرها المبهر في إثارة المرأة جنسياً عليه أن يعلم أن عدد النهايات العصبية التي يحتوي عليها هي ضعف عدد النهايات العصبية الموجودة في قضيب الرجل، أي أن مقدار ما تشعر به المرأة من متعة عند مداعبة البظر هو ضعف شعور الرجل بالمتعة أثناء الإيلاج، ومن الممكن أن تصل المرأة إلى رعشة الجماع إذا تم مداعبة البظر باللسان بطريقة احترافية.

ممارسة التأمل واليوغا

يساهم ممارسة اليوغا والتأمل على استرخاء العقل وتهدئته وزرع المشاعر والأفكار الإيجابية فيه، كما تعمل تمارين اليوغا أيضاً على تقليل الضغط على العضلات الموجودة في منطقة الحوض وبالتالي يحفز ذلك تدفق الطاقة والدم إلى منطقة الحوض والمناطق الأخرى المحيطة به.

لعب الأدوار

وتعد طريقة لعب الأدوار من واحدة من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء بالكلام التي ينصح بتحربته، وتعتمد هذه الطريقة على قيام الزوج والزوجة بتقمص شخصيات أخرى تختلف عن شخصيتهما الحقيقية وكأنهما يتشاركان في عمل مشهداً سينمائيا فقد تقوم الزوجة باختيار لعب دور مريضة جميلة ومثيرة تقوم بزيارة الطبيب في عيادته ويتقمص الزوج دور الطبيب الرشيق الوسيم المرح.

ويبدأ الزوج الذي يلعب دور طبيب بمحاولة مداعبة مريضته في أماكن الإثارة في جسدها وإغوائها حتى تثار شهوتها وتشتعل، وبهذا تكون الزوجة متهيئة لممارسة علاقة جنسية ممتعة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بإمكان الزوجان القيام بأدوار تمثيلية كثيرة أخرى مع مراعاة ارتداء ما يناسب هذه الأدوار من ملابس، مثل دور المتهمة وضابط الشرطة لطالبة والمعلم والطالبة، فاستخدام الخيال الجنسي له دور رائع في جعل العلاقة الزوجية أكثر عفوية وطرافة، ويزيد من رغبة الزوج والزوجة في إظهار قدراته لإبهار شريكه.

الحصول على جرعات صغيرة من الإثارة

يقول الأطباء والمتخصصون أن الجنس يشبه الإدمان، فيما يعني أن الأنثى لو حصلت على جرعات صغيرة من التهيج الجنسي والإثارة تكون مثل المدمن يرغب في الحصول على الجرعة كاملة وبشكل فوري، وعدم منحها الرجل الجرعة الأخيرة أو عدم ممارسته للعلاقة الجنسية معها بشكل كامل سوف يجعلها كالمدمنين، حيث تبدأ بإغوائه والتحرش به حتى تكتمل العلاقة الجنسية وتحصل على احتياجاتها.

من الممكن أن تكون هذه الجرعة غير المكتملة قيام الرجل بارتداء ملابس داخلية شديدة الضيق تظهر عضوه الجنسي بوضوح ثم يحتك بزوجته من الخلف أثناء إنجازها بعض مهامها المنزلية أو إعدادها الطعام في المطبخ، وقد تتمثل جرعات التهيج والإثارة والتهيج في تقبيل الزوج لزوجته بشهوة وبشكل متواصل لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك يتركها تتلوى في فراشها من فرط تهيجها ورغبتها.

وقد تكون جرعة الإثارة عبارة عن دعوة الزوج لزوجته لمشاركته في أخذ حماماً ساخناً والاستمتاع سوياً بفقاقيع الماء والصابون وتلامسهما الحميم أثناء الاستحمام، ومن الضروري أن يتمتع الزوج في هذه الحالة بدرجة عالية من ضبط النفس حتى لا يجامع زوجته بشكل كامل فتفشل خطته في إثارة شهوتها وتهيجها جنسياً، فالجماع في هذه الحالة كالجرعة الكاملة التي تشبع الزوجة.

زيادة المثيرات الجنسية حول المرأة

يرى المتخصصون أن الإثارة التراكمية من أفضل وسائل تهييج المرأة وجعلها أكثر قابلية لممارسة العلاقة الزوجية بطرق غير تقليدية تجنباً للملل، وتعتمد هذه الآلية على قيام الزوج بإثارة شهوة زوجته خلال فترة طويلة من الزمن، لأن الأنثى كلما تعرضت لكمية أكبر من المثيرات الجنسية وخلال مدة زمنية طويلة أصبحت أكثر ضعفاً وتهيجاً، ومن الطرق والوصفات التي يمكن للزوج استخدامها لتعريض زوجته لمثيرات جنسية أكثر وخلال فترة زمنية طويلة وجعلها تعيش في جو مملوء بالشهوة الجنسية هو جعلها تشعر أنها أنثى مرغوبة ومثيرة للغاية.

فمهما كان عمر المرأة ستظل بحاجة لأن تشعر بأنها فاتنة ومرغوبة من الرجل، فإذا نظر الزوج لزوجته عليه أن ينظر لها بإثارة وشهوة، كما يمكن أيضاً أن يلقي بعض الكلمات المثيرة على سمعها بصوت خافت، فضلاً عن حرصه الدائم على وصف جمال جسدها ومدحه، كل هذه أمور سهلة وبسيطة ولها تأثير سحري في إثارة المرأة دون لمسها، ومن الأمور التي يمكن للزوج اعتمادها أيضاً لتعريض زوجته لمثيرات جنسية على المدى الطويل هو معاملته لها وكأنها من نجمات السينما المشهورين، فيجعلها تشعر دائماً أنه يقدرها ويهتم بها وينجذب إليها وأنها دائماً قادرة على إثارة شهوته، وبهذا تكون الأنثى جاهزة لممارسة العلاقة الجنسية في أي وقت.

الخيال الجنسي

يعد الخيال الجنسي من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، حيث يرى المتخصصون أنه أفضل طريقة تهيج المراة، ورغم ذلك نجد أن الكثير من الرجال العرب لا يعرفون هذه الطريقة، وتتضمن هذه الطريقة تقنيات كثيرة وأساليب مبتكرة، ويفيد الخيال الجنسي بشكل ملحوظ في الابتعاد بالعلاقة الزوجية عن الروتين والملل، فالتجديد من أهم الأمور التي تجعل العلاقة الجنسية أكثر متعة.

المداعبة الجسدية

لا بد من المداعبة الجسدية للمرأة قبل بدء العلاقة الجنسية، فهي من أسهل وأنجح طرق تهيج النساء، لأنها تثير شهوة المرأة، ومن الضروري أن يستهدف الرجل نقاط الضعف والإثارة في جسم زوجته، والتي سنوضحها لكم خلال السطور القادمة من مقالنا.

نقاط الاثارة والضعف في جسد المرأة

يعاني الكثير من الناس وحتى الشباب والفتيات حديثي الزواج من مشكلة انخفاض شهوة المرأة وبالتالي يؤثر ذلك بشكل سلبي على العلاقة الزوجية، وهنا يتساءل الزوجان كم عدد المرات الطبيعية للجماع في اليوم للمتزوجين حديثاً، ويبحثون عن أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، وتعد المداعبة الجسدية من أسهل وأقوى طرق إثارة شهوة المرأة وتهيئتها لعلاقة جنسية ناجحة، ومن الضروري أن يعلم كل زوج أن هناك أماكن معينة في جسد زوجته هي الأكثر ضعفاً وإثارة لها، فتابعوا لنتعرف عليها بشيء من التفصيل:

الشفاه

تعد الشفاه من نقاط الضعف والإثارة الرئيسية لدى أي أنثى، وذلك لاحتوائها على العديد من النهايات العصبية، فمداعبة الرجل لشفاه زوجته بطريقة رومانسية ومثيرة سواء بالتقبيل أو بالأصابع من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء

الجي سبوت

تعد إثارة منطقة الجي سبوت واحدة من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء مضمونة، وهي نقطة تقع في مكان محدد داخل المنطقة المهبلية، وهي من أكثر النقاط الحساسة للتحفيز الجنسي في جسم المرأة، ويستطيع الزوج إثارتها من خلال الأصابع أو عن طريق العضو الذكري، أو باستخدام الألعاب الجنسية.

البطن

يقول الخبراء أن بطن الأنثى من أكثر مناطق جسدها إثارة وضعفاً، فإثارة الزوج لهذه المنطقة عن طريق القبلات واللمسات الحميمية يعد من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء.

المؤخرة

يرى المتخصصون أن منطقة المؤخرة هي أكثر مناطق الإثارة في جسم المرأة، ومداعبة الزوج لهذه المنطقة بحميمية قبل العلاقة الزوجية يعد من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، كما يمكن إثارة الأنثى أيضاً وزيادة رغبتها الجنسية من خلال تدليك هذه المنطقة أو صفعها صفعات خفيفة غير مؤلمة.

المنطقة التناسلية

يوجد بالمنطقة التناسلية الخاصة بالأنثى العديد من النهايات العصبية التي تجعلها شديدة الحساسية تجاه أي لمسة، وتتمثل المنطقة التناسلية الأنثوية في منطقتي المهبل والبظر.

الرأس

تعد الرأس من أكثر المناطق إثارة في جسم المرأة، وتدليك الرجل لرأس زوجته وعمل مساج لها يعد أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، حيث يزيد المساج من تدفق الدم في الجسم، ويشعر الأنثى بوخز في جميع مناطق جسدها بدءاً من الرأس ووصولاً إلى القدمين، فقد أكد الأطباء أن فروة الرأس تحتوي على معظم النهايات العصبية ومراكز الحساسية في الجسم.

خلف الركبتين

تعد منطقة خلف الركبتين من مناطق الإثارة في الجسم لبعض السيدات، ولكن لا ينطبق هذا الأمر على كل السيدات، فبعضهن لا يجد في هذه المنطقة سوى أنها مثيرة للضحك والدغدغة، وعلى الزوج أن يجرب إثارة المناطق المختلفة في جسم زوجتها، حتى يعرف أكثر مناطق الجسم إثارة لديها فشعور المرأة بالإثارة الجنسية يجعل للعلاقة الزوجية طعماً ومتعة مختلفة.

منطقة الرقبة

تعد منطقة الرقبة من أكثر المناطق والنقاط المثيرة جنسياً في جسم السيدات والرجال، لذى يرى العديد من الخبراء والمختصين أن تقبيل الزوج بحميمية لرقبة زوجته يعد من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، كما أن العض الخفيف للرقبة أثناء العلاقة الجنسية وأثناء المداعبة له أيضاً تأثير سحري في تهيج المرأة وإثارة شهوتها، فرقبة المرأة من أكثر مناطق الجسم حساسية للقبلات واللمس، وهي من أجمل المناطق التي تثير الشهوة، وتتميز قبلة الرقبة بحميميتها وجمالها.

الحلمتين والثديين

يعد ثديي الأنثى والحلمات هما ثاني أكثر مناطق جسد الأنثى ضعفاً وإثارة لرغبتها الجنسية، فمداعبة الرجل لهذه المنطقة بشكل صحيح يعد من أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من السيدات يصلن لذروة النشوة عن طرق مداعبة الثديين لفترة طويلة.

القدمان

تعد القدمان واحدة من أكثر مناطق جسد المرأة إثارة لشهوتها وتهيجها، ولكن لا تثار جميع السيدات عن طريق لمس أقدامهن، ولكن لا شك أن جميع الإناث يشعرن بالاسترخاء والراحة عند تدليك أقدامهن بعد يوم طويل حافل بالتعب والإرهاق والمشقة، وبالطبع لا يمكن إثارة المرأة وتهيئها للممارسة العلاقة الجنسية وهي مرهقة، لذا فتدليك القدمين حتماً سيزيل عنها التعب ويجعلها مستعدة للإثارة وبدء علاقة زوجية، فلتدليك القدمين سواء للرجال أو النساء على حد سواء دور سحري لممارسة علاقة جنسية ناجحة.

وهناك فئة من الناس تثار شهوتهم الجنسية بمجرد مداعبة أقدامهم نظراً لأن القدمين متصلتين مباشرة بشعورهم بالسعادة واللذة وتزيد رغبتهم الجنسية في الشريك، ويذكر الأطباء أن التدليك يساهم في إفراز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن السعادة وزيادة الرغبة الجنسية عند الأنثى، لذا نوحه نصيحتنا لجميع الزوجات بعدم الخجل من الزوج، ومطالبته بعمل مساج لها سواء للقدم أو لمنطقة الرأس بحركات دائرية وبكل هدوء ورفق.

الأذن

يقول المتخصصون أن منطقة الأذن يوجد بها العديد من النهايات العصبية، لذا يزداد شعور المرأة بالسعادة عند لمس الأذن ومداعبتها كنتيجة طبيعية لزيادة هورمون السعادة في المخ، لذا نوجه نصيحتنا لجميع الزوجات بإخبار شريكها برغبتها تقبيل أذنيك بحميمية وعمل مساج لشحمة الأذن باستخدام لسانه وشفتيه، حتى يستمتعان سوياً بعلاقة جنسية رائعة.

وهنا نكون قد وصلنا أعزاءي إلى ختام هذا المقال بعد أن تعرفنا سوياً على أسهل وأنجح طرق التهيج للنساء، وأكثر مناطق جسم الأنثى ضعفاً وإثارة، والتي يمكن للزوج استهدافها بالملامسة والتقبيل والتدليك والمداعبة قبل العلاقة الزوجية لإثارة شهوة زوجته وتهيئتها لبدء علاقة جنسية ناجحة وأكثر متعة، وقد عرضنا لكم أيضاً العديد من الطرق التي يمكن للزوج تجربتها لزيادة الرغبة الجنسية عند زوجته، فهناك العديد من الأزواج يشكون ويعانون من البرود الجنسي لزوجاتهم، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على العلاقة الأسرية ويعرض الأسرة للخطر، وقد يصل الأمر إلى انفصال الزوجين في بعض الأحيان نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم.