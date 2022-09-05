أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق وصفة الخبز التركي هذه سهلة التحضير ولذيذة للغاية. يصبح الخبز سميكًا ورقيقًا ، وله قابلية مضغ مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، ليس هناك حاجة للعجن! بمجرد أن تصنع هذا الخبز التركي مرة واحدة ، سترغب في صنعه طوال الوقت.
أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق
المكونات:
2 كوب طحين لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز
2 ملعقة صغيرة سكر ناعم
6 جرام خميرة جافة نشطة فورية
1 ملعقة صغيرة ملح
ما يزيد قليلاً عن نصف كوب (300 جم) ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
3 ملاعق كبيرة بذور السمسم الأسود والأبيض
الطريقة:
- اخلطي الدقيق ، والبيكنج بودر ، والسكر الناعم ، والملح ، والخميرة الفورية في وعاء كبير واصنعي ثقبًا في المنتصف.
- يُسكب الماء ويُخلط حتى يتجانس جيدًا. غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجمه.
- تُبطن صينية الخبز بورق زبدة وتُوزّع العجين على شكل بيضاوي غير منتظم (بسمك حوالي بوصة).
- غطيه بمنشفة مطبخ واتركيها تثبت لمدة ساعة أخرى.
- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).
- باستخدام أصابعك ، اصنعي شكلًا بيضاويًا داخليًا على بعد حوالي 1 بوصة من الحافة ، ثم ارسمي علامات قطرية باستخدام سكين طويل.
- يُغطى بزيت الزيتون وبذور السمسم الأسود والأبيض.
- اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
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