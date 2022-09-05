  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق
أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق وصفة الخبز التركي هذه سهلة التحضير ولذيذة للغاية. يصبح الخبز سميكًا ورقيقًا ، وله قابلية مضغ مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، ليس هناك حاجة للعجن! بمجرد أن تصنع هذا الخبز التركي مرة واحدة ، سترغب في صنعه طوال الوقت.

أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

المكونات:

أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

2 كوب طحين لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

2 ملعقة صغيرة سكر ناعم

6 جرام خميرة جافة نشطة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

ما يزيد قليلاً عن نصف كوب (300 جم) ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة بذور السمسم الأسود والأبيض

الطريقة:

  • اخلطي الدقيق ، والبيكنج بودر ، والسكر الناعم ، والملح ، والخميرة الفورية في وعاء كبير واصنعي ثقبًا في المنتصف.
  • يُسكب الماء ويُخلط حتى يتجانس جيدًا. غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجمه.
  • تُبطن صينية الخبز بورق زبدة وتُوزّع العجين على شكل بيضاوي غير منتظم (بسمك حوالي بوصة).
  • غطيه بمنشفة مطبخ واتركيها تثبت لمدة ساعة أخرى.
  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).
  • باستخدام أصابعك ، اصنعي شكلًا بيضاويًا داخليًا على بعد حوالي 1 بوصة من الحافة ، ثم ارسمي علامات قطرية باستخدام سكين طويل.
  • يُغطى بزيت الزيتون وبذور السمسم الأسود والأبيض.
  • اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

اقرأ أيضاً:

أفضل وصفة برجر جمبري شهية

كلمات دالة:أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاقمطبخ البوابةخبز تركيوصفات خبزوصفات سريعةخبزمخبوزات تركيةوصفات سهلة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...