أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق وصفة الخبز التركي هذه سهلة التحضير ولذيذة للغاية. يصبح الخبز سميكًا ورقيقًا ، وله قابلية مضغ مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، ليس هناك حاجة للعجن! بمجرد أن تصنع هذا الخبز التركي مرة واحدة ، سترغب في صنعه طوال الوقت.

أسهل وصفة خبز تركي على الإطلاق

المكونات:

2 كوب طحين لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

2 ملعقة صغيرة سكر ناعم

6 جرام خميرة جافة نشطة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

ما يزيد قليلاً عن نصف كوب (300 جم) ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة بذور السمسم الأسود والأبيض

الطريقة:

اخلطي الدقيق ، والبيكنج بودر ، والسكر الناعم ، والملح ، والخميرة الفورية في وعاء كبير واصنعي ثقبًا في المنتصف .

يُسكب الماء ويُخلط حتى يتجانس جيدًا. غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجمه .

تُبطن صينية الخبز بورق زبدة وتُوزّع العجين على شكل بيضاوي غير منتظم (بسمك حوالي بوصة) .

غطيه بمنشفة مطبخ واتركيها تثبت لمدة ساعة أخرى .

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) .

باستخدام أصابعك ، اصنعي شكلًا بيضاويًا داخليًا على بعد حوالي 1 بوصة من الحافة ، ثم ارسمي علامات قطرية باستخدام سكين طويل .

يُغطى بزيت الزيتون وبذور السمسم الأسود والأبيض .

اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً .

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