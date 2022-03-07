أسهل وصفة دجاج مشوي بالطريقة التقليدية هذه الوصفة هي ما يقال عنها وصفة جدتي للدجاج المشوي. يمكنك اضافة اي اصناف مفضلة من الخضار معها بالاضافة الى البطاطا. تعالوا نتعلمها معاً.

أسهل وصفة دجاج مشوي بالطريقة التقليدية

المكونات:

1 (3 باوند) دجاجة كاملة منزوعة الحوصلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة مسحوق بصل أو حسب الرغبة

نصف كوب سمن مقسم

1 ساق كرفس، منزوع الأوراق

الطريقة:

سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية) .

ضعي الدجاج في مقلاة ، وتبليه بسخاء من الداخل والخارج بالملح والفلفل. يرش مسحوق البصل من الداخل والخارج. ضعي 3 ملاعق كبيرة من السمن داخل الدجاجة. ضعي قطع السمن المتبقي حول الجزء الخارجي للدجاج. يقطع الكرفس إلى 3 أو 4 قطع ويوضع في تجويف الدجاج .

تُخبز الدجاج في الفرن المسخن مسبقًا حتى يختفي لونها الوردي وتصبح العصائر صافية ، حوالي ساعة و 15 دقيقة. يجب أن يقرأ مقياس الحرارة الفوري الذي يتم إدخاله في الجزء السميك من الفخذ ، بالقرب من العظم ، 180 درجة فهرنهايت (82 درجة مئوية). يُرفع عن النار ويُضاف إليه السمن المذاب والمرق.

غطيه بورق الألمنيوم واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة قبل التقديم .

يقدم مع الخضار المشوية والأرز والبطاطا أيضاً.

أسهل وصفة دجاج مشوي بالطريقة التقليدية

ما هي درجة حرارة الدجاج المشوي؟

يمكنك شي أو خبز الدجاج على درجة 325 و 450 درجة فهرنهايت. عند شي دجاجة كاملة ، من القواعد الجيدة أن تبدأ من 400 إلى 425 درجة فهرنهايت ثم تخفض حرارة الفرن إلى 350 بعد 15 دقيقة وتطهى حتى تصبح درجة الحرارة الداخلية للدجاج 165 - 175 درجة فهرنهايت على مقياس حرارة قراءة فورية.

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