أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن تشير شنغن إلى المنطقة التي تغطي معظم الدول الأوروبية ، والتي لديها سياسات تأشيرة مشتركة وتشمل حوالي 26 دولة أوروبية. وفقًا للتقارير ، يمكن لحامل التأشيرة الاستمتاع بإقامة في أي بلد في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا في 6 أشهر. ومع ذلك ، يحتاج المرء إلى ملاحظة أنه عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن ، لا تصدر جميع البلدان التأشيرة بسهولة. بينما يتلقى البعض عددًا كبيرًا من طلبات التأشيرة ، يتلقى البعض الآخر عددًا أقل من الطلبات ، اعتمادًا على اختلاف معدل الرفض.

لذلك ، إذا كنت تخطط لقضاء عطلة أوروبية ، فإليك قائمة بأسهل البلدان للحصول على تأشيرة شنغن.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

سويسرا

سويسرا هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم ، وتشتهر بجبال الألب السويسرية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة. ومع وجود عدد قليل من معدلات الرفض ، يمكنك بسهولة التخطيط لرحلة سويسرية دون قلق.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

فنلندا

تشتهر فنلندا بكونها أسعد بلد في العالم ، كما تشتهر بكونها بلد الألف بحيرة. مع معدل رفض قليل ، لا ينبغي أن يكون الحصول على تأشيرة مصدر قلق. ومع ذلك ، سيتعين عليك التأكد من أن لديك تأمينًا خارجيًا لحالات الطوارئ الطبية حتى يتم قبول طلبك.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

أيسلندا

مع معدل رفض يبلغ 12٪ فقط من المحتمل أن تحصل على تأشيرة سياحية أيسلندية بسهولة. هذا أيضًا لأنه نظرًا لأن الدولة تتلقى عددًا أقل من طلبات التأشيرة ، فإن هذا البلد يعد أيضًا خيارًا جيدًا للحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة شنغن.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

إستونيا

هذه دولة أخرى من دول البلطيق يسهل الحصول على تأشيرة دخول لها. وفقًا لسجلات معدلات الرفض لعام 2018 ، تم رفض 1.6 ٪ فقط من الطلبات المقدمة في السفارات الإستونية بالخارج ، في حين تم منح البقية إمكانية الوصول بتأشيرة قصيرة الأجل إلى منطقة شنغن. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن دولة شنغن هذه تحصل على عدد أقل من طلبات التأشيرة ، فمن المحتمل أن تكون سفاراتها أقل ازدحامًا.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

لوكسمبورغ

تعد الدولة الصغيرة غير الساحلية أيضًا خيارًا آخر للوصول إلى شنغن ، خاصة إذا كنت حريصًا على زيارة البلدان المجاورة لها ، مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا. إذا نظرنا في التقارير ، فإن معدل الرفض لها يبلغ 3.7٪ فقط. والمثير للدهشة أن هذا البلد أيضًا هو البلد الذي يتلقى أقل عدد من الطلبات.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

لاتفيا

دولة أخرى في منطقة شنغن يسهل منها الحصول على تأشيرة دخول إلى شنغن. إذا أخذنا في الاعتبار التقارير ، فقد تم استلام 97.9٪ من الطلبات ، ورفض 2.1٪ فقط، مما يعني أيضًا أن لديك فرصة جيدة للحصول على تأشيرة من هذا البلد.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

ليتوانيا

هذه الدولة هي أسهل دولة تحصل على تأشيرة شنغن. وفقًا للتقارير ، يمنح المسؤولون التأشيرات لما يقرب من 98.7 ٪ من المتقدمين. تتلقى ليتوانيا أيضًا عددًا أقل من الطلبات على عكس البلدان الشهيرة الأخرى ، مثل فرنسا وألمانيا ، مما يعني أيضًا أنه إذا كنت تقدم طلبًا للحصول على تأشيرة لهذا البلد ، فسيكون لديك وقت انتظار أقصر لموعد.

أسهل 8 دول للحصول على تأشيرة شنغن

بلجيكا

يوجد معدل رفض 5.55٪ إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لهذا البلد. هذا يعني أن لديك فرصًا كبيرة للحصول على تأشيرة بلجيكا بسهولة. تشتهر هذه الدولة بالمشروبات والطعام ، بينما تجذب الشوكولاتة والفطائر البلجيكية والبيرة الكثير من السياح من جميع أنحاء العالم. يحد هذا المكان ألمانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ ، ويتميز هذا المكان بالتراث الثقافي الغني ويوفر خيارات للزوار لاستكشاف العديد من مدنها التاريخية الجميلة.

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