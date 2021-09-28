أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022، ما هي؟

أكد خبراء الأبراج أن العام 2022 ستكون أفضل من عامي 2020 و2021 لكن ليست على كافة الأصعدة والابراج الأقل حظاً 2022 برج العقرب، برج الثور، برج الأسد وبرج الدلو.

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022 برج العقرب

صفات برج العقرب أنه شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحاسيته وعاطفته المفرطة.

صاحب برج العقرب يفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، وإذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر، فأنت تنتمي لبرج العقرب، وهو أحد الأبراج المائية، ويحكمه كوكبا بلوتو والمريخ، واللون الذي يعبّر عنه هو الأحمر.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج العقرب، لأنه مواليد برج العقرب برج مائي، فهم بحاجة إلى حجر الفيروز التركوازي والذي يجلب لهم الهدوء والحظ ويحفظهم من الحسد، لذلك اختاري مجوهرات مرصّعة بحجر الفيروز لتتألقي بإطلالة عصرية ومنعشة وفي الوقت نفسه تُشعرك بالثقة والقوّة.

صفات برج العقرب المرأة وفية ومخلصة، تحب مساعدة صديقاتها وأفراد عائلتها، مجتهدة وطموحة، صاحبة إرادة قوية وعزيمة في الوصول إلى أحلامها وأهدافها، لديها قدرة كبيرة في تحدي الصعوبات والعقبات، تحب الأشياء الطبيعية، عاطفية ورومانسية، تساعد شريك حياتها في تحقيق ذاته.

صفات برج العقرب الرجل كتوم ولا يعبر عن مشاعره بسهولة أو يبوح بما في داخل، فهو شخص غامض جداً، يهتم بمشاعر من حوله لأنه شخص حساس وعاطفي، يتمتع بالجاذبية الشديدة التي لا تستطع أي إمرأة مقاومتها، يحب أسرته وعائلته ويتقرب إليهم، ولكنه يتجنب الأشخاص المتصنعين.

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022 برج الثور

من صفات برج الثور هو صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس.

صاحب برج الثور يسعى دائماً لتحقيق أهدافه، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة، حيث يميل صاحب برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، شخصية برج الثور لديه ثقة في قدراته ومجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

برج الثور من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21أبريل / نيسان إلى تاريخ 21 مايو / أيار.

حجر العقيق هو الحجر المناسب لبرج الثور، مواليد العشرية الاولى من برج الثور، اي المواليد من 20 ابريل الى 30 ابريل، يتأثرون بكوكب عطارد ويتمتعون بقدرات فكرية عالية وبموهبة في ادارة الاعمال.

لكنك تراهم حزينين في كثير من الاوقات. من ابرز الاحجار الكريمة التي تناسب هذه المواليد: الأفينتورين، العقيق، حجر الجمشت، الكوارتز، واليشب.

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022 برج الأسد

صفات برج الأسد من ناحية نقاط القوة لديه أنه دافىء، لديه روح النكتة، مبدع، عاطفي، سخي، أما بالنسبة لنقاط ضعفة الغطرسة، العناد، عدم المرونة، التفكير بذاته كثيرًا، الكسل.

ومن اهم صفات برج الأسد أنه لبق، قوي الشخصية، قوي البنية، مفتول العضلات، أما شخصية برج الأسد أن يكون محبوباً، الاحتفالات، قضاء وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء، الأشياء الباهظة الثمن، الألوان الزاهية.

الأسد هو ملك الغاب، ولكن الحقيقة انّ مواليد برج الاسد يتمتعون حقيقة بسمات هذا الحيوان الشرس. فهم يسعون إلى أن يكونوا دائماً في مركز قيادي ويعتلون اعلى العروش مهما كان الثمن الذي يجب ان يدفعوه.

يمتاز مولود الأسد بشخصيته القوية وحبه للظهور والعظمة، إنه الأسد بكل معنى الكلمة، الملك في غابة الحيوانات. إنه إنسان طموح وشجاع ومهيمن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً.

شخصية برج الأسد ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم. يكشف عن فاعلية مذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده.

صاحب برج الأسد يدرك جيداً كيفية استخدام طاقاته وإبداعاته لبلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه. يملك مولود الأسد طموحاً كبيراً يجعله متفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته على التوجه مباشرة إلى قلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

حجر الياقوت الأحمر هو الحجر المناسب لبرج الأسد، الياقوت الأحمر والألماس، هما الحجران اللذان يتصدران لائحة الأحجار المناسبة لمولودة برج الأسد. يرمز الياقوت الأحمر إلى الصفاء والروحانية والعاطفة القوية، كما يعكس شخصية عازمة ومقدامة، وهي صفات تنطبق على مولودة برج الأسد بامتياز.

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022 برج الدلو

صفات برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج الدلو، وهو من أنواع الأحجار الكريمة ولونه أزرق، سهل الخدش وخفيف الوزن، ذو قيمة عالية مميزة من بين المجوهرات. ومن أسمائه: الفيروزج- الماكفات - البيروزة - حجر العين - التوركواز - حجر الكاليه - الشذر.

من صفات برج الدلو بأنه شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة.

ميّزته الرئيسيّة هي قدرته الفكريّة العميقة و لكن مواليد هذا البرج يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان.

اهم صفات برج الدلو أيضاً أنه سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً.

شخص الدلو عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق، لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه.

صاحب برج الدلو شخص غير متسامح للغاية.

المولود في برج الدلو يمكنه في بعض الأحيان اتّخاذ قرارات متسرّعة وغير لائقة إلى أبعد الحدود.

أكثر الأبراج حظًا في العام 2022، ما هي؟