أسوأ نصائح عن الزواج لا تستمعي لها

بينما تفكرين في الزواج، تبدأ النصائح التي تتعلق به بالتدفّق على أذنيك، سواء طلبتِ هذه النصائح أم لم تطلبيها، وعلى الرغم من أن الذي يقدّم النصيحة يقصد الخير، لكن هناك نصائح سيئة لا يجب اتباعها أبداً. وفيما يلي أسوأ 4 نصائح عن الزواج يمكن أن تستمعي إليها..



1- لا تتزوّجي

ستجدين الكثير من الأصوات التي تنصحك بنبرة مرحة ألا تتزوجي، هذه النصيحة سيئة لأنها تصيب العروس بالتوتر أثناء التحضير لزفافها، وتبثّ في نفسها الخوف من حياتها الجديدة، لهذا لا تلتفتي لهذه النصيحة وامضي قدماً في قرار زواجك ما دمتِ اخترتِ الشخص الذي ترين أنه شريك حياتك.



2- لا تذهبي إلى الفراش غاضبة

هذه أسوا نصيحة يمكن تقديمها، حيث إن عدم الذهاب لى الفراش غاضبة، يعني حل جميع المشاكل قبل النوم، ولكن بعض المشاكل قد تكون كبيرة ولا يمكن حلّها للتو، كما يُفضَّل في بعض الأوقات التوقف عن المناقشة لاستعادة الهدوء، هذا بخلاف أن الإرهاق يزيد من حجم الخلاف، ففي بعض الأوقات يحتاج الزوجان إلى النوم جيداً من أجل مناقشة مشاكلهما بهدوء وحكمة والوصول إلى حلول.

مما سبق، يتّضح أنه يمكنك الذهاب إلى النوم وأنتِ غاضبة، فقد يكون هذا الاختيار أفضل من الإصرار على مناقشة المشاكل في وقت غير مناسب.



3- احتفظي بحساب بنكي سرّي

اتباع هذه النصيحة يؤدي إلى هدم الثقة بينك وبين زوجك، بالطبع يحتفظ كل منكما بخصوصياته، ولكن هذا لا يعني إبقاء الأسرار المالية بعيداً عن شريك حياتك، فيبدو الأمر كما لو أنكِ لا تثقين به.



4- لا تتفوّقي على زوجك

هذه نصيحة تدل على ضيق الأفق، فالزوج المحب الجيد هو من يرغب في تطور زوجته، ويفخر بتقدّمها، ويدعمها في تحقيق طموحاتها، أما الزوج الذي يغير من نجاح زوجته فهو شخص غير صالح لإقامة علاقة صحية.

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