أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ

ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ .

ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ .

ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ .

ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ .

ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام

ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام .

ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام .

ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام .

ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام .