أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي هل تحب الفاهيتا؟ تعلم معنا طريقة تقديم أسياخ الحلوم المشوية. يضفي طهي الجبن والفلفل والبصل على الشواء نكهة مدخنة.
أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي
المكونات:
3 حبات فلفل (أي لون) ، مقطعة إلى شرائح
2 حبة بصل حمراء كبيرة مقطّعة إلى شرائح
2 × 250 جم من جبنة الحلوم ، مقطعة إلى أنصاف ثم تقطع إلى أرباع
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة أفوكادو ناضجة ، نصفين منزوعة البذور
1 ليمون كبير معصور
8 لفائف خبز التورتيلا الناعمة
1 باقة صغيرة من الكزبرة مقطوفة الأوراق
120 جرام كريمة حامضة
صلصة الفلفل الحار ، للتقديم (اختياري)
1 ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
4 أسياخ معدنية
أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي
الطريقة:
- تُمزج جميع مكونات مزيج التوابل. أشعل الشواية وانتظر حتى يتحول لون الفحم إلى رماد.
- ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ.
- ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام.
- قم بطهي الأسياخ على الشواية لمدة 5-8 دقائق على كل جانب (وهذا يعتمد على حرارة الشواء). يجب أن يكون الفلفل والبصل والحلوم طريًا ومتفحمًا في بعض الأماكن. في هذه الأثناء ، قم بتدفئة التورتيلا على الشواية ، ثم لفها في منشفة شاي نظيفة للتدفئة.
- قدمي الأسياخ جنبًا إلى جنب مع التورتيلا ، والأفوكادو المهروسة ، والكزبرة ، والقشدة الحامضة ، وبعض صلصة الفلفل الحار.
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