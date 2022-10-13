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أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي
أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي هل تحب الفاهيتا؟ تعلم معنا طريقة تقديم أسياخ الحلوم المشوية. يضفي طهي الجبن والفلفل والبصل على الشواء نكهة مدخنة.

أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

المكونات:

أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

3 حبات فلفل (أي لون) ، مقطعة إلى شرائح

2 حبة بصل حمراء كبيرة مقطّعة إلى شرائح

2 × 250  جم من جبنة الحلوم ، مقطعة إلى أنصاف ثم تقطع إلى أرباع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 حبة أفوكادو ناضجة ، نصفين منزوعة البذور

1 ليمون كبير معصور

8 لفائف خبز التورتيلا الناعمة

1 باقة صغيرة من الكزبرة مقطوفة الأوراق

120 جرام كريمة حامضة

صلصة الفلفل الحار ، للتقديم (اختياري)

1 ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

4 أسياخ معدنية

أسياخ فاهيتا الحلوم المشوي

الطريقة:

  • تُمزج جميع مكونات مزيج التوابل. أشعل الشواية وانتظر حتى يتحول لون الفحم إلى رماد.
  • ضعي الفلفل والبصل والحلوم في وعاء ورشي عليه الزيت ورشي فوقه خلطة البهارات وتبليه بالملح والفلفل. قلبي المزيج برفق لتغطي الخضار والجبن ، مع الحرص على عدم تفتيت الحلوم. ادهني الفلفل والبصل والجبن بالتناوب على الأسياخ.
  • ضعي لب الأفوكادو في وعاء مع عصير الليمون ورشة ملح. اهرسي كل شيء معًا باستخدام شوكة واتركيه جانبًا حتى تصبح جاهزًا لتناول الطعام.
  • قم بطهي الأسياخ على الشواية لمدة 5-8 دقائق على كل جانب (وهذا يعتمد على حرارة الشواء). يجب أن يكون الفلفل والبصل والحلوم طريًا ومتفحمًا في بعض الأماكن. في هذه الأثناء ، قم بتدفئة التورتيلا على الشواية ، ثم لفها في منشفة شاي نظيفة للتدفئة.
  • قدمي الأسياخ جنبًا إلى جنب مع التورتيلا ، والأفوكادو المهروسة ، والكزبرة ، والقشدة الحامضة ، وبعض صلصة الفلفل الحار.

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