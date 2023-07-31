اختيار النشاط الذي يعجب الفتاة يعتمد على مستوى مهاراتها واهتماماتها ويمكنها اختيار واحد من هذه الأفكار أو مزج بعضها معًا لتجربة ممتعة ومتنوعة ومن أجل الابتعاد عن الضغوط وتنمية الإبداع والمهارات اليدوية، هناك العديد من الأشغال اليدوية السهلة والممتعة التي يمكن للبنات الاستمتاع بها.

أشغال يدوية سهلة للبنات

الأشغال الورقية

صنع الورق الملون وقصّه لعمل أشكال ورسومات.

صنع البطاقات المعايدة بتزيينها بالألوان والزخارف.

عمل طيّات وأشكال من الورق، مثل الطيّارة والزهرة.

الإكسسوارات

تصنيع الأساور والقلادات من الخرز.

تزيين الشعر بالشرائط والزهور الصناعية.

الخياطة البسيطة

خياطة دمى صغيرة أو ألعاب ناعمة.

خياطة أكياس صغيرة للهدايا.

الرسم والتلوين

رسم لوحات فنية باستخدام الألوان المائية أو الألوان الزيتية.

تلوين صور تلوين للتركيز والاسترخاء.

الديكوباج

تزيين الأدوات المنزلية بورق ملوّن مستخدمًا الديكوباج.

الزراعة المنزلية

زراعة النباتات الصغيرة داخل المنزل أو في الحديقة.

الطهي السهل

تحضير بعض الحلويات السهلة مثل الكوكيز أو الكب كيك.

أشغال يدوية سهلة أخرى للبنات

عمل المجوهرات اليدوية باستخدام السلاك أو الخيوط.

عمل الشموع الملونة.

اعمال يدوية سهلة الصنع

صنع بطاقات المعايدة عن طريق استخدم ورق ملون وزخارف لتزيين بطاقات معايدة للأصدقاء والعائلة.

صنع أطواق للشعر باستخدم الشرائط والأقمشة الملونة لعمل أطواق جميلة للشعر.

تزيين الملابس عن طريق استخدم الزخارف والتطريز البسيط لتزيين الملابس وإعطائها لمسة شخصية.

الرسم بالألوان المائية وذلك برسم صور بسيطة باستخدام الألوان المائية.

اصنع أشكالًا مختلفة من الورق، مثل الزهور أو الطيور.

صنع المجوهرات باستخدم الخرز والأحجار الصغيرة لتصنيع قلادات وأساور يدوية.

تزيين الأواني المنزلية باستخدم الدهانات أو الأوراق الملونة لتزيين الأطباق والأواني المنزلية.

الطيّات والأعمال الورقية وذلك بعمل طيّات ورقية مثل الطيّارات والزهور.

تزيين الشموع باستخدم الأقمشة أو الشرائط لتزيين الشموع وجعلها أكثر جاذبية.

صنع الألعاب اليدوية عن طريق صنع دمى صغيرة أو ألعاب ناعمة باستخدام القماش والحشو.

اشغال يدوية للبنات المراهقات

اشغال يدوية للبنات المراهقات عمل ربطات للشعر، يجب توفر شريط مطاطي، ويجب قص الشريط المطاطي باستخدام المسطرة من 8 إلى 10 سم ويعتمد ذلك على سماكة وكثافة الشعر، ثم عند قص الشريط المطاطي يجب إغلاقه من خلال ربطه على شكل عقدة لتكون ربطة شعر جاهزة للاستخدام، وغالباً ما يتم اختيار ذلك الشريط بأن يكون مزيناً وجاهزاً وذو ألوان جميلة ولا يحتاج للتزين، ولكن إن كان الشريط غير مزين يمكن تزينه بالقصب أو الترتر حسب الرغبة.

أعمال يدوية عمل قلادة على شكل حرف اسمها، وفيها خرز ملوّن، أو حلق بتصميم غريب، أو مجموعة خواتم متناسقة، أو خلاخيل، أو مشابك شعر.

من الاشغال اليدوية للبنات المراهقات صناعة أغلفة للكتب إمّا من القماش المحشوِّ بالإسفنج، أو من الصّوف، أو من الورق الملوّن، أو من الكرتون، وهناك أساليب كثيرة جدًّا لتطبيق هذه التّصاميم.

اعمال يدوية للمدرسة بالكرتون

فيما يلي بعض الأفكار الإبداعية لأعمال يدوية يمكنك صنعها باستخدام الكرتون للمدرسة:

قلم حامل وذلك باستخدم قطعة كرتونية عريضة وطويلة ثم قم بلفها بشكل أسطواني وثبّت الحواف بالغراء وسيكون قلم الحامل ممتازًا للمدرسين عند الحاجة لإمساك بالقلم لفترات طويلة.

خيمة للقراءة وذلك باستخدم صناديق الكرتون لإنشاء هيكل بسيط لخيمة القراءة داخل الفصل، ويمكن للأطفال قراءة الكتب فيها بشكل مريح ومسلي.

مكتبة صغيرة قم بتكديس عدة صناديق من الكرتون وثبّتها ببعضها بالغراء لتشكّل مكتبة صغيرة. يمكنك أيضًا تزيينها بألوان مختلفة أو ورق لاصق لتبدو جميلة.

تخزين المواد الفنية قم بقص علب الكرتون واستخدمها لتخزين الأقلام الملونة والفرش والمستلزمات الفنية الأخرى.

لعب تعليمية باستخدم الكرتون لإنشاء لعب تعليمية مثل لغز الألوان والأشكال والأرقام. قم بقطع الكرتون إلى أجزاء صغيرة وطليها بألوان مختلفة لجذب انتباه الطلاب.

مراجيح الدمى باستخدم الكرتون لبناء مراجيح بسيطة لدمى الطفل، واجعل الأطفال يشاركون في صنعها وتزيينها.

لوحة إعلانات باستخدم الكرتون كلوحة إعلانات لعرض أعمال الطلاب والمشروعات الفنية البارزة.

مجسمات تاريخية باستخدم الكرتون لبناء مجسمات تاريخية تُستخدم في دروس التاريخ والجغرافيا.

قم بقطع قطع الكرتون إلى شكل مثلثي لعمل قواعد للكتب، واستخدمها كقواعد لدعم الكتب عند وضعها على الأرفف.

حامل أقلام الحبر باستخدم قطعة كرتون لصنع حامل أنيق لأقلام الحبر في الفصل، ويمكن تزيينه باستخدام ورق لاصق ملون أو أقمشة.

اعمال يدوية مفيدة

هناك العديد من الأعمال اليدوية المفيدة التي يمكنك صنعها بنفسك: