أشغال يدوية: ربطة شعر مطاطيّة لأناقة شعر البنات

زينة الشعر من الأمور الضروريّة للحفاظ على ترتيب وأناقة شعر البنات

تعتبر زينة الشعر من الأمور الضروريّة للحفاظ على ترتيب وأناقة شعر البنات، ويمكن لهن عمل ربطة شعر مطاطيّة مميزة، مع مراعاة توفر شريط مطاطي رفيع، وقطعة قماش بلون زاهٍ، ومقص، وقلم حبر، وإبرة وخيط بلون مشابه للون قطعة القماش، بالإضافة إلى زر بلون متناسق مع لون قطعة القماش.

طريقة عمل ربطة شعر مطاطيّة:

1- يقص الرباط المطاطي بطول يتناسب مع محيط الرأس، ثم يخاط طرفاه مع بعضهما.

2- يرسم شكل وردة دائريّة بخمس بتلات على قطعة القماش، ثم تقص بحذر، كما تُرسم أربع وردات أخرى مشابهة لها وتقص.

3- تثنى كل وردة من الوردات الخمس من منتصفها على شكل مثلث.

4- تقص قطعة دائريّة صغيرة من قطعة القماش، ثم تخاط الأشكال المثلثة الناتجة من زواياها المدببة على منتصف قطعة القماش، مع مراعاة ملامسة الزوايا المدببة لبعضها البعض.

5- يخاط الزر فوق زوايا المثلثات لإخفاء الخياطة الموجودة هناك.

6- يخاط شكل الوردة الناتج على أحد أطراف الشريط المطاطي.

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