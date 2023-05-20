أشهر أعراض الحمل يوم نزول الدورة

هناك العديد من النساء من يختلط عليها الأمر من أعراض الحمل يوم نزول الدورة ولا تعرف كيفية التصرف في هذه الأمور، حيث يوجد بعض الأعراض المتشابهة قبل ميعاد نزول الدورة الشهرية كالاضطرابات التي تحدث للجسم من الحالة النفسية وتغيير الهرمونات، لذلك سوف نتعرف سويًا على هذه الأعراض والفرق بينهما في الأسطر القادمة.

أعراض الحمل يوم نزول الدورة الشهرية

هناك الكثير من النساء التي لا تعرف الفرق بين أعراض الحمل يوم نزول الدورة، لذلك يجب التحدث عن الأشياء التي تفرق بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية ومن ضمنها:

أولاً الفترة الزمنية

الدورة الشهرية يتم ظهور أعراضها قبل نزولها بأسبوع أو عشرة أيام وهذه ما تسمى بمتلازمة ما قبل الحيض حيث يتم انفجار أو تمزق بطانة الرحم لكي يتم نزول دورة شهرية جديدة وهذا يختلف حسب الطبيعة الجسمانية والهرمونات لكل امرأة.

أما أعراض الحمل فيمكن حدوثها طوال مدة الحمل.

ثانيًا آلام الصدر

هناك كثير من النساء من تتوجع من الآلام قبل موعد نزول الدورة الشهرية حيث يتم تورمها والتسبب بآلام متعددة بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون.

أما في الحمل يمكن حدوث التورم والآلام بعد معرفتها بالحمل من خلال الأسبوع الأول أو الثاني ويمكن حدوث بعض أمراض الحساسية بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون وحيث يتغير لون حلمة الصدر ويكبر حجمها عن الطبيعي.

ثالثًا التغيرات النفسية

تعاني العديد من النساء من التغيرات المزاجية مما تؤدي إلى العصبية على أتفه الأسباب ويمكن أن تصاب بالعديد من نوبات البكاء وتغيرات في المشاعر ولكنها تختفي بمجرد انتهاء الدورة الشهرية وأيضًا يتم أكل السكريات بشراهة في هذه الفترة.

أما للحمل فيتم التغيرات النفسية من بداية الحمل حتى انتهائها بالولادة وأيضًا يتم التعرض أيضًا بالاكتئاب ما بعد الولادة لذلك يجب الحذر من هذه الأعراض، لذلك يجب عليكِ تغيير الأماكن وأيضًا الاستماع للموسيقى وقراءة القرآن ويمكنك طلب المساعدة من الزوج أو الأهل لمساعدتك على تخطي هذه الفترة العصيبة.

رابعًا الإحساس بالإرهاق

يمكن أن تعاني من الأرق وعدم النوم والاحساس بالتعب من قبل الدورة حتى موعد نزول الدورة الشهرية.

أما في الحمل فيتم الإحساس بالإرهاق بمجرد الحمل في الشهور الأولى وهناك من يستمر معها حتى انتهاء الحمل ويمكن أن تحس بالإعياء والدوخة بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون، لذلك يجب عليها أن تنال الكثير من الراحة مع التغذية الصحية لعدم زيادة شعورها بالتعب.

خامسًا قبول ونفور الأطعمة

أثناء الدورة الشهرية وقبل نزولها يتم زيادة الشهية حيث يتم تناول الكثير من الأطعمة في هذه الفترة وخاصةً الأطعمة التي تحتوي على العديد من السكريات مثل: (الشكولاتة – الحلويات) أو يتم العكس أي يمكن زيادة الشهية في الأطعمة المالحة.

أما أثناء الحمل فهناك العديد من الحوامل ممن يشعرون بالنفور من رائحة الأطعمة وعدم الأكل أثناء الفترات الأولى وهناك من كانت تحب بعض الأطعمة قبل الحمل ويحدث عكسها بعد الحمل وهذا ما يسمى بمتلازمة الوحم، لذلك يجب عليها التغذية الجيدة من أجل صحتها وصحة طفلها.

سادسًا آلام البطن وتقلصاتها

أثناء الدورة الشهرية يمكن حدوث بعض الانقباضات أسفل البطن وتختلف من سيدة لأخرى وتتراوح مدتها من يومان لأسبوع قبل نزول الدورة.

أما أثناء الحمل فتكون الانقباضات متكررة وشديدة وخاصةً في الشهور الأولى من الحمل وأيضًا يتم الإحساس بالثقل في الظهر والبطن مع كثرة القيء في الصباح والغثيان والدوخة.

سابعًا الإمساك

يحدث الإمساك في فترة الدورة الشهرية أي قبل نزولها.

أما في الحمل يحدث الإمساك وخاصةً في الشهور الأولى من الحمل.

أعراض تؤكد وجود حمل

هناك العديد من علامات الحمل يوم نزول الدورة وهذا ما سبق معرفته ولكن سوف نتعرف الآن عن أعراض تؤكد من وجود الحمل وهي:

التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم حيث يتم نزول بعض بقع الدم بني اللون وهذا بسبب إخصاب البويضة ويسمى بالانغراس ويتم حدوثها من 6 – 12 يوم.

التقلصات التي تحدث في أول أيام الحمل تكون أكثر حدة ومتكررة.

وجود بعض الإفرازات المهبلية بيضاء اللون وهذا بسبب تضخم وتكبير جدار المهبل للتهيؤ عندما يتم الولادة، ولكن هذه الإفرازات ليست ضارة وإذا كانت برائحة قوية كريهة فيجب إخبار الطبيب المختص لكيلا يسبب كثرة العدوى البكتيرية وكثرة الحكة.

يحدث تغيرات في لون حلمة الصدر وتضخمها بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون ويحدث بعض الآلام والثقل بمجرد اللمس.

الشعور بالدوخة والإعياء الشديد والغثيان في الصباح الباكر بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون وأيضًا يتم حدوث ارتفاع أو خفض في ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم أيضًا بسبب إنتاج أكثر للدم وذهابه للطفل.

كثرة التبول وهذا ما يحدث في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل لأنه يتم الضغط على المثانة البولية التي تكون بالقرب من الرحم.

الإمساك وهي من أشهر الأعراض بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون ولذلك يجب عليكِ الاهتمام بشراب الكثير من السوائل وأكل الخضروات الغنية بالألياف.

الصداع والدوار والإغماء هناك بعض النساء ممن تعاني من هذه الأعراض ولكن ليست بصفة دائمة طوال الحمل.

تجاربكم مع أعراض الحمل يوم نزول الدورة

لقد تحدثنا هنا عن أعراض الحمل يوم نزول الدورة ولكن سنتحدث الآن عن تجارب الحمل مع نزول الدورة هيا نتعرف على هذه التجارب:

أنا فتاة في الفترة الأولى من زواجي وقد حدث نزول الدم ولكن ليس بكثرة ووجدت لونه مختلف عن اللون الطبيعي للدورة الشهرية ولقد حدث كل أعراض الحمل من الدوخة والإعياء وتقلصات البطن والثقل في البطن والظهر والصدر أيضًا، لذلك ذهبت إلى الطبيب المختص بكشف النسا وطلب مني تحليل دم وقد عرفت أنني حامل في الشهور الأولى من الدورة الشهرية.

ما الفرق بين وجع البطن في الدورة والحمل؟

التقلصات والتشنجات التي تحدث للبطن يمكن أن يكون سببها بعض الانتفاخات وأيضًا كثرة وجود الغازات وهذا ما يسمى بمتلازمة ما قبل الحيض، لأن الدورة يتم حدوث تقلصاتها من يومان للأربعة أيام على التوالي، أما تقلصات الحمل فتشبه تشنجات وتقلصات الدورة ولكن تحدث الآلام في أسفل البطن والظهر ويشبه أيضًا أعراض الحمل في يوم نزول الدورة وهكذا.

ما هي اسرع طريقة لمعرفة الحمل؟

هناك طريقتان إما عن طريق التحليل المنزلي بشراء ما يسمى بتست الحمل المنزلي حيث يتم عملها عن طريق البول في الصباح الباكر أو عمل تحليل بالدم وهو أسرع وأدق ويتم أخذ عينة دم في المختبر لتحديد وجود حمل من عدمه.

وفي ختام مقالنا فقد تعرفنا على أعراض الحمل يوم نزول الدورة وما يترتب عليها ومعرفة الفرق بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية وما الفرق بين وجع البطن من نزول الدورة أو الحمل وغيرها من الأعراض، لذلك يجب أن يتم التغذية جيدًا وعمل بعض التمارين الرياضية الخفيفة والحفاظ على الصحة وشرب الكثير من السوائل لعدم حدوث الإمساك.