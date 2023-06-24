أشهر فواكه تقوي نبض الجنين وتزيد من حركته

التغذية السليمة للحامل تساعد على مرور الحمل بسلام، كما تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على صحة الجنين من حيث النمو وتكون الأعضاء بشكل سليم وخاصةً القلب والرئتين؛ لذا نُرشح لكِ في هذا المقال أفضل فواكه تقوي نبض الجنين وتُقلل من أعراض الحمل المُزعجة، ثم نقترح عليكِ بعض النصائح حول تناول هذه الفواكه، ثم نختتم المقال بالحديث عن أعراض توقف نبض الجنين.

فواكه تقوي نبض الجنين

إن الفواكه مفيدة جدًا للحامل بشكل عام وللجنين بشكل خاص؛ وذلك لاحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف الضرورية؛ لذا تساعد هذه الفواكه على تنظيم ضربات القلب للأم وللجنين؛ ما ينجم عن ظهور نبض الجنين بشكل واضح أثناء الفحص وزيادة نشاطه داخل الرحم، وفي السطور التالية نذكر أفضل فواكه تقوي نبض الجنين:

1- البطيخ

تحتوي ثمرة البطيخ على 91% من الماء، والذي تحتاجه الحامل بكميات وفيرة؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية ولضبط نسبة السائل الأمنيوسي في الرحم، وجميعها عوامل تساعد على حماية الأم والجنين من الجفاف الذي قد يؤدي إلى توقف نبض الجنين أو إسقاطه، كما أن ثمرة البطيخ تساعد على تقليل أعراض الحمل مثل تورم القدمين والغثيان.

2- الجوافة

يحتاج الجنين إلى فيتامين ب9 وفيتامين ج لنموه بشكل سليم وصحي طوال فترة الحمل وخاصةً الرئتين وعضلات القلب، وتعتبر الجوافة من أغنى الفواكه بهذه الفيتامينات، والتي تساعد أيضًا على تقوية مناعة الحامل لحمايتها وطفلها من أية أمراض طوال فترة الحمل.

3- العنب

العنب من أشهى وألذ الفواكه لدي الجميع وخاصةً العنب الأحمر الغني بالعديد من المركبات والفيتامينات التي يحتاج إليها جسد الإنسان وخاصةً الحامل بما في ذلك فيتامين ج، فيتامين ك، والألياف والفولات الضرورية لنمو الجنين وتعزيز حركته داخل الرحم.

4- الرمان

للرمان الكثير من الفوائد الصحية للأم وللجنين؛ لغناه بالعديد من المعادن والفيتامينات أهمها الكالسيوم والفولات الضروريان لتقليل تشنجات الساقين أثناء الحمل، كما يمكن أن نطلق عليه أنه من أفضل فواكه تقوي نبض الجنين وتزيد من حركته.

5- الأفوكادو

تحتوي ثمرة الأفوكادو على العديد من الدهون غير المشبعة التي تساعد الحامل على الشعور بالشبع وضبط الشهية؛ لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل، كما أنها من أهم فواكه تقوي نبض الجنين وتدعم نمو الأنسجة والخلايا الدموية المُهمة لصحة القلب.

6- البابايا

يحتاج الجنين إلى نمو الأنسجة والخلايا المسؤولة عن ضخ الدم؛ وذلك للمساعدة في تطور نموه بشكل سليم وصحي، وتصنف ثمرة البابايا كواحدة من أهم فواكه تقوي نبض الجنين؛ وذلك لغناها بالكاروتينات والكالسيوم والماغنسيوم والفولات والبوتاسيوم وفيتامين ج وغير ذلك من المركبات الضرورية لصحة الجنين وسلامة حركته في الرحم.

7- الأناناس

أيضًا الأناناس من الفواكه المفضلة لدى الجميع، والجدير بالذكر أنها من أجمل فواكه تقوي نبض الجنين؛ لأنها تمد جسد الحامل بكافة العناصر الغذائية التي تحتاج إليها أثناء الحمل أهمها الحديد والكالسيوم والمنغنيز والفولات وفيتامين ج وغيرهم من المعادن والألياف الغذائية.

8- الموز

ثمرة الموز من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الضرورية لدماغ الجنين والقلب والرئتين وزيادة نشاطهم طوال فترة الحمل؛ وذلك لغناه بكافة المركبات الضرورية لذلك مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والماغنسيوم.

9- المانجو

لزيادة نبض الجنين وضبط معدل ضربات القلب وتطور الجنين داخل الرحم بشكل سليم، تحتاج الحامل إلى فيتامين ج وفيتامين أ طوال فترة الحمل، وهذا بالضبط ما تقدمه لكِ ثمرة المانجو التي يمكن تصنيفها على أنها أفضل فواكه تقوي نبض الجنين، والجدير بالذكر أن انخفاض نسبة فيتامين أ عن الحد المطلوب طوال الحمل قد يتسبب في ضعف مناعة الجنين وزيادة فرصة الإصابة بمرض ما، كما قد يؤدي إلى انخفاض معدل نبض الجنين.

10- البرتقال

يعد البرتقال أيضًا من أفضل مصادر المياه الطبيعية الغنية بالأحماض المفيدة لتكوين خلايا قلب الجنين وضبط معدل النبض، كما أنه من أفضل العناصر الطبيعية لفيتامين سي الضروري لتحسين معدل الحديد في جسد الحامل.

11- المشمش

يعد المشمش من أفضل الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي تساعد على تطور نمو الجنين وزيادة حركته داخل الرحم مثل: فيتامين ه‍، وفيتامين ج، وفيتامين أ، بالإضافة إلى الفسفور، والبوتاسيوم، والسيليكون، والكالسيوم الذي يساعد على تقوية عظام وأسنان الأم والجنين، والحديد الذي يقي من خطر التعرض إلى فقر الدم.

12- التوت

تحتاج الحامل إلى 60% من الكربوهيدرات طوال فترة الحمل؛ لتغذية الجنين ومده بالطاقة لزيادة حركته ومعدلات نبضه بالإضافة إلى حماية الحامل من التعرض إلى سكري الحمل الذي قد يتسبب في انخفاض حركة ونبض الجنين؛ لذا نرشح لكِ ثمرة التوت الغنية بالفولات والألياف الغذائية والكربوهيدرات وفيتامين ج.

نصائح لتناول فواكه تقوي نبض الجنين

على الرغم من الفوائد الهائلة للفواكه لتقوية نبض ونشاط الجنين ولصحة الحامل حتى الولادة، إلا أنه يجب تناول هذه الفواكه بحصص معينه؛ للحصول على القدر الذي يحتاجه الجسد فقط من المعادن والفيتامينات أثناء الحمل؛ لذا يفضل اتباع النصائح الآتية:

تناول كوب واحد فقط في اليوم من خليط الفواكه سواء كانت مُجمدة أو مُعلبة.

تناول مقدار موزة كبيرة فقط في اليوم أو موزتان صغيرتان.

يجب أن يكون حجم الثمرة متوسط.

يمكن تناول مقدار نصف كوب فقط في اليوم من الفواكه المُجففة.

يُفضل أن تكون الفواكه طازجة وليست مُجمدة أو محتفظة بها في البراد لفترة طويلة.

أيضًا يمكن تناولها كمشروب بارد مع التحلية بالعسل الأبيض بدلًا من السكر؛ للحصول على أعلى قدر من الفوائد.

من الضروري غسل الفواكه جيدًا بالماء الساخن فقط؛ لاحتمالية احتباس الطفيليات التي تتسبب في إيذاء الجنين.

ممنوع غسل الفواكه بالمنظفات الصناعية أو الصابون اعتقادًا أنها ستكون أكثر نظافة، بل ستصبح أكثر خطورة على الجنين.

يجب الاستغناء عن الأجزاء التالفة في الفواكه وتجنب تناولها طوال الحمل؛ لاحتوائها على جزء كبير من البكتيريا.

تجنبي شرب عصير الفواكه المُعلبة من الماركت طوال فترة الحمل؛ لأنها غير مضمونة.

أيضًا ممنوع الاحتفاظ بالفواكه بجانب اللحوم النيئة؛ لتجنب انتقال البكتيريا الموجودة في الدم.

ما هي أعراض توقف نبض الجنين؟

تقلق الكثير من النساء من أن يتوقف نبض الجنين دون أن يدركن ذلك؛ لذا في السطور التالية نذكر بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الجنين في خطر ويتطلب زيارة الطبيب فورًا وهي:

اختفاء أعراض الحمل فجأة.

عدم الشعور بأي حركة للجنين خاصةً إذا كنتِ في مرحلة متقدمة في الحمل.

تشوش الرؤية والإغماء المتكرر في فترة متقدمة من الحمل.

تشنجات قوية في البطن غير مُحتملة قد تُنذر بتسمم الرحم نتيجة وفاة الجنين لعدة أيام دون عِلمِك.

في النهاية بعد التعرف على أكثر من 10 فواكه تقوي نبض الجنين وطريقة استخدامها، فإننا ننصح بزيارة الطبيب شهريًا؛ وذلك لإجراء فحص دقيق وشامل لصحة الحمل ومراحل تطور الجنين وخاصةً عضلات القلب ومعدل النبض، وللكشف المبكر عن المشاكل التي قد يتعرض لها الجنين.