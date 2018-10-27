تحذير.. لا تضع هذه الأشياء على مكتبك أثناء العمل!

يهمل كثير من الموظفين في الاعتناء بمكاتبهم، إما بسبب ضغوط العمل أو تكاسلهم، وأيا كان السبب فإن «المكتب الفوضوي» يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الموظف على أداء مهامه بكفاءة.

كما أن الاحتفاظ ببعض الأشياء على المكتب قد يجلب لك بعض المتاعب، مثل المستندات التي تحتوي على معلومات حساسة أو الرموز التي تحمل معان سياسية.

وهناك 9 أشياء عليك تجنب وضعها على مكتبك خلال العمل، بحسب ما نشرت مجلة «بيزنس إنسايدر» السبت.



تناول الغداء:

قد تعتقد أنه من الحكمة تناول الغداء في مكتبك، لكن في الواقع، فإن هذا التصرف يؤذي إنتاجيتك. فالإبداع يحدث عندما يغير الناس بيئتهم، لذا فإن تناول الطعام في نفس مكان العمل يضر بالتفكر الإبداعي.



الأكواب المتسخة

تعطي الأكواب المتسخة على مكتبك انطباعا بأنك شخص مهمل، وتزيد من الفوضى حولك في المكتب، لذا من الأفضل أن تترجل دقيقة إلى المطبخ وتترك قدح القهوة هناك بعد استخدامه مباشرة.



الرموز السياسية

إظهار ميولك السياسة في المكتب قد يوتر العلاقة بينك وبين زملائك ممن لديهم أفكار سياسية مختلفة عنك، لذا من الأفضل أن تبقي آراءك السياسية بعيدا عن العمل.

الأوراق الحساسة

على الموظف ألا يترك أوراقا حساسة على مكتبه، فحسن الظن بالزملاء أمر جميل، لكن لا تسمح لهم بالاطلاع على أشياء لا ينبغي لهم الاطلاع عليها، فهذا يمكن أن ينعكس سلبا عليك.



هاتفك الخلوي

قد يكون هذا الأمر صعب جدا للكثير من الموظفين، لكن الخبراء يؤكدون أن معظم ما يشغلنا عن تحقيق أعمالنا هذه الأيام هو أجهزتنا المحمولة، فوجود الهاتف على المكتب يشتت انتباهك.



الحلوى

تجنب الاحتفاظ بالحلوى أو الشوكولاتة في مكتبك إذا كنت تحاول البقاء في صحة جيدة، وإن كنت من محبي الحلويات فعليك تناولها في مكان آخر غير المكتب حتى لا تزعج من هم حولك.



سيرتك الذاتية

وجود سيرتك الذاتية على مكتبك يعطي انطباعا للآخرين أن عملك الحالي لا يعجبك وتبحث عن عمل آخر. وإذا رأي مديرك سيرتك الذاتية فوق مكتبك، فهذا كاف لكي يفقد الثقة فيك.



معطر الهواء

الروائح القوية في مكان العمل ليست مفضلة، حتى وإن كانت من العطور الجميلة، فبعض الناس قد يعانون من الحساسية أو يفضلون بيئة عمل خالية من العطر، فلا تزعج زملاءك.



فرشاة الأسنان

إن ترك فرشاة الأسنان أو مرآة صغيرة أو أدوات مكياج قلامة أظافر أو مزيل عرق في أحد أدراج المكتب أمر جيد، لكن لا تجعلها على مرأى من الآخرين، فإن ذلك يمكن أن يقلل من كيفية النظر إليك مهنيا.