أمور لا تطلبيها من زوجك أبداً

بعد مرور سنوات من الزواج، تصبحين أكثر قرباً من زوجك، وتصبح علاقتكما أكثر راحة وحميمية، وهذا أمر عظيم، ولكن على الرغم من ذلك فإن القرب الشديد بينكما قد يدفعك للوقوع في فخ التعامل مع زوجك باعتباره أمراً مُسلّماً به، وبالتالي تتغير نبرتك معه، وتطلبين منه أشياء تؤثر سلباً على علاقتكما.



والسلوك السليم يقتضي أن تركزي على تطوير علاقتكما، لا التركيز على أشياء ثانوية تصنع فجوات بينكما. وفيما يلي 4 أشياء يجب ألا تطلبيها من زوجك أبداً.



1- لا تطلبي منه التغيير

إن ارتبطتِ بزوجك على أساس أنكِ سوف تجرين تغييرات على شخصيته بعد الزواج، فهذا خطأ كبير، حيث إن أول أركان الحب هو أن تتقبّلي شريك حياتك كما هو، والاهتمام بشخص يعني أن تتغاضي عن الأشياء الصغيرة والسلبيات غير المؤثرة، مثل أن لا يضع ملابسه في الخزانة بعد العودة من الخارج. أما الرغبة في تغييرات جذرية في شخصية زوجك، فهذا يعني أنكِ بحاجة إلى إعادة النظر إذا كان هذا الشخص يناسبك كشريك حياة من الأساس.



2- لا تطلبي من زوجك التوقف عن التعبير عن مشاعره السلبية

كما أن مصارحة شريك حياتك بما يزعجك أمر مهم، فإن تعبيره هو أيضاً لا يقل أهمية، حيث إن التعبير عما يزعجه يساعدكِ على تصحيح المسار في وقت مبكر، قبل تضخّم المشاعر السلبية، وخروج الأمور عن السيطرة، لذا امنحي زوجك فرصة التعبير عن مشاعره بصراحة، مهما كانت سلبية.



3- لا تطلبي من زوجك الكذب من أجلك

إن مطالبة شريك حياتك بالكذب من أجلك إن بدا أمراً غير ضار ظاهرياً، لكن له تأثير ضار كبير على حياتكما كزوجين، فهو ينقلكما إلى مساحة غير أخلاقية من التعامل مع الآخرين، وهو ما ينتقل إلى علاقتكما فيما بعد، لذا لا تطلبي من زوجك الكذب من أجلك حتى إن كان الأمر تافهاً مثل الاعتذار عن حضور مناسبة بحجة المرض، وعموماً لا تطلبي من زوجك أن يمارس شيئاً قد يخلّف داخله شعوراً بالذنب فيما بعد، ويكون السبب أنتِ.



4- لا تطلبي من زوجك كسب المزيد من المال

المال من الأمور الحساسة، لذلك فهو من أهم الأشياء التي تسبب مشاكل بين الزوجين، فإذا كنتِ متأكدة من أن زوجك يفعل كل ما بوسعه من أجل توفير المال، يجب أن تتحلّي بقلب رحيم، ولا تضغطي عليه وتطالبيه بتوفير المزيد من المال، وعليكِ أن تفكري في كيفية تدبير نفقات الأسرة في حدود المتاح، على أن تكوني متأكدة من أن المال ليس هو سبب سعادتكما، فلا داعي لتدمير علاقتكما من أجله.

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