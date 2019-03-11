8 أشياء يجب أن لا تقولها للعروس الجديدة

المعظم يحضرون حفلات الخطوبة لأنهم متحمسون يمكن أن يعبر الأشخاص عن شعورهم بالسعادة

قد تجلب رؤية خاتم الخطوبة لأول مرة العديد من كلمات الاطراء والتبريكات، ولكنها أيضاً قد تجلب العديد من الفضوليين أصحاب الأسئلة المحرجة أو النصائح غير المرغوب بها.

تقول ميج كين مؤلفة كتاب "A Practical Wedding"، الزواج العملي، "معظم الناس يحضرون حفلات الخطوبة، لأنهم متحمسون، لكن في نهاية المطاف يمكن أن يعبر الكثير من الأشخاص عن شعورهم بالسعادة من خلال سيل من الاسئلة الخاصة والمحرجة للعروس أو العريس. لذا إذا كنت تعرف زوجان تمت خطبتهما مؤخرًا، حاول أن تتجنب الاخطاء التي يقوم بها أغلب الناس بدون قصد، والتي تؤدي الى الإحراج أو الإزعاج .

"مبروك الخطوبة هل حددتما موعداً للعرس"

قد يبدو السؤال عشوائيًا، وبسيطًا، وغير مؤذي ولكنه في الحقيقة تدخل سافر في الشؤون الخاصة للعروس والعريس. تحديد موعد فور عقد الخطوبة ثم تغيره لاحقا قد يثير التساؤلات والشكوك ويسبب إحراجا لأهل العروس ولأهل العريس. اترك هذا السؤال لوالد العروس. وبدلاً من ذلك تمنى لهم التمام قريبا إن شاء الله.

" لا استطيع إنتظار موعد حفل الزفاف!"

هذا تعليق مناسب إذا كنت قد تلقيت دعوة لحضور حفل الزفاف، ولكنه محرجا إذا لم تكن على قائمة الضيوف. تقول شارون نايلور، خبيرة حفلات الزفاف ومؤلفة كتاب Bridesmaid on a Budget وصيفة الشرف على الميزانية، "قد تأتي هذه الاسئلة من أشخاص لن يكونوا على قائمة الضيوف. زملاء في العمل أو جيران أو معارف!!! أي عريس وأي عروس لن يكونا قادران على دعوة كل شخص يعرفانه، لذا لا تحرج نفسك.

"لا تتوقعي الكثير من الزواج"

تعتمد بعض النساء اللاتي يواجهن مشاكل في حياتهن الزوجية إلى الترويج لبعض النصائح المزعجة وأمام من، أمام الفتاة التي خطبت للتو! مثلا "استمتعي بالسعادة الأن لأنك ستمرين بأيام عصيبة بعد الزواج" أو "الزواج صعب في بعض الأحيان ، وفترة شهر العسل لن تدوم إلى الأبد." على افتراض أن جميع الزيجات يجب أن تكون كزواجك بالضبط إليس كذلك! إذا لم يكن لديك نصيحة طيبة إلتزمي الصمت رجاءاً.

"هل أنتِ متأكدة من أنك على إستعداد للارتباط؟ "

إذا كنت تعتقد بأن الزوجين لا يعرفان بعضهم البعض بما فيه الكفاية أو كانا صغيران جدا على الزواج ، فالنصيحة مفيدة. وإلا فيجب أن لا تتدخل في خططهما الشخصية.

"ما هي الميزانية الخاصة بحفل زفافكما"

حسنًا، ما لم تكن خبيرا في شؤون حفلات الزفاف أو ستقوم بمنح العريس والعروس خصما خياليا لحفلهما، فنحن نعتقد بأنك قد تخطيت حدودك. الاستفسار عن الشؤون المالية لأي شخص ولأي حدث أمر خاص، ماذا سيكون شعورك لو سألك أحدهم كم مرتبك مثلاً؟ لا تتدخل في الشؤون المالية.

"هل يمكنني احضار الاطفال؟"

إذا استلمت بطاقة الدعوة وكان مكتوب بها بوضوح (الرجاء عدم اصطحاب الأطفال) فلا داعي للالحاح. لقد اختار العروسان أن يكون حفل زفافهما للكبار فقط وهذا من حقهما وحق الضيوف الأخرين الذي يرغبون في قضاء سهرة آمنة بدون ازعاج وصراخ.

"لو سألتيني لنصحتك بشيء أفضل"

لا بد وأن يواجه كل العرسان تقريبا شخصا قريبا أو صديقا يشعرهما بالذنب، والغباء، وعدم تحمل المسؤولية أوالبذخ. "لو سألتني لنصحكت بقاعة حفلات أفضل"، "لو سألتني لأحضرت لك سيارة زفاف أفضل"، "لا بأس لم تكن تعرف القيمة الحقيقية!" أما النساء فتوقفن عن الاستفسار عن تكلفة كل شيء، "كم قيمة طقم الالماس"، "كم ثمن الفستان؟"، "كم تكلفة الماكياج والشعر؟ " أو "لقد دفعت الكثير من المال في فستان رخيص. لو سألتيني لنصحتك بالذهاب عند محل أفضل."

"لا تذهبي الى هذا البلد"

بعد الاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة يأتي دور شهر العسل. وتبدأ الاسئلة المزعجة، "ما هي وجهتكما في شهر العسل؟"، "لماذا اخترتما هذا البلد، انه بعيد جدا، حار جدا، بارد جدا، خطير جدا"، و "ستشعران بالملل لقد قمت بزيارة هذا البلد في الماضي، لن تجدي مكانا للتسوق"، وبالطبع الى ما لا نهاية من التعليقات السلبية والتدخل في الشؤون الخاصة. أما الاسوأ من ذلك، "لماذا تنفقان نقودكما على رحلة تافهة"، "وفرا النقود وقوما بشراء شقة أو سيارة أو أي شيء." المهم أن تسمعا نصحية الخالة، وتقوما بشراء أي شيء أخر غير تذاكر السفر البغيضة!